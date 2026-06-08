케이크 먹을 때 설거지 걱정 끝, 이 접시를 써보세요

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은퇴 후 손주 육아를 도와주며 본격적으로 살림을 도맡은 지도 어느덧 100일이 다 되어 간다. 음식물 쓰레기 처리 문제를 생각하면 배달 음식이나 밀키트를 이용하는 게 훨씬 효율적일 것이다. 하지만 나는 아무래도 '집밥이 힘'이라는 생각이 강하다. 집에서 음식을 만들면 조미료나 설탕 같은 감미료를 덜 쓰게 되고, 어떻게든 자연적인 맛을 내려고 노력하게 되기 때문이다.
살림을 시작한 뒤로는 거의 매일 장을 본다. 어떨 때는 유모차가 굴러가지 않을 정도로 짐이 많고, 어떨 때는 두어 개 정도만 달랑 사 오기도 한다. 근처에 오일장이나 전통시장이 없어서 운동 삼아 대형마트를 이용하는데, 마트에 갈 때마다 마음이 복잡해진다. 대부분의 식재료가 일회용 플라스틱 용기에 포장되어 있거나 비닐봉지에 담겨 있기 때문이다.
집에 돌아와 장 본 것들을 정리하다 보면 무서울 정도로 쓰레기가 쏟아져 나온다. 재활용품을 따로 분리해 두어도 그 양이 어마어마하다. '우리가 이렇게 많이 소비하며 살아가도 정말 괜찮은 걸까' 덜컥 겁이 나기도 한다. 직접 재료를 사 와서 요리할 때 나오는 음식물 쓰레기도 장난이 아니지만, 배달 음식을 시켰을 때 나오는 일회용품 쓰레기에 비하면 이건 아무것도 아니다. 하나부터 열까지 온통 플라스틱과 비닐투성이다.
그래서 물건을 사고 비닐이나 종이백이 필요하냐고 물으면 거절한다. 미리 준비해 간 장바구니에 넣거나, 이미 가지고 있는 비닐에 하나라도 더 추가해서 담아온다. 나름대로 일상에서 '지구 지키기'를 실천하려 애쓰는 중이다. 외출할 때 텀블러와 손수건을 챙기는 것은 기본이다. 음식점에서 음식을 먹을 때는 남을 것에 대비해 미리 깨끗하게 덜어두고 먹은 뒤, 남은 음식은 싸 달라고 요청한다.
늘 내 삶의 중심이었던 환경 문제
이외에도 안 쓰는 전원코드 뽑아두기, 양치 컵 사용하기, 대중교통과 전자영수증 이용하기, 잔반 남기지 않기, 리필스테이션 이용하기 등 내가 할 수 있는 것들은 조금 불편하더라도 기꺼이 실천하는 편이다. 가급적 채식을 하려 노력하고, 딱 먹을 만큼만 음식을 준비하며, 불필요한 물건은 이웃과 나눠 쓰는 '심플 라이프'를 지향한다. 인공지능(AI)에게 질문할 때도 검색 횟수를 줄이기 위해 가급적 효율적으로 질문을 정리해서 던진다. 현직에 있을 때도 교사 전문학습공동체 주제를 '녹색 실천'으로 정해 동료들과 고민했다. 그렇게 환경 문제는 늘 내 삶의 중심에 있었다.
인터넷이나 뉴스에서 재활용 아이디어를 보면 꼭 기억해 두었다가 실천하려 노력한다. 얼마 전 <오마이뉴스>에 소개된 "쓰고 버리기 아까운 지퍼백, 남편이 낸 재활용 아이디어
" 기사를 보고 지퍼백의 지퍼 부분을 재활용하는 방법도 일상에 적용하고 있다. 평소 대파나 청양고추를 썰어 냉동할 때, 혹은 나물을 삶아 소분할 때 지퍼백을 자주 쓰는데 아주 유용한 팁이었다.
며칠 전에는 사위의 생일이었다. 온 가족이 모여 케이크에 촛불을 켜고 축하 노래를 불렀다. 노래가 끝난 뒤 케이크를 접시에 담으려는 딸아이를 만류하며 펜트리에서 과자 한 봉지를 들고 나왔다. 동그랗고 납작한 '쌀 뻥튀기'였다. 마침 집에 있던 뻥튀기가 앙증맞게 작은 크기여서 오히려 다행이었다.
"오늘은 여기다 나누어 먹자!"
가족 수만큼 뻥튀기를 한 장씩 돌리고, 그 위에 케이크를 한 조각씩 잘라 올려주었다. 접시 대신 뻥튀기를 앞접시로 쓴 것이다. 달콤한 케이크를 다 먹은 뒤, 받침대였던 고소한 뻥튀기까지 와작와작 베어 먹으면 설거지가 하나도 남지 않고 깔끔하게 식사가 끝난다. 미끈거리는 생크림이 묻은 접시를 닦지 않아도 된다며 사위와 딸은 "정말 신박한 아이디어"라고 손뼉을 쳤다. 아이들은 케이크보다 뻥튀기를 더 맛있게 먹었다. 아이스크림을 먹을 때도 이 뻥튀기 접시를 이용하면 아주 편리하다.
"나 하나 한다고 뭐가 달라지느냐"는 말에 대한 답
내가 이런 행동을 할 때마다 주변에서는 "나 하나 그런다고 뭐가 달라지겠냐"며 회의적으로 말하는 이들도 있다. 그럴 때면 나는 조동화 시인의 <나 하나 꽃 피어>라는 시를 떠올린다.
나 하나 꽃 피어 / 풀밭이 달라지겠느냐고 / 말하지 말아라 / 네가 꽃 피고 나도 꽃 피면 / 결국 풀밭이 온통 / 꽃밭이 되는 것 아니겠느냐
나태주 시인 역시 "마당을 쓸었습니다 / 지구 한 모퉁이가 깨끗해졌습니다"라고 노래하지 않았던가. 내가 쓸어낸 마당만큼 지구가 깨끗해지고, 내가 피운 꽃 한 송이만큼 지구가 아름다워지는 법이다.
실제로 일상 속 작은 실천들을 격려하는 제도도 있다. 내가 애용하는 '탄소중립포인트 녹색생활 실천' 제도가 대표적이다. 전자영수증을 받거나 텀블러를 쓰고, 다회용기를 이용하는 등 친환경 활동을 할 때마다 포인트가 쌓여 1인당 연간 최대 7만 원까지 현금이나 포인트로 돌려받을 수 있다. 조금만 관심을 가지면 환경도 지키고 가계에도 도움이 되니 그야말로 일석이조다.
지난 5일은 '세계 환경의 날'이었다. 1972년 스웨덴 스톡홀름에서 '하나뿐인 지구'를 주제로 열린 인류 최초의 세계적 환경회의를 기념해 제정된 날이라고 한다. 우리나라도 1996년부터 법정기념일로 지정해 환경 보전의 의미를 되새기고 있다. 이런 거창한 역사나 기념일을 들먹이지 않더라도, 우리가 환경을 생각해야 하는 이유는 명확하다. 바로 우리 후손들 때문이다.
더 이상 미래 세대에게 부끄러운 조상이 되어서는 안 되지 않겠는가. 당장 내 품 안에서 재롱을 부리는 손주들이 살아갈 세상을 조금이라도 더 안전하고 건강하게 만들기 위해서라면, 지금의 작은 불편함과 수고로움은 기쁜 마음으로 감수해야 마땅하다. 오늘 간식은 아이들과 함께 설거지 걱정 없는 '뻥튀기 아이스크림'을 만들어 먹어야겠다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.