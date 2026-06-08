세종여성연대 "성평등은 선택 아닌 시정 핵심 가치"... 조상호 당선인·시의회에 5대 과제 제안

큰사진보기 ▲세종여성연대는 8일 성명을 내고 "조상호 세종시장 당선인과 제5대 세종시의회 의원 당선인들에게 축하를 전한다"며 "당선인들은 시민들의 기대를 무겁게 받아들여 오직 주권자인 시민만을 바라보며 시정을 이끌어야 한다"고 밝혔다. ⓒ 세종여성연대 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

제9회 전국동시지방선거가 마무리된 가운데 세종지역 여성단체들이 새롭게 출범할 민선 5기 시정과 제5대 세종시의회를 향해 성평등 정책 강화를 촉구하고 나섰다.세종여성연대는 8일 성명을 내고 "조상호 세종시장 당선인과 제5대 세종시의회 의원 당선인들에게 축하를 전한다"며 "당선인들은 시민들의 기대를 무겁게 받아들여 오직 주권자인 시민만을 바라보며 시정을 이끌어야 한다"고 밝혔다.세종여성연대는 이번 지방선거에서 세종시가 전국 평균을 웃도는 62.5%의 투표율을 기록한 점을 언급하며 "이는 단순한 투표 참여를 넘어 더 나은 세종을 향한 시민들의 강력한 의지 표출"이라고 평가했다.특히 제5대 세종시의회 전체 의원 21명 가운데 9명이 여성으로 당선돼 여성 의원 비율이 42.9%를 기록한 점에 주목했다. 이는 직전 의회의 40.7%보다 상승한 수치로, 여성 정치 대표성이 확대되고 있다는 점에서 의미 있는 성과라고 평가했다.다만 여성연대는 "높은 투표율과 여성 의원 수 증가만으로 성평등 도시가 자동으로 실현되는 것은 아니다"라며 "정책과 예산, 의사결정 과정 전반이 성인지적 관점 위에 설 때 비로소 진정한 성평등 도시가 완성될 수 있다"고 강조했다.이어 지난 5월 26일 지방선거를 앞두고 개최한 '2026 지방선거 여성정책 빈 의자 토론회'를 언급하며, 당시 토론회를 통해 돌봄, 안전, 여성폭력 대응, 성평등 정책 추진체계 강화, 여성의 사회참여 확대 등 주요 정책 과제를 도출했다고 설명했다.이에 따라 새 시정과 시의회에 ▲ 성평등 정책 추진체계 강화 및 성별영향평가·성인지 예산제 확대 ▲ 여성폭력·디지털 성범죄·스토킹·교제폭력 예방 및 지원체계 확대 ▲ 공공돌봄 인프라 강화 ▲ 여성의 경제·사회·정치 참여 확대 ▲ 인수위원회 단계부터 여성단체 참여 보장 등 5대 과제를 제안했다.특히 "성평등은 특정 계층만을 위한 정책이 아니라 시민 모두의 안전과 삶의 질, 지역사회의 지속가능성을 보장하는 핵심 가치"라며 시정 운영 전반에 성평등 관점이 반영돼야 한다고 요구했다.또 "여성 유권자들은 빈 의자 토론회라는 쉽지 않은 과정을 통해서도 정책 요구를 포기하지 않았고, 성평등한 세종시를 향한 시민의 의지를 분명히 드러냈다"며 "새롭게 구성될 시정과 의회가 여성 유권자들이 제안한 정책 과제를 적극 수용해야 한다"고 촉구했다.아울러 "여성 의원들이 대표성과 전문성을 바탕으로 성평등 정책 추진의 가교 역할을 수행해 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 달라"며 "정책 추진 과정에서 시민사회와 지속적인 소통과 협력에 나서야 한다"고 덧붙였다.한편 세종여성연대는 사단법인 세종YWCA, 세종여성, 나다움협동조합, 세종여성살림터복숭아공동체, 세종YWCA성인권상담센터, 세종가정폭력·성폭력통합상담소, 세종시여성단체협의회, 여성긴급전화1366세종센터, 움직임협동조합 등 9개 단체로 구성돼 있다. 특히 이번 성명에는 그동안 연대에 참여하지 않았던 세종시여성단체협의회가 새롭게 이름을 올리면서 지역 여성계의 연대 폭이 한층 확대됐다는 평가가 나온다.