이 대통령 "이스라엘의 주권·인권·국제규범 침해 넘길 수 없어 "

큰사진보기 ▲이재명 대통령 취임 1주년 기자회견이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이 대통령, 취임 1주년 기자회견이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령은 최근 이스라엘 군의 가자지구 구호선단 나포와 인도주의 활동가 구금 등이 "항행의 자유가 보장되는 공해상에서 사실상 납치한 것"이라며 이스라엘이 ▲ 국가 주권에 대한 존중 ▲ 기본적인 인권 보장 ▲ 국제규범 존중 등을 침해했다고 지적했다.8일 오전 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 프랑스 방송의 기자는 이 대통령에게 "왠지 대통령께서 조금 더 말씀하실 부분이 있을 것 같다"면서 이스라엘과 중동 상황에 대한 생각을 자세히 말해달라고 요청했다.이 대통령은 "우리가 세계 경찰도 아니고 세계의 모든 문제에 대해서 언급하지 않으려고 한다. 당장 제 코가 석자라서 우리 자신의 문제도 지금 많이 심각하고 또 해결해야 한다"면서도 "그러나 그게 대한민국 국민들의 인권에 대한 문제이거나 대한민국의 주권에 관한 문제라면 그냥 넘어갈 수는 없다는 게 제 생각"이라고 말했다.이 대통령은 지난 4월 10일 X에 이스라엘 병사가 팔레스타인 사람의 시신을 지붕에서 떨어뜨리는 2024년 9월의 동영상을 올리면서 국제법 위반을 지적했다. 이와 관련해 이 대통령은 이번 기자회견에서 "이스라엘에 대해서는 저도 웬만하면 얘기를 안 하려고 했는데, 전에 가자지구에서의 이스라엘 군의 좀 과도한 행동은 그냥 제가 민간인 같으면 한번 뭐라고 하겠지만, 소위 대한민국의 국가수반인데 말을 하지 않으려고 하다가, 이거 해도 해도 너무한다라고 해서 지적을 한번 했다"라고 설명했다. "욱해서 한 거 아니다. '이건 얘길 해야되겠다 '그래서 지적을 한번 한 것"이라고 덧붙였다.50척의 구호선단이 가자지구에 구호물품 전달을 시도했지만, 이스라엘 군은 키프로스 인근 공해에서 선박을 나포하고 활동가들을 구금, 학대했다. 이 대통령은 지난달 20일 국무회의에서 인도주의 활동가들을 공해에서 나포해 구금하는 이스라엘의 행위가 국제법 기준에서 지나친 것이라는 견해를 밝히면서 '원칙적인 대응'을 주문했다.이와 관련해 이 대통령은 이번 기자회견에서 "우리 국민을 상대로 한 인권 침해 행위가 있었지 않습니까? 그리고 국제 규범에 관한 문제도 사실은 있었죠. 공해상에서 나포한 거 아니에요?"라면서 "아니 무슨 (이스라엘) 자기들이 통제선을 만들었다는 것도 쉽게 동의하기 어렵긴 한데, 그로부터 몇 십 킬로미터 떨어진 항행의 자유가 보장되는 공해상에서 사실상 납치한 것 아니냐, 우리 국민을"이라고 지적했다.이 대통령은 이어 "그 점에 대해서는 우리가 문제 지적을 안 할 수가 없고 더군다나 거기다가 쉽게 납득할 수 없는, 용인할 수 없는 인권 침해 행위가 있었다는 거 아닌가요?"라면서 "그래서 이건 주권의 침해이기도 하고 국제 규범 위반이기도 하고 인권 침해이기도 해서 저희가 문제 지적을 한 것"이라고 설명했다.호르무즈 해협 봉쇄로 페르시아만에 정박하고 있다가 피격돼 화재가 난 유조선 HMM나무호에 대한 조사 결과, 이란이 공격 주체일 가능성이 높다고 나왔다. 이와 관련해 이 대통령은 "이것은 추정이고 지금 현재 확정된 것은 아니다"라면서 "어쨌든 확인된 것은 이란산으로 확인되는 비행 물체, 미사일로 추정되는 물체로부터 배가 피격을 당했다는 것"이라고 말했다.이 대통령은 "근데 또 이란은 부인해요. '그런 일 없다'고, 원래 의도를 가지고 공격했으면 '내가 했다'고 선언을 하겠죠"라며 "그러니 의도를 가지고 한 건 아닌 건 확실해요"라고 말했다. 이 대통령은 "그래서 어쨌든 이란산 미사일로 확인이 됐기 때문에 일부러 쐈는지, 우리를 겨냥한 것인지, 우발적으로 벌어진 일인지, 아무데나 쐈는데 맞은 건지"라면서 "근데 그것도 보통 미사일에 맞으면 침몰해야 되잖아요. (나무호는) 살짝 터진 정도에 불과해서 이게 좀 이상해요"라고 말했다. 이란에게 한국 선박을 침몰시킬 의도가 있었다고 명확하게 결론내기 어렵다는 것이다.이 대통령은 "어쨌든 여러 가지 요인들이 있어서 (이란 소행이라 특정은 하지 않지만) 그러나 우리로서는 이란산 미사일로 판단되기 때문에 엄중하게 항의하고 재발 방지 대책을 요구했다"고 밝혔다.이 대통령은 "앞으로도 이런 유사한 일이 벌어질 수 있는데, 저는 우리 대한민국의 주권, 우리 대한민국 국민들의 인권 그리고 최소한의 국제 규범이 훼손되거나 침해되지 않도록 하려고 한다"고 말했다.