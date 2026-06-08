카카오 파업 2일 전... 정부 "국민 불편 없도록 서비스 안정성 확보"

큰사진보기 ▲최우혁 과학기술정보통신부 정보보호네트워크정책실장이 지난 2월 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 쿠팡 침해사고 민관합동조사단 조사결과를 브리핑하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 5월 27일 오후 경기 수원시 경기지방노동위원회에서 열린 카카오 노사 2차 조정회의에 서승욱 카카오 노조 지회장이 조정회의실로 들어가고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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오는 10일로 예고된 카카오 노동조합 파업을 앞두고 정부가 카카오톡 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 '먹통 사태'를 막기 위해 긴급 점검에 나섰다.과학기술정보통신부는 8일 오후 2시 30분 정부세종청사에서 카카오 쪽과 점검회의를 열고 파업 상황에 대비한 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 논의했다고 밝혔다.이날 회의에는 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장과 서영훈 카카오 부사장이 참석했다. 이들은 카카오톡, 카카오맵 등 다수의 국민이 일상적으로 이용하는 주요 서비스가 파업 상황에서도 차질 없이 운영될 수 있도록 비상대응체계와 장애 대응방안을 집중적으로 논의했다.특히 과기정통부와 카카오는 파업 기간 중 서비스 운영 상황을 지속적으로 모니터링(점검)하기로 했다. 만에 하나 서비스 장애가 발생할 경우 신속하게 상황을 공유하고 대응할 수 있도록 협력체계를 유지한다는 계획이다.정부가 이처럼 선제적 대응에 나선 것은 카카오톡 등 플랫폼 서비스가 일시적으로 중단될 경우 국민 생활과 물류, 금융 등 사회 전반에 미치는 파급효과가 막대하기 때문이다.최우혁 실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 플랫폼 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 달라"고 카카오 쪽에 당부했다.과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 꼼꼼히 점검하고, 국민 생활에 영향을 줄 수 있는 서비스 장애를 예방과 대응에 최선을 다한다는 방침이라고 재차 강조했다.