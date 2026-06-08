조상호 세종시장 당선인, 인수위원장에 김영 전 고려대 세종부총장 내정

큰사진보기 ▲지난해 10월, 새로운생각연구소에서 ‘대학, 혁신경제 그리고 공동체’를 주제로 초청 강연에 나선 김영 전 부총장 ⓒ 뉴스피치 최솔 전문기자 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

조상호 세종시장 당선인이 민선 5기 시정의 성공적인 출범을 이끌 인수위원장으로 김영 전 고려대학교 세종캠퍼스 부총장을 내정했다.조 당선인은 8일 보도자료를 통해 "행정수도 완성과 자족도시 실현을 위한 전문성과 통합 리더십을 갖춘 적임자"라며 김영 전 부총장을 인수위원장으로 내정했다고 밝혔다.이번 인선은 조 당선인이 당선 이후 단행한 첫 공식 인사이자 첫 대외적 의사결정이라는 점에서 의미가 크다.김영 내정자는 고려대학교 세종캠퍼스 부총장을 역임하며 교육혁신과 연구혁신, 지역혁신을 추진해 왔다. 특히 세종시와 대학, 연구기관, 산업계를 연결하는 협력 네트워크 구축에 힘써 온 인물로 평가받는다.조 당선인은 이번 인선을 통해 "특정 정파나 진영 논리를 넘어 전문성과 실용성, 미래 비전을 중심으로 인수위원회를 구성하겠다"는 의지를 밝히며 "김영 내정자는 풍부한 대학행정 경험과 지역혁신 역량, 다양한 분야를 아우르는 소통 능력을 갖춘 적임자"라고 소개했다.김영 내정자는 향후 신원조회 등 관련 절차를 거친 뒤 오는 10일께 제5대 세종특별자치시장직 인수위원장으로 정식 임명될 예정이다.한편 김 내정자는 고려대학교 환경시스템공학과 정교수로 재직 중이며, 고려대학교 기획처장과 세종부총장을 역임했다. 또한 환경부 도시물순환포럼 위원, 국토교통미래기술위원회 위원, 한국환경한림원 회원 등으로 활동하며 환경·도시 분야 전문성을 쌓아왔다.