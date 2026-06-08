민형배 당선인 "머지않아 반도체 기업 투자 발표 듣게 될 것"

큰사진보기 ▲ 8일 전남 나주시 빛가람복합문화체육센터에서 열린 전남광주대전환기획위원회(인수위) 출범식에서 민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 인사말하고 있다. 2026.6.8 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲8일 전남 나주 혁신도시 빛가람복합문화체육센터에서 열린 전남광주대전환기획위원회(인수위) 출범식에서 민형배(왼쪽 두번째) 전남광주통합특별시장 당선인과 정은승 위원장을 비롯한 기획위원들이 현판식을 갖고 있다. 2026.6.8 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 8일 전남 나주시 빛가람복합문화체육센터에서 열린 전남광주대전환기획위원회(인수위) 출범식에서 민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 인사말하고 있다. 왼쪽은 삼성전자 사장 출신 정은승 인수위원장. 2026.6.8 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲8일 전남 나주시 빛가람복합문화체육센터에서 열린 전남광주대전환기획위원회(인수위) 출범식에서 민형배 전남광주통합특별시장 당선인과 정은승 위원장을 비롯한 기획위원들이 기념 촬영하고 있다. 2026.6.8 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

민형배 전남광주통합특별시장 당선인은 8일 "머지않아 반도체 산업 관련 정부와 기업의 (투자 계획) 발표 소식을 듣게 될 것"이라고 말했다.민 당선인은 이날 나주혁신도시 빛가람복합문화체육센터에서 열린 전남광주대전환기획위원회(인수위) 출범식에서 "저희 기대를 넘어서는 규모 있는 투자 계획 준비가 정부와 기업에서 꽤 오래 전부터 있었던 것으로 알고 있다"며 이 같이 밝혔다.민 당선인은 "그 중심에 반도체 산업도 있는 것으로 알고 있다. 조금 기다려 보시면 그런 공식적인 발표가 있을 것으로 생각한다"고 덧붙였다.민 당선인 언급에 앞서 인수위 김영수 기획위원장(전 산업연구원 부원장)은 "압도적 성장, 더 큰 전남광주가 되는 가장 핵심 프로젝트는 당선인이 수차례 강조한 바와 같이 초첨단 글로벌 기업 유치"라며 "그걸 위해서 지금 다방면으로 많은 노력들이 진행되고 있다"고 설명했다.김 위원장은 "글로벌 기업의 유치에서 핵심 타깃은 역시 메모리 반도체 펩(Fab·공장) 유치에 중점을 두고 있다"며 "조만간 아주 중요한 어떤 논의들도 많이 좀 발표가 될 수 있을 거라고 생각을 하고 있다"고 덧붙였다.민 당선인은 이날 인수위 출범식에서 "압도적 성장, 더 큰 전남광주"를 거듭 강조했다.민 당선인은 인사말을 통해 "선거 과정에서 저는 성장, 균형, 기본사회, 녹색도시, 시민주권이라는 다섯 가지 원칙을 말씀드렸다"며 "이 원칙은 앞으로 전남광주통합특별시가 움직이는 기준이 될 것"이라고 밝혔다.이어 "누차 말씀드렸듯이 통합특별시 운영의 최우선 목표는 성장"이라며 "시정운영의 전 과정을 관통하는 핵심 원리는 시민주권이며, 성장이 시민주권의 기반 위에 세워져야 한다"고 말했다.인수위원들을 향해선 "시민들께서 '통합하면 내 삶이 나아지는 거냐', '청년들이 돌아 오느냐'고 묻고 계신다"며 "과감하게 제안해 달라, 불편한 제안도 좋고 낯선 제안도 좋다. 시민들에게 이롭고 전남광주의 미래에 필요하다면, 과감하게 수용하겠다"고 밝혔다.삼성전자 사장 출신인 정은승 인수위원장도 "목표는 무조건 압도적 성장"이라며 "성장이 있어야 청년의 기회가 있고, 성장이 있어야 복지가 지속될 수 있으며, 성장이 있어야 지역의 미래가 열린다"고 강조했다.정 위원장은 "우리는 대한민국에서 가장 역동적이고 혁신적인 성장의 거점을 만드는 것을 목표로 삼겠다"며 "압도적 성장을 위한 청사진을 만들어 보겠다"고 밝혔다.나주혁신도시 빛가람복합문화체육센터에 사무실을 마련한 인수위는 7월 20일까지 통합특별시 출범 초기 시정 운영 방향과 핵심 공약 실행 계획을 마련할 계획이다.