김상욱, 5·18묘지 참배 "영남에 민주의 씨앗 뿌리겠다"

큰사진보기 ▲ 8일 오전 김상욱 울산시장 당선인이 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지를 찾아 당선증을 바치며 참배하고 있다. 2026.6.8 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김상욱 울산광역시장 당선인이 8일 국립5·18민주묘지 참배에 앞서 남긴 방명록. 2026. 6. 8 ⓒ 김상욱 울산시장 당선인 측 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲8일 오전 김상욱 울산시장 당선인이 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지를 찾아 참배 후 발언하고 있다. 2026.6.8 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲8일 오전 김상욱 울산시장 당선인이 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지에 안장된 윤상원 열사의 묘역에서 참배하고 있다. 2026.6.8 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 5월 18일 제45주년 5·18민주화운동 기념식을 마치고 묘역 앞에서 참배객들과 함께 기념 촬영하는 김상욱 의원. 김 의원은 국민의힘 탈당 열흘 만인 이날 이날 5·18묘지에서 기자회견을 열고 더불어민주당 입당을 선언했다. 2025. 5. 18 ⓒ 김형호 관련사진보기

김상욱 울산시장 당선인이 8일 광주를 찾아 국립 5·18민주묘지를 참배했다.김 당선인은 울산시장 당선증을 5·18 희생자 추모 제단에 바치고 헌화·분향했다.이어 묘역으로 이동해 '5·18 시민군 대변인' 윤상원 열사와 '5·18 사형수' 정동년 전 5·18기념재단 이사장 묘소를 살폈다.김 당선인은 참배를 마친 뒤 "5·18 정신은 1987년 민주화와 오늘날 대한민국 민주주의를 만든 뿌리"라고 밝혔다.그러면서 이번에 무산된 5·18 정신 헌법 전문 수록과 관련해 "하루 빨리 수록돼야 한다"는 입장도 밝혔다.그는 "이곳 민주묘지는 제게 특별한 공간"이라며 "지난해 5월 이곳에서 민주당 입당을 선언했고 올해 1월에는 영남에 민주의 씨앗을 뿌리겠다고 약속했다"고 돌아봤다.참배에 앞서 방명록에는 "오월 선배님들, 영남에서 민주의 씨앗을 뿌리고 민주의 밭을 개간해감을 보고드립니다. 오월 선배님들의 염원과 뜻을 가슴에 새깁니다"라고 적었다.김 당선인은 이날 오후에는 전남대학교 대학본부에서 민형배 전남광주통합특별시장 당선인과 만나 지역 간 상생 방안 등을 논의할 예정이다.