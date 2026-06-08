이 대통령 "중동전쟁 쉽게 끝나지 않을 것... 물가, 안정적으로 관리되고 있다 판단"

이재명 대통령은 8일 중동 전쟁이 단기간에 쉽게 끝날 것 같지 않다고 전망하면서도, 중동 사태에 따른 물가상승에 대해선 "위기 상황 정도까지 가지 않을 것으로 생각한다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 열린 취임 1년 기자회견에서 "현재도 물가 상승률이 다른 나라에 비해 나름대로 안정적으로 관리되고 있다고 판단한다"면서 이같이 말했다.
이 대통령은 중동 상황에 대해서 "상당히 많은 채유시설, 공항이나 송유관 같은 기반시설이 파괴된 상태"라면서 전쟁이 휴전에 이른다고 해도 쉽게 복구되지는 않을 것"이라고 평가했다.
이 대통령은 정부는 장기전 가능성을 염두에 두고 대응책을 마련하고 있다고 설명했다.
이 대통령은 "현재 원유 수급은 수입처 다변화와 각종 안정화 대책을 통해 87% 이상 정상적으로 이뤄지고 있다"며 "일부 부족한 물량은 수출 통제 등을 통해 충분히 보완할 수 있을 것으로 보고 있다"고 밝혔다.
그러면서 "기본적인 수급이 완전히 부족해지는 심각해지는 상황은 대비할 수 있다고 판단하는데 문제는 불안정성"이라며 "원유 가격이 과거로 돌아가는 건 쉽지 않을 것"이라고 말했다.
고물가 대응을 위해서는 석유 최고가격제와 비축유 활용, 수입선 다변화 비용 지원 등을 추진하고 있다고 설명했다.
이 대통령은 "석유제품 가격 상승은 다른 물가에 미치는 영향이 매우 크다"면서 "최고가격제 시행과 비축유 활용 등을 통해 물가 상승 압력을 최소화하기 위해 노력하고 있다"고 말했다.
또 "시장 질서를 정상화해 불필요하게 과도한 가격 인상이 발생하지 않도록 관리한다면 최악의 상황은 충분히 피할 수 있을 것"이라고 강조하기도 했다.
이 대통령은 "현재도 전체 물가상승률은 다른 나라에 비해서 나름 안정적으로 관리되고 있다고 판단 된다"고 말했다.