젠슨 황 만난 배경훈 부총리 "AI 팩토리 연내· R&D센터 조속히 추진"

큰사진보기 ▲배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 지난 5월 29일 오후 서울 중구 서울중앙우체국에서 열린 '과학기술정보통신부 현장 기자간담회'에서 발언하고 있다. ⓒ 과학기술정보통신부 대변인실 이영규 관련사진보기

큰사진보기 ▲젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 열린 브리핑 중 취재진 질문을 듣기 위해 귀를 기울이고 있다. 2026.6.8 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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정부가 빠르면 올해 안에 엔비디아 AI 팩토리 도입을 추진하고, R&D(연구개발) 센터 건립도 진행하기로 했다. 이는 지난해 엔비디아가 약속한 'GPU(그래픽처리장치) 26만 장 도입'을 넘어 차세대 인공지능인 '피지컬(물리적) AI' 생태계까지 협력관계를 넓힌 것으로 평가된다.배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 8일 오후 서울에서 열린 엔비디아 코리아 AI 에코시스템 리셉션에서 젠슨 황 엔비디아 대표와 만나 국내 AI 컴퓨팅 인프라 구축과 피지컬 AI 생태계 육성을 위한 협력 방안을 논의했다.과기정통부에 따르면 이번 면담은 지난해 아시아태평양경제협력체(APEC) 회의를 계기로 물꼬를 튼 대한민국과 엔비디아의 협력 관계를 실질적이고 구체적인 성과로 연결하기 위해 마련됐다.이날 면담에서는 차세대 AI 컴퓨팅 인프라의 연내 도입과 국내 연구 거점 마련 방안이 논의됐다. 배 부총리는 대한민국 독자 AI 역량 강화를 위해 APEC 당시 약속했던 'GPU 26만 장'의 차질 없는 도입을 재확인했다. 한발 더 나아가 엔비디아의 최신 고성능 인프라인 '베라루빈 NVL72' 기반의 'AI 팩토리'를 올해 안 국내에 도입할 수 있도록 협력하기로 했다.AI 팩토리는 GPU와 네트워크 등 첨단 컴퓨팅 자원을 통합해 데이터 수집부터 학습, 추론까지 AI 개발 전 과정을 지원하는 대규모 특화 인프라다. 정부는 이를 통해 국내 기업과 연구기관의 AI 개발 환경을 획기적으로 개선할 수 있을 것으로 기대하고 있다.아울러 이들은 로봇·제조 등 현실 세계와 결합한 '피지컬 AI' 분야에서 국내 산·학·연과 엔비디아 간의 협력을 대폭 강화하기로 했다. 특히 엔비디아 R&D 센터의 조속한 국내 설립을 추진해, 이를 실질적인 협력 거점으로 삼아 국내 피지컬 AI 생태계를 키우겠다는 것이다. 피지컬 AI는 로봇, 자율주행, 스마트 제조 등 실제 물리 환경에서 작동하는 AI 기술을 의미한다.배경훈 부총리는 "우리가 보유한 세계 최고 수준의 반도체, 제조 역량 및 AI 분야의 잠재력을 바탕으로 엔비디아와 전략적으로 협력한다면 단순히 부품과 인프라를 주고 받는 것이 아니라 다양한 산업 분야에서 성공 사례를 창출할 수 있다"고 강조했다. 이어 그는 "오늘 리셉션이 차세대 AI인 피지컬 AI를 비롯한 우리나라의 AI 역량이 한 단계 더 도약할 수 있는 발판이 되기를 기대한다"고 덧붙였다.