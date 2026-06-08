이 대통령 "남북관계, 더이상 나빠지기어려울만큼 나빠져"

큰사진보기 ▲취임 1주년 기자회견에서 답변하는 이재명 대통령이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲시민들이 8일 오전 서울 용산구 서울역 대합실에서 TV를 통해 국정 구상을 밝히는 이재명 대통령의 취임 1주년 기자회견을 시청하고 있다. 이재명 대통령이 6.3 지방선거 투표지 부족 사태와 관련한 질문에 답변하는 모습이 나오고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

이재명 대통령은 8일 "남북관계는 더 이상 나빠지기 어려울 만큼 나빠져 있다"면서 상대를 존중하는 태도가 필요하다고 진단했다.이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 열린 '취임 1주년 기자회견'에서 "(북한과) 대화, 소통, 협력, 공존, 공동번영의 길을 가고자 한다. 그러려면 상대를 존중해야하는데, 정치적 요인에 의해서 존중을 하는 게 아니라 적대시 했다"고 지적했다.이 대통령은 그 예로 윤석열 정부가 자행했던 무인기 북한 침투 사건을 거론하면서 "계엄 명분을 삼으려 무인기를 보냈는데 그걸 견뎌내면서 (북한이) 모멸감을 느꼈을 것"이라고 말했다.이 대통령은 "우리나라가 국방비로 쓰는 돈만 북한 국민 총생산의 1.5배쯤 된다"면서 군사적 긴장이 높아지고 남북관계가 대결로 치닫게 되면 경제사정이 나빠져 우리 국민이 제일 피해를 보게 된다고 지적했다.그는 "전쟁을 할 때도 외교는 해야 한다"면서 끊임없이 관계 개선을 위해 노력해야 한다고 강조했다.북한 비핵화와 관련해선 "단기 목표는 북한의 모라토리움으로 잡고 협상해야 한다"면서 "현실적으로 단기, 중기, 장기 목표를 두고 실제로 대화해야 한다"고 밝혔다.그러면서 핵물질 추가 생산 중단, 핵물질 해외 반출 방지, ICMB 기술 개발 중단 등을 현실적인 목표로 삼아 북한과 협상해야 한다고 말했다.국제사회의 대북제재 실효성에 대해 이 대통령은 "중국의 문이 확실히 닫혔는지 알 수 없고 러시아의 문은 확실히 열려있다. 그래서 아무리 압력을 넣어도 다 빠져나간다. 제재가 그렇게 효과를 발휘하고 있지 못 한다는 것"이라며 "북한은 지금 이 순간에도 핵물질을 생산하고 있다. 지금 현 상태를 유지하는 건 더 나빠지는 것이다. 그게 현실"이라고 토로했다. 이어 "지금 상황을 중단시키는 것만으로도 국제 사회와 한반도에 도움이 된다. (장기적으로는) 비핵화 목표를 포기해서는 안 된다"고 밝혔다.이 대통령은 "북한이 핵무기 없어도 되겠다는 생각을 가질 수 있도록 발전하게 하면 된다"며 "장기 목표를 포기하지 않되 일단 단기적으로 지금 상황을 중단시키는 것이 우선"이라고 강조했다.한국도 핵무장을 해야 한다는 일각의 주장에 대해서는 "엄청난 국가적 제재를 견뎌내야 하는데 우리가 북한처럼 될 수는 없지 않냐. 현실적으로 불가능하고 무책임한 소리"라고 일축했다.