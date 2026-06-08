충남 시민사회 "내란 심판 선거, 청년·여성 정치 참여는 과제"

큰사진보기 ▲박수현 충남지사 당선인이 8일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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박수현 충남도지사 당선인은 8일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 도민과의 소통행정을 강조한 가운데 충남시민사회단체연대회의도 이날 논평을 통해 "이번 서거는 내란 심판 선거였다"며 이번 선거의 '시대적 의미'를 도정에 반영할 것을 주문했다.지난 6.3 지방선거에서 더불어민주당은 도의원 의석 50석(지역구 43명, 비례 7명) 가운데 33석을 차지했다. 반면 국민의힘이 17석을 얻었다.이와 관련해 충남시민사회단체연대회의(아래 단체)는 "이번 선거 결과는 김태흠 도정 아래에서 후퇴한 공공성과 도민의 권리에 대한 충남도민의 엄중한 평가이자 민주주의를 위협한 내란 사태에 대한 심판의 의미를 담고 있다"고 평가했다.그러면서 "새롭게 구성될 충남도정과 충남도의회는 이러한 민심을 무겁게 받아들여야 한다. 민주주의와 공공성, 도민의 권리를 강화하는 것이 이번 선거가 보여준 시대적 요구임을 잊지 말아야 한다"고 강조했다.단체는 "이번 선거는 지방정치의 대표성 한계도 다시 확인시켰다"라며 "충남도의회는 여전히 거대 양당 중심으로 구성되어 있으며, 지역구 당선자 43명 가운데 여성은 9명에 불과하다. 평균 연령 또한 58세로 청년과 다양한 세대의 정치 참여 확대가 과제로 남아 있다"고 밝혔다.이어 "아산을·공주부여청양 선거구에서 나타난 중앙정치 중심의 낙하산 공천 문제 역시 개선이 필요하다"며 "특히 내란 계엄을 옹호한 인사가 국회에 진출하게 된 것에 대해서는 깊은 우려를 표한다"라고 덧붙였다.박수현 당선인에게도 단체는 "용인 국가산업단지 전력공급을 위한 송전선로 건설(충남 관통) 문제에 대한 반대 입장을 분명하게 관철하고, 행정통합 과정에서 도민과의 소통과 숙의과정을 책임있게 이행하기 바란다"라고 주문했다.