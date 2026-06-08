"민주적 대안교육, 전쟁으로 한순간에 파괴됐다"

큰사진보기 ▲왼쪽부터 보봐, 레이나, 우크라이나 교사 카트리나, 김호경 통역사, 권현우 한베평화재단 활동가, 김자영전 고양자유학교 교사. ⓒ 고양시대안교육연대 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲덕양구청 소회의실을 가득 채운 청중들이 우크라이나 교사 카트리나의 생생한 증언에 귀를 기울이고 있다. ⓒ 고양시대안교육연대 제공 관련사진보기

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지난 7일 오후, 경기도 고양시 덕양구청 소회의실에서 '전쟁의 시대 우리는 무엇을 가르치고 있는가' 평화활동가 초청 포럼이 열렸다. 이번 행사는 고양시대안교육연대와 고양마을교육공동체 사회적협동조합이 주관하고, 이기헌 국회의원실과 고양녹색당이 후원했다.이날 포럼에는 우크라이나 출신 교사 카트리나씨가 참석해 딸 레이나, 친구 보봐와 함께 현장 경험을 전했다.진행되던 민주적 대안교육과 시민사회 활동이 전쟁으로 중단된 과정을 설명하며 전쟁이 일상과 교육에 미치는 영향을 언급했다. 또한 일상의 평화를 지키는 것의 중요성을 강조했다.그는 "우크라이나에서 민주적인 대안교육과 시민사회 활동들이 전쟁으로 한순간에 파괴되었다"라며 "일상의 평화를 지켜내기 위한 우리의 노력과 가치가 얼마나 절실한 것인지 이 자리를 통해 말씀드리고 싶다"고 했다.이어진 순서에서는 현장에서 평화의 씨앗을 뿌리고 있는 국내 활동가들의 발제가 릴레이로 진행됐다.권현우 한국베트남평화재단 활동가는 '전쟁의 기억으로 일구는 오늘의 평화'를 주제로 발표했다. 권 활동가는 베트남전 민간인 학살 문제를 언급하며 기억의 계승과 교육의 역할을 강조했다. 그는 "우리 아이들에게 정답보다 사유를 공유하고, 전쟁의 참상을 들려주기보다 평화 감수성을 전하는 존재가 되어야 한다"고 말했다.김자영 전 고양자유학교 교사는 "지식보다 몸으로 먼저 익히고 민주적 관계 속에서 학생 스스로 갈등을 조정해가는 대안학교의 교육 과정이 하나의 해답이 될 수 있다"며 "단편적인 입시 경쟁 중심 교육을 넘어 생태·평화·민주주의 감수성을 키우는 교육을 우리가 지향해야 한다"고 교육 방향을 제시했다.이성한 경기도의원 당선인은 카트리나씨의 발언과 발표 내용을 들은 소감을 전하며 교육과 평화, 공동체 활동의 의미에 대해 언급했다.그는 "우리의 삶을 대하는 마인드, 행복을 향한 자유롭고 창의적인 연대와 공동체 교육활동, 평화를 위한 지구촌의 관심과 지원 등에 관한 이야기를 들으며 많은 생각에 잠겼다"고 말했다.고양자유학교 재학생 전율 학생은 우크라이나에서 온 참석자들에게 "고향에서 안전하고 행복하게 지내다가 내년도 제주에서 다시 만나기를 바란다"고 희망했다.이번 포럼은 부산과 과천에 이어 고양에서 진행된 일련의 평화포럼의 마지막 일정으로, 향후 제주에서 열릴 예정인 국제 민주교육 컨퍼런스(IDEC·APDEC)와의 연계를 염두에 두고 기획됐다.고양시대안교육연대는 향후 시민들과 함께 교육 의제를 논의하는 자리를 지속적으로 마련하겠다고 밝혔다.