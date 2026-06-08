투명인간 취급받던 중학생 아이가 '인싸' 될 수 있었던 비결

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"세상에는 참 다양한 사람과 사연이 있는 것 같아."

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"선생님, 아이의 교우관계 개선을 위해 바라는 건 없습니다. 다만, 아이가 잘못한 것도 없는데, 학교 수업에서 배제되는 일만은 막고 싶습니다."

"요즘 이런 중학생이 어딨어? 멋지다. 이거 먹어."

큰사진보기 ▲산 정상에서 아빠와 찰칵아이의 성장을 위해 노력하는 부모 ⓒ 우재인 관련사진보기

"엄마, 나 좀 용감해진 것 같아."

큰사진보기 ▲산 정상에서 찰칵정상 등반 기념으로 익살스러운 포즈 취한 아이 ⓒ 우재인 관련사진보기

지난주에 중학생 아이와 이름있는 강연 프로그램에 참여했다. 15주년 특집 편이어서 알 만한 강사님들이 나오셔서 좌석도 꽉 차고, 열기도 후끈했다. 주제는 몸과 마음의 건강 찾기였고, 내용만큼이나 질문도 많았다. 질문자 사연이 와닿았는지 강연이 끝난 후, 아이는 나에게 이런 말을 했다.질문자는 또래 아이였고, 학폭 피해자였다. 본인의 힘듦을 부모가 짊어지는 것에 대한 미안함이 가득한 사연이었다. 아이는 그녀의 사연에 공감하기도, 객관적 시각을 가지기도 했다. 상처가 아문 것일까? 좀 더 성숙한 것일까? 사실 아이도 작년에 학폭 피해자였다.아이는 교실에서 소위 은따(은근히 따돌림 당하는 아이)였다. 아이는 집에서는 활발하지만 밖에서는 자기표현에 능숙하지 못해 소극적인 편이다. 친한 애들에게는 웃음과 귀여움을 선물하는 아이지만 소수와 교류하는 탓에 인간관계가 넓지는 않다. 새 학년 배정을 받아 교실에 들어섰는데 친한 아이가 아무도 없었다. 오히려 초등학교 시절, 자신을 줄곧 무시했던 남학생만 같은 반이 됐다. 이미 무리가 형성된 여자아이들과는 친해지지 못했고, 남자아이에게는 줄곧 무시를 당하는 상황이 이어졌다.힘들어하는 아이에게 일단 네 할 일을 열심히 하다보면 한두 명씩 다가오는 아이가 있을 테고, 너도 다가가려고 노력하라고 했다. 하지만, 말처럼 쉽진 않았다. 수업에 집중하고 열심히 살았지만, 혼자 견뎌야 하는 비참한 순간이 자주 생겼다. 모둠으로 활동하는 시간이나 공을 주고받는 체육활동 등에서 쉽게 배제되었고, 투명 인간 취급당했다. 교실 친구들이 하나가 되길 원하며 융화에 초점을 맞추는 초등학교와 중학교는 완전히 달랐다. 교우관계는 사실 오롯이 본인 몫이기에 선생님께 도움을 요청하기 쉽지 않다. 오히려 역효과 날 수 있다. 부모는 살얼음판에 서 있는 말 같았다. 아이에게 직접적 도움을 줄 만한 선택지는 많지 않았다.학교에 안 간다고 버틸 만도 한데, 아이는 교실에서 버텼다. 본인 잘못이 없는데, 수업에 빠지거나 불성실한 태도를 보이는 것을 싫어했다. 가정학습을 쓰거나 결석하는 일도 없었다. 부모의 가르침 방식이기도 했다. 성실하고 묵묵하게 버티던 아이도 결국 스트레스로 몸이 아프기 시작했다. 더는 가만히 있을 수 없었다. 그동안 피해당한 이야기를 적어 선생님을 만나러 갔다.담임 선생님은 아이가 반 아이들과 쉽게 어울리지 못하는 건 알았지만, 따돌림 피해를 당하는 건 알지 못하셨다. 원하면 학폭 신고를 해도 된다고 알려주셨다. 아이와 고민 끝에 신고는 하지 않기로 했다. 대신 가해 학생들에 대한 철저한 지도를 부탁했다. 가해 학생들은 사과했고, 더 이상 눈에 띄는 따돌림은 없었다. 아이는 한결 마음이 편해졌다. 여전히 혼자 외로웠지만, 성장 일기를 쓰며 내면을 견고히 하는 데 힘썼다.아이가 학교에서 고군분투하는 동안 부모도 고민이 깊었다. 아이가 숨지 않도록, 아이가 웃을 수 있도록 온갖 방법을 연구했다. 자신감이 떨어진 아이가 자기 부정하지 않고 관심을 외부로 돌려 긍정적 성취 경험을 쌓도록 다양한 활동을 독려했다. 그 과정에서 아이와 함께하는 시간이 많아졌고 대화도 깊어졌다. 자기 표현력이 생겼고, 외향적으로 성격도 바뀌어갔다. 삶에 대한 시야가 넓어지고 삶에 대한 이해도 깊어졌다.아이는 나와 함께 매주 악기를 배우러 다닌다. 엄마보다 잘하는 자신의 모습, 박자감이 떨어지지만 노력하는 어르신들의 모습, 매주 빠지지 않고 참여하는 또래의 모습에서 자극받는 것 같다. 아이 앞에서 못하지만 성실한 엄마, 강사님 지적에서 웃어넘기는 유쾌한 엄마의 모습에 웃음꽃도 핀다. 완벽한 사람은 없지만, 웃으며 상황을 견딜 수 있음을 배운다.소규모 독서 모임을 만들어 또래 부모, 또래 아이들과 교류시간을 가진다. 독서를 통한 자기 이해와 토론을 통한 자기표현의 장을 마련하고 있다. 어른, 아이 구분 없이 돌아가며 진행자가 되어 토론을 이끄는 시간을 갖는다. 준비하는 과정과 발표하는 경험은 아이 성장에 큰 힘이 될 것이다. 엄마들에게 칭찬받으니, 아이의 자존감에 날개를 다는 모습이다.아빠는 본인이 활동하는 운동 동호회에 아이를 종종 데려간다. 러닝과 등산하는 자리에 아이와 함께했고, 어른들로 구성된 모임에서 아이는 어느새 '인싸'가 되었다.어르신들은 아빠와 함께 정상에 오르는 끈기 있는 아이를 끝없이 칭찬했다. 산 정상에서 해맑게 웃으며 멋진 자세를 취하는 모습을 보니 놀라웠다. 친구들 사이에서는 눈에 띄지 않는 바깥 자리에 서 있던 아이가 어른들 사이에서는 꽃받침을 하고 가운데 자리를 차지하고 있었다. 어른들의 끝없는 칭찬이 아이 마음을 행복감으로 꽉꽉 채우는 중인 것 같다. 자신에 대한 긍정적 성취 경험이 한 인간의 삶을 얼마나 풍요롭게 하는지 아이를 통해서 깨닫는다.등산 후, 어른들과의 식사 자리에서 자연스레 많은 대화를 한 자신을 두고 하는 말이었다. 아이의 시간을 부정의 늪으로 빠지기 전에 돌려놓은 것이 참 다행이라 생각한다. 부모가 할 수 있는 최선을 다한 것 같아 제법 뿌듯하다. 오늘도 아이는 사람에게 받은 상처를 사람을 통해 치유해간다.