이제, 이곳의 주인은 '족제비'일지 모른다

큰사진보기 ▲세종보 농성장을 지키는 시민들의 메시지. ⓒ 환경운동연합 관련사진보기

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"강은 원래 흐르는 존재입니다."

큰사진보기 ▲합강리의 모래사장. ⓒ 환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲현장에서 확인한 꼬마물떼새 ⓒ 환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲물살이의 모습 ⓒ 환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲흘러라 강물아를 외치는 모습 ⓒ 환경운동연합 관련사진보기

지난 6일 오전, 세종시 한두리대교 아래 세종보 농성장 터. 참가자들의 시선이 한곳에 모였다. 자갈밭 위에 선명하게 남아 있는 족제비의 배설물이었다. 누군가에게는 그저 야생동물의 흔적일 뿐이겠지만, 이곳에서는 달랐다.불과 몇 달 전까지만 해도 이곳은 사람들이 머물던 공간이었다. 세종보 재가동을 막기 위해 천막을 치고 700일 동안 밤낮을 지켰던 자리였다. 폭염과 장마, 한파를 견디며 강을 위해 버텼던 시간이 켜켜이 쌓인 장소였다.그런데 이제 그 자리에 족제비가 나타났다. 가장 반가운 변화였다. 사람들이 지켜낸 공간을 야생이 다시 점유하기 시작했다는 뜻이기 때문이다. 환경운동연합이 마련한 '강이 돌아오고 있다, 세종보와 합강습지에서 생명을 찾다' 현장 탐방에 참여한 시민 30여 명은 이날 금강의 현재를 만나기 위해 세종보와 합강습지(세종시 합강공원 인근)를 찾았다.농성장은 사라졌지만, 흔적은 남아 있었다. 강변에는 작은 돌탑들이 여전히 자리를 지키고 있었다. 돌마다 누군가의 글귀가 적혀 있었다. "강물은 흘러 가야 한다", "흘러라 강물아" 손바닥만 한 돌들 위에 적힌 문장들은 바람과 비를 견디며 여전히 현장을 지키고 있었다.700일이라는 시간은 짧지 않다. 누군가는 천막을 지켰고, 누군가는 주말마다 현장을 찾았다. 누군가는 먼 곳에서 후원금을 보내고 응원 메시지를 남겼다. 그렇게 이어진 시간이 아니었다면 지금 눈앞의 풍경은 존재하지 않았을지도 모른다. 참가자들은 자갈밭을 따라 천천히 걸었다.멀지 않은 곳에서 흰뺨검둥오리 여러 마리가 자갈밭에 잠시 쉬고 있었다. 멸종위기 야생생물 2급인 흰목물떼새도 자갈밭을 오가며 모습을 드러냈다. 작은 몸집의 새는 사람들의 움직임을 경계하면서도 이내 자갈 사이를 바쁘게 오갔다.흰목물떼새는 모래톱과 자갈밭에서 번식하는 새다. 세종보가 담수되던 시절에는 이들의 서식지가 물속에 잠겨 버렸다. 강은 있었지만, 새들이 살아갈 공간은 사라졌다. 참가자들은 혹시 둥지가 있을까 조심스럽게 살폈지만 이날 둥지는 발견하지 못했다.4대강 사업 이전의 금강은 모래톱과 여울이 살아 있는 강이었다. 하지만 보가 들어서고 물길이 막히면서 강은 정체되기 시작했다. 녹조가 발생하고 강바닥에는 펄이 쌓였다. 흐르던 강은 거대한 호수처럼 변했다.그러나 수문 개방 이후 변화는 생각보다 빨랐다. 물이 흐르기 시작하자 모래가 돌아왔고, 모래가 돌아오자 물고기가 돌아왔으며, 물고기가 돌아오자 새들이 다시 찾아오기 시작했다. 2020년 54일간 매일 온 비가 강을 다시 회복시키는 계기가 되었다.짧은 설명이었지만 참가자들은 눈앞의 풍경을 통해 그 의미를 이해할 수 있었다.세종보 농성장에서 간단한 점심을 먹고 탐방단은 금강과 미호강이 만나는 합강습지로 향했다. 합강습지에 도착하자 풍경은 완전히 달라졌다. 시야를 가득 채우는 백사장이 펼쳐져 있었다. 강물은 넓은 모래톱 사이를 돌아 흐르고 있었고, 햇빛을 받은 모래는 은빛으로 반짝였다.참가자들은 신발을 벗고 모래를 밟았다. 발바닥으로 전해지는 감촉은 의외로 부드러웠다. 만약 세종보가 다시 물을 가두고 있었다면 지금 이 백사장은 존재하지 않았을 것이다. 강은 깊어졌겠지만 생명의 공간은 사라졌을 것이다.모래톱 한편에서는 꼬마물떼새가 모습을 드러냈다. 작은 새는 모래 위를 천천히 걸으며 깃털을 다듬고 있었다. 주변의 자갈과 거의 구별되지 않을 정도로 비슷한 색을 띠고 있었다. 참가자들은 망원경을 통해 새의 모습을 지켜보며 탄성을 내뱉었다.꼬마물떼새에게 모래톱은 단순한 땅이 아니다. 번식하고 알을 낳고 새끼를 키우는 삶의 터전이다. 사람들에게는 그냥 빈 모래사장처럼 보일지 모르지만, 생명들에게는 없어서는 안 될 공간이다. 이날 참가자들은 물살이 체험도 진행했다.족대를 이용해 잡은 피라미 모래무지와 돌고기, 끄리, 잉어 등이 차례로 확인했다. 아이들은 물고기를 발견할 때마다 환호성을 질렀다. 어른들은 강이 살아난다는 말의 의미를 조금씩 이해하기 시작했다.강의 회복은 추상적인 개념이 아니었다. 물고기 한 마리, 새 한 마리, 족제비의 배설물 하나, 그리고 발 아래 펼쳐진 모래사장으로 확인되는 구체적인 현실이었다. 참가자들은 나뭇잎과 접어 저마다의 배를 만들었다. 누군가는 환경을 생각했고, 누군가는 아이들의 미래를 떠올렸을 것이다. 또 누군가는 다시는 강이 막히지 않기를 바랐을 것이다. 작은 배들은 물길을 따라 천천히 흘러갔다.700일 동안 농성장을 지키던 사람들의 바람도 어쩌면 저렇게 흘러왔을지 모른다. 강은 아직 완전히 회복되지 않았다. 세종보의 최종 처리 방향도 결정되지 않았고, 금강을 둘러싼 논쟁 역시 끝난 것이 아니다. 하지만 이날 참가자들이 확인한 것은 분명했다. 강은 다시 흐르고 있었다.흐르는 강에서 참가자들은 금강, 영산강, 낙동강, 한강, 섬진강과 모든 강물이 흘러가기를 염원하며 함께 구호를 외쳤다. 작은 손팻말을 든 그들의 소리가 합강리의 생명들에게 전해졌기를 바란다. 모든 사람이 개발을 위해 생명의 희생을 강요하고 있지만, 이들을 지키려는 사람들의 몸부림과 소리가 응원처럼 전해졌기를 소망해 본다.사람들이 지켜낸 자리에는 흰목물떼새가 돌아왔고, 꼬마물떼새가 모래톱을 걸었으며, 물고기들이 헤엄쳤다. 700일 농성의 흔적이 남아 있는 자리에는 이제 족제비가 자신의 영역을 표시하고 있었다. 강은 사람들의 승리를 말하지 않았다. 대신 돌아온 생명들로 답하고 있었다.