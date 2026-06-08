"함양군 문화관광재단 설립 추진, 전문성 확보가 핵심"

경남 함양군이 문화관광 정책의 전문성과 지속성을 높이기 위한 문화관광재단 설립을 추진하고 있다. 군은 현재 연구용역을 통해 설립 타당성과 운영 방향 등을 분석 중이다. 주간함양은 이번 기획을 통해 문화관광재단이 왜 필요한지, 설립 과정에서 무엇을 준비해야 하는지, 그리고 함양 관광 발전에 어떤 역할을 할 수 있을지 문화·관광 분야 전문가들의 의견을 들어본다.

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큰사진보기 ▲문옥배 서천문화관광재단 대표 ⓒ 주간함양 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양에도 실렸습니다. 이 기사는 경상남도 지역 신문 발전 지원사업 보조금을 지원받았습니다.





경남 함양군이 문화관광재단 설립을 추진하면서 지역사회의 관심도 높아지고 있다. 일부에서는 새로운 조직 설립에 따른 예산 부담을 우려하는 목소리도 나오지만, 관광과 문화 분야의 전문성을 강화하기 위한 불가피한 선택이라는 의견도 적지 않다.현재 함양군은 문화관광재단 설립을 위한 연구용역을 진행하며 재단 설립 타당성과 운영 방향 등을 검토 중이다. 군은 지리산과 덕유산, 상림, 남계서원, 개평한옥마을 등 우수한 관광자원을 보유하고 있으며 오르GO 함양, 지리산 풍경길 대한민국 관광도로 선정 등 체험형·체류형 관광 콘텐츠도 확대해 왔다.또한 지역민의 문화예술향유에 대한 욕구도 확대되고 있다. 하지만 관광사업과 문화예술사업의 규모가 커질수록 단년도 사업 위주의 행정 추진 방식과 전문 인력 축적의 어려움, 부서별 분산 운영 등의 한계도 함께 제기되고 있다.군은 재단 설립 타당성 분석과 조직 구성, 재정 운영 방안, 행정과 재단의 역할 분담 등을 검토하며 현실적인 운영 모델 마련에 나서고 있다.이에 대전문화재단 초대 사무처장, 당진문화재단 초대 사무처장, 공주문화관광재단 초대 대표이사를 지낸 문옥배 서천문화관광재단 대표이사를 만나 문화관광재단이 왜 필요한지, 그리고 성공적인 운영을 위해 무엇이 필요한지 들어봤다.문옥배 대표는 전국 여러 지역(대전·세종·당진·공주·진천·서천 등)의 문화관광재단 설립 과정에 참여하여 조직 설립을 설계했고, 직접 초대 기관장을 맡아 조직의 경영 및 사업시스템을 구축해 온 문화재단 경영 전문가다.특히 당진과 공주재단 재직시 우수경영 공연장에 주어지는 '문예회관상'을 두 번 수상하고, 공주문화관광재단 재직 당시 법정문화도시 선정과 130억 원 규모 국비 확보를 이끌어내며 지역 문화관광 정책의 성과를 만들어낸 인물로 평가받는다.문 대표는 문화관광재단의 존재 이유를 '전문성'에서 찾았다. 그는 행정안전부의 '지방출자출연기관 설립 기준'에 그 목적이 명확히 제시되어 있다고 말한다. 그는 "출연기관인 재단은 지방자치단체 업무 가운데 전문성을 요구하는 사업의 효율성을 높이기 위해 존재한다"며 "일반 행정은 폭넓은 업무를 수행하는 조직이지만 문화와 관광 분야는 전문적인 역량이 필요한 영역"이라고 설명했다.이어 "보건소장을 의사가 맡는 이유와 같은 원리"라며 "전문성이 필요한 분야는 그에 맞는 전문가가 맡아야 사업의 완성도와 효율성이 높아진다"고 말했다.문 대표는 문화관광 분야가 단순한 행사 운영이 아닌 콘텐츠 개발과 기획, 브랜드 구축, 마케팅, 축제 운영, 민관거버넌스체계 구축, 지역문화예술 혁신 등 전문 역량을 요구하는 분야라고 진단했다. 그는 "행정 공무원들은 일반 행정을 수행하는 전문가이지 문화관광 전문가가 아니다"라며 "행정이 잘못한다는 의미가 아니라 영역과 역할이 다른 것"이라고 설명했다.또 "문화관광정책은 단기간에 끝나는 사업이 아니라 장기적으로 축적되고 일관성을 가져야하는 분야"라며 "순환보직 체계에서는 사업 노하우와 전문성을 지속적으로 축적하는 데 한계가 있을 수밖에 없다"고 말했다.실제 경남도 내에서도 경남관광재단을 비롯해 진주문화관광재단, 남해관광문화재단 등이 운영되고 있으며 통영과 거제는 관광개발공사 형태로 관광 전담 조직을 두고 있다. 반면 함양군처럼 별도 관광 전담기관 없이 행정 중심으로 문화관광정책을 추진하는 곳은 많지 않은 상황이다.문 대표는 재단 유무에 따라 국비 공모사업 경쟁력에서도 상당한 차이가 발생한다고 강조했다. 그는 "최근 문화·관광 분야 국가사업은 공모 방식으로 진행되는 경우가 많다"면서 "재단이 있어야 응모할 수 있는 사업도 있고, 지자체가 응모하더라도 재단을 보유한 지역이 평가에서 유리한 경우가 많다"고 말했다.이어 "국비사업은 결국 경쟁"이라며 "재단이 없는 지역은 애초에 기회를 얻지 못하는 경우도 있고, 재단이 있더라도 전문성을 갖추지 못하면 경쟁에서 뒤처질 수 밖에 없다"고 설명했다.그러면서 "지방재정이 갈수록 어려워지는 상황에서 국비 확보 능력은 지역 경쟁력과 직결된다"며 "재단은 단순히 행사를 운영하는 조직이 아니라 지역 발전에 필요한 외부 재원을 끌어오는 역할도 수행해야 한다"고 말했다.실제로 함양군 역시 재단 설립 시 문화관광 공모사업 추진과 콘텐츠 개발, 마케팅, 브랜딩, 민관거버넌스체계 구축, 문화예술사업 혁신 등을 주요 역할로 검토하고 있다.문 대표는 재단 설립 과정에서 자주 제기되는 '행정과의 관계 설정' 문제에 대해서도 언급했다. 일각에서는 재단이 설립되면 행정과 별도로 운영되면서 통제가 어려워질 수 있다고 우려하지만, 문 대표는 법과 제도를 통해 이미 균형 장치가 마련돼 있다고 설명했다.그는 "출자·출연기관 운영에 관한 법률에도 지방자치단체는 출연기관의 자율적 운영을 보장하도록 규정하고 있다"면서 "재단은 행정조직이 아니라 전문성을 바탕으로 독립적으로 운영되는 공공기관"이라고 말했다. 다만 자율성이 곧 방임을 의미하는 것은 아니라고 강조했다.문 대표는 "재단은 사업의 세부 추진 방식에 대해서는 자율성을 가져야 하지만 사업의 큰 방향과 예산 확보 과정에서는 행정과 의회의 검증과 협의가 필요하다"며 "법령상 군은 감사와 지도·감독 권한을 갖고 있고, 경영평가를 통해 성과를 점검할 수 있기 때문에 견제 장치도 충분히 마련돼 있다"고 설명했다.이어 "지자체 문화관광정책의 방향은 재단과 행정이 함께 논의하고, 실제 사업 수행은 재단이 전문성을 바탕으로 수행하는 것이 바람직하다"며 "행정이 세부 사업까지 일일이 간섭하거나, 반대로 재단이 행정과 단절된 채 운영되는 것은 모두 바람직하지 않다"고 말했다.문 대표는 "결국 행정은 정책 방향을 공유하면서 재정-행정지원을 하고 재단은 전문성을 바탕으로 정책을 개발 제안하고, 사업을 실행하는 역할을 맡는 것이 가장 이상적인 구조"라고 덧붙였다. 이는 지역문화진흥법 제19조에 지역문화재단의 역할로 제시되어 있다고 말한다.문 대표는 재단 설립 이후 가장 중요한 과제로 전문 인력 확보를 꼽았다. 그는 "재단을 설립해 놓고 전문가를 채용하지 않으면 설립 목적 자체가 무너진다"며 "대표이사와 직원 모두 문화관광 분야의 전문성과 경험을 갖춘 인력으로 구성돼야 한다"고 강조했다.이는 '지방출자출연기관 설립 기준'에도 제시되어 있다. 특히 재단 출범 초기에는 정책과 실무 경험을 모두 갖춘 리더가 필요하다고 조언했다.그는 "조직이 자리를 잡기 전에는 시행착오를 줄여 빠른 기간안에 안착하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "성과를 낸 경험이 있는 전문가가 조직을 이끌 경우 첫해부터 안정적인 경영시스템 구축과 사업 운영이 가능하다"고 말했다.이어 "군민들은 재단이 출범하면 곧바로 성과를 기대한다"며 "재단을 만들었다는 사실보다 어떤 인력을 확보하느냐가 성공 여부를 결정한다"고 덧붙였다.끝으로 문 대표는 "재단 설립의 본질은 전문성을 확보해 문화관광 정책과 사업의 효율성을 높이는 데 있다"고 강조했다.