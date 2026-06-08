"기후시민회의 제도화 이후를 묻다"

|기자말
|6 3 지방선거가 끝이 났다. 선거과정에서는 온갖 개발공약들이 난무했다. 그것이 선거결과에 어떤 영향을 미쳤는가에 대해서는 더 많은 이야기가 필요할테지만 이번 지방선거에서 기후공약이 실종되었다는 것은 뼈아픈 사실이다.
기후위기 시대, 지역정치에 필요한 것은 더 많은 개발이 아니라 어떻게 더 지속가능한 지역을 만들 것인가에 대한 질문일 것이다. 기후위기는 에너지와 교통, 노동과 돌봄, 재난과 불평등까지 우리 삶 전반과 연결된 문제다.
이번 연속 기고는 '6 3 지방선거, 기후시민의회로 시민주권을 찾읍시다' 캠페인을 소개하며, 기후위기 시대 왜 새로운 민주주의가 필요한지를 묻고자 한다. 캠페인 준비 과정의 에피소드부터 지역 공론장의 경험과 한계, 국내외 기후시민의회 사례까지 함께 살펴보며, 왜 지금 지역의 기후 거버넌스의 새 판을 짜야 하는지 이야기해 보려 한다.
2025년 3월, 2035 NDC(국가 온실가스 감축목표) 설정을 앞두고 녹색전환연구소와 여성환경연대가 함께 토론회를 열었다. 탄핵 국면에서 여러 정책 논의가 방향을 잃고 있었고, 기후대응 역시 마찬가지였다. 그러나 유엔에 NDC를 제출해야 하는 시한은 다가오고 있었고, 기후목표 수립은 더 이상 미룰 수 없었다. 그간 한국의 기후 거버넌스는 지나치게 전문가 중심이고, 청년·노동자·농민 같은 당사자의 참여는 제한적이었다. 두 단체는 '누가 어떻게 2035 NDC 목표를 결정해야 하는가'를 질문했다. 이 때 녹색전환연구소는 기후시민의회 설치를 포함해 전문성과 포용성을 갖춘 기후 거버넌스를 제안했다.
토론회에서 김현정 기후위기경기비상행동 공동실행위원장은 한국의 기후 거버넌스 사례로 2024년 개최된 경기 기후도민회의 경험을 발표했다. 경기도민 158명이 직접 경기도 탄소중립기본계획을 검토하고 정책 의견을 낸 활동이다. 5개 분과에서 총 20회의 숙의 공론장을 운영했고, 기본계획 검토 의견과 정책 제안이 다수 도출됐다. 지역 형평성과 세대 대표성을 고려한 설계였고, 정책 검토와 제안 과정에 일부 권한이 위임되었다. 이 성공적인 경험을 바탕으로 기후도민총회 시행 기반이 경기도 조례로 제정되었다. 전국 최초로 직접민주주의 방식의 기후정책 숙의 공론 기구가 법제화된 것이다.
1기 경기도민총회는 무엇을 남겼나
제도화 된 후 처음 시행된 1기 경기 기후도민총회는 실제로 어떻게 운영되었을까? 궁금한 마음에 지난 5월 28일, 경기도가 주최한 '국내외 기후 거버넌스 성과 교류회'에 다녀왔다. 경기 기후도민총회 운영 성과와 해외 사례, 정부 기후시민회의 추진 계획이 공유되는 자리였다.
토론 시간에 도출된 권고안이 실제로 어떻게 정책화되고 있는지에 대한 질문이 나왔다. 현장에는 1기 기후도민총회에 참여했던 시민들도 와 있었다. 평일 오후 연차를 내고 참석했다는 한 참여자가 직접 답했다. 그는 6~7개월간 토론해 20개 과제를 도출했지만, 그 과제들이 지금 어떻게 이행되고 있는지 알 수 없다고 말했다. 시민에게는 제안 이후의 과정이 보이지 않았고, 이행을 점검할 장치가 필요하다는 이야기였다. "(기후도민총회가 끝나고) 6개월 정도 지났는데 어떻게 잘 추진되고 있나. 올해로 끝나는 게 아닌가, 4년 후에 바뀌는 건 아닌가. 그런 걸 어떻게 헤쳐나갈 수 있을지 시민들에게 가이드 역할을 하는 것이 총회를 주최하고 기획한 사람들의 책무이지 않나." 정중히 건넨 말이었지만 아쉬움이 느껴졌다.
기존 공론장에서 반복된 가장 큰 불만은 '과정'에 있었다. 올해 초 비슷한 아쉬움을 나눴던 자리가 떠올랐다. 2월 28일, 녹색전환연구소·사회적협동조합 빠띠·여성환경연대·이클레이한국사무소 ·이화글로벌사회공헌원·플랜1.5·한국환경회의 등 7개 단체가 '모두를 위한 기후시민의회'
를 열었다. 정부 주도의 기후시민회의 출범을 앞두고, 시민이 먼저 어떤 기후시민의회를 원하는가를 논의하기 위해서였다. 서울시청에 모인 시민 100명은 접근성, 대표성, 역할과 권한, 성평등, 숙의 조건, 의제 설정이라는 여섯 개 분과로 나뉘어 토론했다. 이날 정부가 계획 중인 기후시민회의에 대한 기대와 우려를 얘기하는 과정에서 가장 많이 언급된 내용이 경기도민총회 참여자가 얘기한 바로 그 부분이었다.
시민이 제안하고, 정부가 응답했다
올해 3월 탄소중립기본법 개정안이 국회를 통과하면서 정부의 기후시민회의가 법적 근거를 갖게 됐다. 정부는 25억 원의 예산을 확보했고, 5월부터 참여자 모집을 시작했다. 무작위 전화번호 추출로 5000명을 접촉해 최종 200명을 선발하는 방식이다. 의제를 선정하는 기획참여단 20명과 숙의참여단 180명으로 구성되어, 감축·적응 두 분과에서 12월까지 논의가 이어진다. 고무적인 설계이나 기대만큼 긴장도 크다. 과거의 경험들은 제도가 생겼다고 해서 참여의 질이 자동으로 보장되는 것은 아님을 말해준다. 과정을 바로잡지 않으면 같은 한계가 반복된다는 공감대 속에서 토론이 이어졌다.
이날 6개 분과, 12개 조에서 각 3개씩 투표안을 도출하고, 전체 참가자 투표를 거쳐 13개 핵심 제안이 정리됐다. '역할과 권한' 분과에서는 기후시민회의 제안에 대한 공식 답변 의무화와 논의 결과 반영 법제화가 가장 많은 표를 받았다. '대표성' 분과에서는 이주배경주민·어린이·농민 등 기후취약계층에 가중치를 두어야 한다는 제안이, '성평등' 분과에서는 모든 기후 공론장에 성평등 분과와 위원회를 두어야 한다는 제안이 상위를 차지했다. '숙의를 위한 조건' 분과에서는 단계별 설계와 쉬운 언어로 된 자료 제공의 필요성이 강조됐다.
지난 4월 3일, 모두를 위한 기후시민의회 기획단은 국가기후위기대응위원회(아래 기후위) 사무처장을 만나 시민들이 도출한 제안 사항들을 전달했다. 이에 더해 기후위의 대표성 및 포용성 인식이 성별·연령·지역을 고려한 무작위 선발의 차원에 머물러 있음을 우려하며, 포용성이 선발 기준만의 문제가 아님을 강조했다. 초대의 언어, 접근성 장치, 숙의 과정 전반의 설계가 함께 달라져야 한다. 이주 배경 시민·장애인 등 참여자 다양성 확보를 위한 의식적 노력의 필요도 강조했다.
면담에서 고무적인 답변을 들었다. 시행령에 권고안 전달 후 3개월 내 응답 의무 조항을 추가하고, 외부 자문단에 젠더 전문가를 포함하며, 지역 참여자들의 접근성을 높이기 위해 권역별 회의를 운영하겠다는 내용이었다. 추후 발표된 내용을 참고하면, 선발 계획에 장애인·이주 배경 시민이 포함됐으며, 모두를 위한 기후시민의회에서 사용한 '포용적이고 민주적인 대화를 위한 약속'을 참고한 그라운드룰도 기후시민회의 운영 문서에 반영됐다.
기후시민의회를 만들기 위한 근본적인 질문들
나아가 정부는 기후시민회의 참여모델을 정립하여 지역사회에 전파하겠다는 의지도 표명했다. 그렇다면 질문은 자연스럽게 다음으로 넘어간다. 지역에서 이 제도를 실질적으로 운영할 조직은 누가 될 것인가. 어떤 관점과 태도를 가진 기관이 그 역할을 맡게 되는가. 기후시민회의가 행정 편의적인 절차로 축소되지 않으려면, 이를 준비하는 주체가 근본적인 질문을 붙들고 있어야 한다. 기후위기 시대에 시민이 함께 논의하고 결정하는 경험은 무엇을 바꿀 수 있는가. 공론장이 정책 권고안을 산출하는 자리를 넘어, 시민과 공동체가 기후위기에 대응하는 역량을 키우는 공간이 될 수 있는가. 무작위 선발로 충족할 수 있는 다양성 확보를 넘어 진정으로 포용적인 공론장을 만들기 위한 자원과 노력을 어떻게 투여할 것인가. 제도의 틀이 아무리 잘 짜여 있어도, 그 안을 채우는 것은 결국 이런 질문을 진지하게 붙든 사람들의 고민과 실천일 것이다.
그래서 경기도민총회의 경험이 더욱 소중해진다. 5월 교류회 현장에서 느낀 참여자들의 진정성은 분명했다. 그 진정성에 운영 체계와 자원이 부응하고 있는지는 솔직하게 평가돼야 한다.잘 된 부분만 공유되는 경험은 후발 지역에 도움이 되지 않는다. 정부 기후시민회의가 첫 발을 뗀 지금, 경기가 쌓아온 경험이 정직하게 공유될수록 지역 확산의 토대도 단단해질 것이다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 디지털공론장 빠띠에도 실립니다.글쓴이는 녹색전환연구소 기후시민팀 선임연구원입니다.