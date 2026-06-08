영국식으로 아침 식사를 차려봤습니다

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어릴 때는 아침을 두 번 먹었다. 일어나자마자 갱죽을 먹고 소먹이 하러 가야 했다. 소를 다 먹이고 집으로 돌아와서 아침을 먹었다. 우거짓국에 김치와 나물 반찬이 전부였다. 그래도 땀 흘린 후 먹는 아침은 꿀맛이었다.
요즘은 아침에 일어나 밥하는 게 싫거니와 밥맛도 없다. 그래서 우리 부부는 각자의 아침을 챙겨 먹는다. 아침을 대충, 간단하게 먹는다고 하지만 먹는 가짓수가 적지 않다. 언제부터 우리 집 아침 식사가 이렇게 변했는지 기억나지 않는다.
남편은 올리브유 스틱, 견과류, 오이, 토마토, 블루베리, 찐 달걀, 청국장, 바나나 등을 먹는 다. 마누카 꿀도 먹는다. "도대체 몇 가지를 먹는 거예요?"라고 물어보면 "쪼끔씩 먹어"라고 멋쩍게 대답한다. 게다가 혈압약, 관절 약 등 몇 가지의 약도 챙겨 먹는다. 요즘은 영국산 비타민C도 먹는 것 같다. 머리 탈모부터 발톱 무좀까지 안 아픈 데가 없는 남편은, 좋다는 것은 다 챙겨 먹는 듯하다. 밥상을 차리지 않을 뿐이지 우리의 아침 식사는 나름 뷔페인 셈이다. 자신이 먹을 만큼 알아서 챙겨 먹는다는 점에 말이다.
나는 올리브유 스틱, 오트밀, 토마토, 오렌지, 종합영양제, 찐 달걀을 먹는다. 그런 다음 디카페인 모닝커피를 마신다.
잘 아는 지인은 매일 아침, 여러 가지 채소를 볶아서 식사를 대신한다. 그 요리는 날마다 먹어도 질리지 않는다고 했다. 그분이 그런 아침 식사를 한 지 십 년은 훨씬 넘은 것 같다. 해거름 무렵이면 재래시장에 나가서 떨이용 과일과 채소를 사는 게 일상 루틴이라고 했다.
그런데 아침에 아무것도 먹지 않는 사람도 꽤 있다. 그러면 오전 내내 배가 고파서 어떻게 보내는지 궁금하다. 자라는 애들에게는 아침 식사를 하는 게 매우 중요하다는 말을 들었다. 수업 집중력에서도 영향을 미칠 것 같다. 손아랫동서가 영양교사인데 몇 년 전에 근무하던 학교에서 아침 급식을 시범적으로 시행했던 적이 있다. 그런 정책 도입이 필요하다고 본다.
서울시는, 아침 급식을 제공하는 학교를 내년까지 77개로 늘릴 것이라는 뉴스를 본 적이 있다. 또한 전남 강진 칠량초는 학교에서 매주 화·목요일 아침에 전교생 40명을 대상으로 아침 간편식을 제공하는데 반응이 뜨겁다는 뉴스도 봤다. 그 학교 학생들은 주 2회가 아닌 매일 아침 급식을 먹으면 좋겠다고 소감을 말했다. (교육 연합신문)
영국 스완지에 사는 올케는 '얼떨결에 영국 아침 식사 요리'
를 했다며 영상을 소개했다.올케가 하는 요리를 따라 해보는 중인데 오늘은 잉글리시 브렉퍼스트, 즉 영국식 아침 식사 요리를 했다.
먼저 베이컨과 통밀빵을 주문했다. 베이컨을 사 본 것은 처음이다. 베이컨이란 삼겹살을 소금과 여러 향신료에 절이고 훈연해 만든 것이다. 영국식 아침 식사 요리는 재료 준비도 간단하고 조리법도 쉬웠다.
올케는 프라이팬 하나에 베이컨, 빵, 계란 후라이, 토마토구이까지 동시에 다 하고 있다. 그 장면이 신기했다. 준비해둔 토마토가 없다. 꿩 대신 닭이다. 대신에 방울토마토를 얇게 저몄다. 올케는 푸른 채소를 넣지 않았지만, 샌드위치에는 상추라는 생각으로 야채칸에 있던 상추를 깔기로 했다. 잉글리시 브렉퍼스트에는 상추를 넣지 않는 게 정석일까? 구글 이미지를 검색해보니 푸른색은 보이지 않는다. 영국 아침 식사에는 야채를 곁들이지 않는 모양이다.
계란 프라이를 세 개 만들어 남편 샌드위치를 두 개 만들고 나는 하나를 먹었다. 한 개는 오픈 샌드위치로 만들어서 나이프와 포크로 먹고 나머지는 빵을 양면으로 덮는 샌드위치로 만들었다. 포크는 아예 내려놓고 위생 장갑을 끼고 먹었다. 그게 훨씬 더 편했다. 우아한 영국식 아침 식사를 우린 게걸스럽게 먹었다.
한국에서 먹는 잉글리시 브렉퍼스트, 맛있었다. 우리 집 아침 풍경이 잠시 바뀌었다. 이따금 한 번씩 해 먹어야겠다.
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