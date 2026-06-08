'재선거' 외치던 시민 프락치로 몰기도... 올공에서 무슨 일이?

큰사진보기 ▲이 시민들의 가장 큰 특징은 '극단적일 정도의 탈정치'였다. 이들은 집회의 목적이 특정 정치세력에 이용당하는 것을 극도로 경계했다. 구호는 오직 '재선거' 하나로 통일했다. 한국의 우파 집회에서 흔히 등장하던 성조기의 반입을 엄격히 불허하고 오직 태극기만 허용하는 원칙을 세운 것도, 외부의 시선에서 극우 집회로 낙인찍히는 것을 막기 위한 치열한 자정 노력의 일환이었다. ⓒ 온라인 커뮤니티 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲억울함을 견디다 못한 그는 자신의 SNS에 "대진연에 대해 여기 와서 처음 들어봤다. 그게 뭔지도 모르는 사람을 (대진연으로) 몰아세우는 이 시위가 과연 정당하다고 생각하느냐"며 "지금까지 뭘 위해 여기에 있던 건지 회의감과 억울함에 눈물이 흘렀다"고 하소연했다. ⓒ SNS 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲집회 현장을 장악하기 위해 극우 세력이 선택한 무기는 가짜뉴스와 색깔론이었다. 이들 사이에서 이른바 '우두머리 지령'이라는 정체불명의 괴문서가 소셜미디어와 극우 유튜버들을 통해 급속도로 퍼져나갔다. ⓒ 온라인 커뮤니티 갈무리 관련사진보기

지난 6·3 지방선거에서 중앙선거관리위원회의 투표용지 부족 사태는 주권자인 국민의 참정권을 심각하게 훼손한 명백한 부실 행정이었다. 분노한 시민들은 개표소가 있는 올림픽공원에 모여 선관위의 책임을 묻고 '재선거'를 촉구했다. 하지만 이들의 목소리는 불과 며칠 만에 조직화된 극우 세력과 부정선거 음모론자들에 의해 처참하게 짓밟히고 말았다.기자는 지난 6일 오후 올림픽공원 현장을 직접 찾아 집회 참가자들의 목소리를 청취했고, 이후에는 여러 곳의 현장 중계 유튜브 방송을 보며 집회의 변질 과정을 실시간으로 추적했다. 불과 며칠 새 광장의 주인이 어떻게 바뀌었는지, 그 씁쓸한 전개 과정을 되짚어본다.집회 초기였던 지난 5일, 올림픽공원 현장의 풍경은 다소 혼란스러웠다. 선관위의 행정 실태에 정당하게 항의하며 참정권 보장을 요구하는 일반 시민들과 이전부터 선거 때마다 부정선거 음모론을 신봉해 오던 극우 세력이 한 공간에 뒤섞여 있었기 때문이다. 그러나 시간이 지나면서 주도권은 자발적으로 모인 시민들과 이들로 구성된 자원봉사자들에게 넘어갔다.지난 6일 오후 올림픽공원을 방문해 집회를 살펴본 결과, 이 집회의 가장 큰 특징은 '극단적일 정도의 탈정치'였다. 참가자들은 집회의 목적이 특정 정치세력에 이용당하는 것을 극도로 경계했다. 구호는 오직 '재선거' 하나로 통일했다. 한국의 우파 집회에서 흔히 등장하던 성조기의 반입을 엄격히 불허하고 오직 태극기만 허용하는 원칙을 세운 것도, 외부에 극우 집회로 낙인찍히는 것을 막기 위한 치열한 자정 노력의 일환이었다.정치권을 향한 이들의 거부감은 행동으로도 증명됐다. 현장을 찾은 김민수 국민의힘 최고위원이 마이크를 잡고 "청와대로 가자"며 시위대의 행진을 유도했고, 일각에서는 이에 동조했다. 그러자 집회 현장 곳곳에는 "청와대행은 우리의 시위를 특정 정치세력의 이익에 복무하게 만드는 것"이라며 이를 단호히 반대하는 대자보와 선전물이 나붙었다. 전한길씨가 단상에 올라 부정선거 음모론을 주장하려 할 때도 시민들이 직접 나서서 발언을 가로막았다.기존 정치권에 대한 깊은 불신 속에서 이들은 "우리를 시위대가 아닌 시민으로 불러달라"고 요구했다. 진영의 렌즈를 벗고, 국가 기관의 행정 실패에 항의하는 주권자로서의 본질만 봐달라는 절규였다. 시위대라는 중립적 단어조차 거부한 이들의 태도는 역설적으로 이들이 얼마나 탈정치적인 관점에서 사태를 해결하려 했는지 보여주는 강력한 방증이었다.하지만 정치색을 완전히 배제하고 자원봉사자들의 선의에만 기대어 집회를 꾸려나가려 했던 이 '순수성'은 뼈아픈 한계이자 치명적인 약점이 된 것으로 보인다. 역사적으로 수많은 군중이 모이는 대규모 집회와 시위에는 다수의 목소리를 하나로 응집시키고 질서를 유지할 '조직'과 '통제력'이 필수적이다.당장 작년 내내 광화문광장에서 열렸던 윤석열 파면 집회를 살펴보면 내란청산·사회대개혁 비상행동 등에 자원한 숙련된 사회운동 활동가들이 매주 발언자와 발언문을 조율하고, 선창할 구호를 정하며, 경찰과 협의해 행진 코스를 치밀하게 기획한다. 이는 집회의 본래 목적이 흐려지거나 외부 세력에 의해 현장이 통제 불능 상태에 빠지는 것을 막기 위한 최소한의 통제다.반면 올림픽공원의 시민들은 이러한 전문적인 조직력을 갖추지 못했다. 오직 자발성에만 의존했던 이들의 느슨한 연대는, 기존 '윤어게인' 집회 등을 거치며 오랫동안 단결력을 다지고 점조직 형태의 행동망을 갖춘 극우 세력의 맹렬한 진입과 공격 앞에 철저히 무방비 상태일 수밖에 없었다.기자가 현장을 직접 찾았던 6일 오후까지만 해도 탈정치를 향한 시민들의 고군분투는 이어지고 있었다. 그러나 이후 유튜브 라이브 방송을 통해 화면 너머로 지켜본 광장의 풍경은 불과 하루아침에 걷잡을 수 없이 변해갔다.탈정치를 기치로 한 시민들의 방어선이 본격적으로 무너진 것은 7일 오후부터였다. 집회 현장을 장악하기 위해 극우 세력이 선택한 무기는 가짜뉴스와 색깔론이었다. 이들 사이에서 이른바 '우두머리 지령'이라는 정체불명의 괴문서가 소셜미디어와 극우 유튜버들을 통해 급속도로 퍼져나갔다.해당 문건은 "불순한 외부 세력이 올림픽공원 집회에 잠입해 애초의 의제인 '부정선거'를 단순 '재선거'로 축소하려 한다. 정치색을 거부하는 척하며 결국 시간이 지나 애국 국민들이 지쳐 떨어져 나가기를 바라고 있다"는 황당한 주장을 담고 있었다. 아무런 근거도 출처도 없는 문건 하나였지만, 맹신에 빠진 극우 세력에게 이는 곧 행동 지침이 되었다.이들은 현장을 누비며 "재선거를 외치는 자는 프락치다"라며 윽박지르고 분위기를 공포로 몰아넣었다. 순수하게 현장을 돕던 한 자원봉사자는 갑작스레 '한국대학생진보연합(대진연)' 소속으로 몰려 끔찍한 조리돌림을 당했다.억울함을 견디다 못한 그는 자신의 SNS에 "대진연에 대해 여기 와서 처음 들어봤다. 그게 뭔지도 모르는 사람을 (대진연으로) 몰아세우는 이 시위가 과연 정당하다고 생각하느냐"며 "지금까지 뭘 위해 여기에 있던 건지 회의감과 억울함에 눈물이 흘렀다"고 하소연했다.심지어 폭력 사태까지 발생했다. 현장의 한 참가자가 누군가 들고 온 '이재명 사형'이라는 피켓을 보고 "자극적인 문구는 집회의 본질을 흐리니 지양해 달라"고 정중히 요청하자, 극우 세력 참가자가 그를 '대진연 소속'이라며 무차별적으로 폭행하는 만행을 저질렀다.현장의 상황은 시시각각 변하고 있다. 일부는 "현재 현장을 통제하는 한국 경찰들은 사실 위장한 중국 공안이다"라는 황당무계한 가짜뉴스를 진짜로 믿고 선동하기 시작했다. 현장을 찾은 이준석 개혁신당 대표에게 "인터넷에서 봤는데 어머니가 중국인이냐"고 면전에다가 묻는 이들도 있었다. 나아가 앞서 시민들이 밤을 새워가며 정성껏 만들어 놓은 '재선거' 피켓을 찾아내, 그 위에 일일이 '부정선거'라는 글자를 덧칠하며 집회의 성격을 강제로 왜곡했다. 시민들이 애타게 외치던 "재선거" 세 글자는 어느새 "부정선거 재선거"라는 구호로 둔갑해 버렸다.올림픽공원 집회의 첫 시작에는 선관위의 뼈아픈 실책에 분노하여, 자신의 잃어버린 권리를 되찾기 위해 나선 평범한 시민들의 목소리가 분명 존재했다. 그러나 적어도 현재는 그 목소리가 다수를 차지하고 있다고 보긴 어렵다.입으로는 '부정선거 척결'과 '자유민주주의 수호'를 외치면서도, 정작 선관위의 실질적인 잘못을 규탄하기 위해 누구보다 먼저 나섰던 평범한 이웃들을 '빨갱이'와 '프락치'로 몰아 쫓아낸 이 모순적인 상황. 현재 올림픽공원에는 전보다 눈에 띄게 참가자의 수가 줄어들었다. 남겨진 빈자리는 우리 사회의 극우 세력이 얼마나 쉽게 시민의 건강한 상식을 파괴할 수 있는지 그 민낯을 보여주는 서글픈 자화상으로 남게 되었다.