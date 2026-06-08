서산 음암중 조하음 선수, 차세대 역도 스타 우뚝

큰사진보기 ▲경기 모습 갈무리. ⓒ 부석면 관련사진보기

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서산시 부석면 갈마리 출신의 역도 유망주 조하음(음암중학교 3학년) 선수가 최근 전국 무대를 제패하며 차세대 스타의 탄생을 알리고 있다.조하음 선수는 지난 5월 23일 경남 고성에서 열린 '제55회 전국소년체육대회' 역도 여자부에 출전해 인상(75kg), 용상(95kg), 합계(179kg) 부문을 모두 휩쓸며 3관왕을 차지했다.더욱이 조 선수는 상대 선수들이 넘볼 수 없는 완벽한 경기력으로 대회를 평정해 역도 관계자들의 관심을 한몸에 받았다.조 선수는 앞서 열린 '제36회 전국춘계여자역도 경기대회'에서 인상 64kg급 1위, '제16회 전국여자주니어 역도선수권대회'에서 용상 86kg급 1위를 차지하는 등 주요 전국 대회에서 잇따라 두각을 나타냈다.조하음 선수의 잇따른 메달 획득에 고향인 부석면 갈마리는 축제 분위기다. 조 선수는 부석면 갈마리 주민 조효근 씨의 자녀이자, 부석면 이장단협의회장을 지낸 조동섭 씨의 손녀다.송영철 갈마2리 이장은 "우리 마을에서 전국을 무대로 활약하는 역도 유망주가 탄생해 마을 주민 모두가 내 일처럼 기뻐하고 자랑스러워하고 있다"며 "앞으로도 조하음 학생이 지치지 않고 꿈을 향해 힘차게 나아가 세계적인 선수가 되길 온 마음으로 응원한다"고 격려했다.김기우 부석면장도 "지역 주민의 뜨거운 응원 속에서 거둔 이번 성과는 조하음 선수 개인의 영예를 넘어, 부석면과 서산시의 이름을 전국에 널리 알리는 뜻깊은 계기가 되었다"고 축하의 인사를 전했다.