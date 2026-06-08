서로 사랑하지만 설명하지 못하는 사람들에게 전하는 이야기

큰사진보기 ▲바다에서 온 소년 THE BOY FROM THE SEA인생의 장면을 바꿀 만한 책 ⓒ 노태헌 관련사진보기

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6월의 열기가 도시에 가득하다. 기상학자들은 미래에는 여름이 지금보다 일찍 시작될 것으로 전망한다. 앞당겨진 열기는 시원한 곳을 찾게 만들 것이다. 바다와 같은 곳. 바다에는 늘 이야기가 있다. 밀려옴과 떠남의 바다에서는 늘 무언가를 실어 나른다. 사람과 사건, 기억과 소문, 때로는 한 사람의 운명까지도.아일랜드 작가 개럿 카의 장편소설 <바다에서 온 소년>은 그런 바다에서 시작된다. 소설의 배경은 아일랜드 서해안의 작은 어촌 마을. 어느 날 바닷가에서 정체를 알 수 없는 아기가 발견되고, 마을 사람들은 부모를 알 수 없는 아기 이야기로 술렁인다. 보호소와 몇 집을 전전한 아기는 결국 선장인 남자 앰브로즈와 그의 아내 크리스틴의 가족이 된다. 브렌던이라는 이름을 얻은 아이는 마을 사람들의 관심 속에서 성장하지만, 아이의 존재는 두살 위 데클란의 질투를 비롯 새로운 균열도 만들어낸다.형 데클란은 브렌던을 쉽게 받아들이지 못한다. 단순히 피가 통하지 않는 형제의 문제는 아니다. 바다의 아이, 브렌던을 향한 아버지 앰브로즈의 애정은 반대로 소년 데클란에게는 결핍이다. 작가는 브렌던의 출생이라는 사건보다 그 사건이 주변 사람들에게 남기는 흔적에 더 큰 관심을 보이는데, 엠브로즈, 크리스틴, 데클란, 그리고 크리스틴의 언니인 필리스까지 일정하게 비중을 할애한 주인공들은 저마다의 방식으로 삶의 무게를 견딘다.선장으로 살아온 앰브로즈, 가족을 지탱하는 크리스틴, 평생 결혼하지 않은 채 아버지를 돌보며 살아가는 필리스, 그리고 인정받고 싶어 하는 데클란까지. 소설은 한 인물의 성장담을 넘어 여러 세대가 20년을 통해 시간안에서 품는 가치의 여정을 시종일관 따뜻하게 담아낸다.작품에서 눈에 띄는 서술의 화자는 '우리'라는 불특정 다수다. 이 '우리'는 특정 인물이 아니라 마을 공동체 전체를 의미하기도 한다. 사건은 개인의 경험으로 시작되나 공동체나 집단의 기억으로 축적되는데, 독자는 자연스럽게 특정 인물의 시선에만 머물지 않게 된다. 나아가 마을 전체가 하나의 화자가 되어 이야기를 전하는 독특한 서술 방식 속에서 주요 인물들을 모두 이해할 수 있는 마음을 품게 된다.개럿 카는 인터뷰에서 "사람들은 서로를 사랑하면서도 그것을 설명하지 못한 채 살아간다"고 말했다. 우리가 표현하거나 설명하지 못하는 사랑이 이야기 전반에 가득하다. 데클란 역시 자신의 감정을 드러내지 못한다. 어쩌면 표현하는 방식을 작가가 말하는 것처럼 설명하지 못하는 것일지도 모른다. 주인공들은 침묵과 행동, 반복되는 일상을 통해 가족간의 관계를 때론 아슬하게 유지한다.브렌던에게는 마을 사람들을 위로하는 특별한 능력이 있다. 그러나 소설에서 그 능력을 끝내 명확하게 설명하지 않고 마지막에는 그것을 뒤엎는다. 독자 역시 그것이 실제인지, 사람들이 만들어낸 믿음인지 단정할 수는 없다. 이 모호함은 이야기를 신비속으로 이끌지는 않는다. 대신 공동체인 마을 사람들이 한 사람에게 부여하는 의미와 기대를 생각하게 만든다.원고 공개 24시간 만에 세계적 출판사의 판권을 확보한 이 작품은 2026 더블린 문학상 후보에도 올랐다. 아일랜드 퀸스대학교에서 문학을 가르치는 개럿 카는 자신이 성장한 서해안 어촌 지역의 풍경과 정서를 소설 속에 자연스럽게 녹여낸다. <바다에서 온 소년>은 브렌던이 누구의 아들인지, 어디서 왔는지보다 한 사람의 등장이 공동체를 어떻게 변화시키는지에 더 초점을 맞춘다. 시종일관 혈연보다 관계를, 기원보다 삶의 방향을 바라본다.그러므로 이 소설은 성장소설인 동시에 공동체적 소설로 향한다. 한 소년의 성장 과정을 따라가면서 가족과 이웃, 세대와 세월의 변화를 우리와 함께 기록한다. 누군가의 도착은 한 사람의 삶을 바꾸고, 한 사람의 존재는 소중하게 대했던 사람의 기억 속에 남는다. <바다에서 온 소년>은 그 과정을 차분하게 보여주는 읽는 재미로 가득하다. 유머나 삶의 본질을 갖추면서 따뜻함으로 가득한 개럿 카의 이야기. 일독을 권한다.