이란, 휴전 뒤 처음으로 이스라엘에 미사일 공격

큰사진보기 ▲2026년 6월 7일 예루살렘에서 바라본 이란의 이스라엘을 향한 미사일 공격. ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026년 6월 7일, 이란 테헤란에서 이란의 이스라엘 미사일 공격 이후 열린 반미·반이스라엘 집회에서 휘날리는 헤즈볼라 깃발. ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

이란이 이스라엘을 향해 탄도미사일 공격을 재개했다. 미국-이란 휴전 이후 처음으로, 이스라엘의 레바논 공격에 대한 보복 공격이다. 미국 대통령은 이스라엘에 보복 공격하지 않길 바란다는 메시지를 냈다.카타르 방송사 <알자지라>의 보도에 따르면, 이스라엘 군은 이스라엘 시각으로 7일 밤 이란의 미사일 공격을 받았다고 밝혔다. 이란이 발사한 미사일은 11발이며, 방공망으로 이 미사일 모두를 요격했다는 것이다.에피 데프린 이스라엘 군 대변인은 기자회견을 열고 이란의 공격을 "중대한 실수"라고 평가하면서, 이스라엘 군이 향후 작전 계획을 마련하고 있다고 밝혔다. 그는 이스라엘 군은 레바논에 대한 공격을 계속할 것이라고 밝혔다.이란의 이슬람혁명수비대는 성명을 내고 이스라엘의 북부 하이파 인근의 라마트 다비드 공군기지를 타격하기 위해 탄도미사일을 발사했다고 밝혔다. 혁명수비대는 이 기지가 레바논 남부와 베이루트 등에 대한 이스라엘 공격의 근원지이기 때문에 타격 목표가 됐다고 설명했다.혁명수비대는 이스라엘에 대한 이 공격이 "경고"라면서 "침략이 반복될 경우 대응은 더욱 확대될 것"이라고 알렸다. 혁명수비대는 미국과의 휴전은 '모든 전선에서의 휴전'이 조건이었다면서 이스라엘의 레바논 공격, 미국의 이란 연안 공격 및 이란 선박 나포 등이 반복돼 이같은 휴전 조건이 지켜지지 않았다고 주장했다.이스라엘이 이란에 보복공격을 시작하면 미국-이란 휴전이 깨지는 수순이다. 현재 진행 중인 미국-이란의 종전 협상도 계속되기 어렵다. 도널드 트럼프 대통령은 "이란의 공격으로 다친 사람은 아무도 없다. 이스라엘이 보복하지 않기를 바란다"고 말했다.미국의 인터넷신문 <악시오스>의 보도에 따르면 트럼프 대통령은 "만약 비비(네타냐후 이스라엘 총리)가 보복 공격을 한다면, 지난 47년이나 지난 3000년 동안 그랬던 것처럼 (분쟁이) 계속될 뿐"이라고 말했다.미국과 이란은 지난 4월 8일 '2주간 휴전'을 시작으로 전면전을 벌이지 않으면서 종전 협상을 이어가고 있다. 하지만 이 휴전이 시작된 당시부터 이스라엘은 레바논 내 헤즈볼라 소탕을 명분으로 레바논에 대한 공격을 계속해 리타니 강 이남의 레바논 남부지역을 사실상 점령했고, 수도 베이루트를 비롯해 레바논 전역에 대한 공습을 이어가고 있다. 헤즈볼라 역시 이스라엘 북부와 레바논에 진주한 이스라엘 군에 대한 공격을 멈추지 않았다.미국의 주도로 이스라엘과 레바논이 휴전 이행계획에도 합의했지만, 그 목표가 '헤즈볼라 뿌리뽑기'여서 실질적인 휴전을 이루는 데에는 전혀 도움이 되지 않고 있다. 이스라엘의 레바논 공습은 계속됐고, 이날 이란의 미사일 공격이 있기 직전에도 이스라엘은 베이루트 남부 교외 지역을 공습했다.