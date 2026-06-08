'공소취소' 묻자 돌아온 대통령 답변... "보완수사권? 국회에 맡길 생각"

▲시민들이 8일 오전 서울 용산구 서울역 대합실에서 TV를 통해 국정 구상을 밝히는 이재명 대통령의 취임 1주년 기자회견을 시청하고 있다. 이재명 대통령이 6.3 지방선거 투표지 부족 사태와 관련한 질문에 답변하는 모습이 나오고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기