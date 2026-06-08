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정치

26.06.08 11:08최종 업데이트 26.06.08 11:08

이 대통령 "중동전쟁 쉽게 끝나지 않을 것... 물가, 안정적으로 관리되고 있다 판단"

[취임 1주년 기자회견] "전쟁 끝나도 유가 정상화 쉽지 않아"

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시민들이 8일 오전 서울 용산구 서울역 대합실에서 TV를 통해 국정 구상을 밝히는 이재명 대통령의 취임 1주년 기자회견을 시청하고 있다.
시민들이 8일 오전 서울 용산구 서울역 대합실에서 TV를 통해 국정 구상을 밝히는 이재명 대통령의 취임 1주년 기자회견을 시청하고 있다. ⓒ 유성호

이재명 대통령은 8일 중동 전쟁이 단기간에 쉽게 끝날 것 같지 않다고 전망하면서도, 중동 사태에 따른 물가상승에 대해선 "위기 상황 정도까지 가지 않을 것으로 생각한다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 열린 취임 1년 기자회견에서 "현재도 물가 상승률이 다른 나라에 비해 나름대로 안정적으로 관리되고 있다고 판단한다"면서 이같이 말했다.

이 대통령은 중동 상황에 대해서 "상당히 많은 채유시설, 공항이나 송유관 같은 기반시설이 파괴된 상태"라면서 전쟁이 휴전에 이른다고 해도 쉽게 복구되지는 않을 것"이라고 평가했다.

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이 대통령은 정부는 장기전 가능성을 염두에 두고 대응책을 마련하고 있다고 설명했다.

이 대통령은 "현재 원유 수급은 수입처 다변화와 각종 안정화 대책을 통해 87% 이상 정상적으로 이뤄지고 있다"며 "일부 부족한 물량은 수출 통제 등을 통해 충분히 보완할 수 있을 것으로 보고 있다"고 밝혔다.

그러면서 "기본적인 수급이 완전히 부족해지는 심각해지는 상황은 대비할 수 있다고 판단하는데 문제는 불안정성"이라며 "원유 가격이 과거로 돌아가는 건 쉽지 않을 것"이라고 말했다.

고물가 대응을 위해서는 석유 최고가격제와 비축유 활용, 수입선 다변화 비용 지원 등을 추진하고 있다고 설명했다.

이 대통령은 "석유제품 가격 상승은 다른 물가에 미치는 영향이 매우 크다"면서 "최고가격제 시행과 비축유 활용 등을 통해 물가 상승 압력을 최소화하기 위해 노력하고 있다"고 말했다.

또 "시장 질서를 정상화해 불필요하게 과도한 가격 인상이 발생하지 않도록 관리한다면 최악의 상황은 충분히 피할 수 있을 것"이라고 강조하기도 했다.

이 대통령은 "현재도 전체 물가상승률은 다른 나라에 비해서 나름 안정적으로 관리되고 있다고 판단 된다"고 말했다.

#이재명#대통령취임1주년#취임1주년기자회견#중동전쟁#물가

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김도균 (capa1954) 내방
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    • 오마이뉴스 김도균 기자입니다. 어둠을 지키는 전선의 초병처럼, 저도 두 눈 부릅뜨고 권력을 감시하는 충실한 'Watchdog'이 되겠습니다.

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