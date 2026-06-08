케이크 먹을 때 설거지 걱정 끝, 이 접시를 써보세요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲지퍼백의 지퍼 재활용 ⓒ 홍영미 관련사진보기

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"오늘은 여기다 나누어 먹자!"

큰사진보기 ▲뻥튀기를 케이크 앞접시로 활용 ⓒ 홍영미 관련사진보기

나 하나 꽃 피어 / 풀밭이 달라지겠느냐고 / 말하지 말아라 / 네가 꽃 피고 나도 꽃 피면 / 결국 풀밭이 온통 / 꽃밭이 되는 것 아니겠느냐

큰사진보기 ▲앞 접시로 활용 후 먹기 ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.