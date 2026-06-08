한·일 첫 폐기물 통계 비교… 한국 재활용률, 일본의 3.5배

큰사진보기 ▲2026년 1월 7일 충남도는 수도권 생활폐기물 직매립 금지 시행 이후 서울 지역 쓰레기가 도내로 유입되고 있다는 동향을 파악하고, 시군과 합동 점검반을 편성해 현장 점검을 진행했다. ⓒ 충남도 관련사진보기

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우리나라의 생활폐기물 발생량이 일본의 절반 수준이지만, 재활용률은 3.5배에 달한다는 연구 결과가 나왔다. 한일 양국의 폐기물 조사 체계와 정의가 달라 그동안 직접 비교하기 어려웠던 폐기물 통계를 처음으로 상호 비교·분석한 결과다.8일 국립환경과학원은 일본 국립환경연구소와 공동연구를 통해 양국의 폐기물 발생·처리·재활용 현황을 비교 분석한 '한·일 폐기물 통계자료집'을 이날 발간한다고 밝혔다.이번 자료집은 지난 2024년 3월 양 기관이 양해각서(MOU)를 체결한 이후 지속해 온 폐기물 관리 분야 공동연구의 첫 결실이다. 그동안 기준이 달라 단순 비교가 불가능했던 생활·건설·지정·의료폐기물 등의 정의, 분류 방식, 발생 및 처리 현황, 자원화 방식 등을 통일된 양식에 맞춰 한눈에 볼 수 있도록 정리했다.가장 눈에 띄는 대목은 한일 양국의 생활폐기물 관리 실태다. 2023년 기준 한국의 생활폐기물 발생량은 약 2200만 톤으로 일본(약 3900만 톤)의 절반 수준에 머물렀다. 반면 재활용률은 한국이 약 70%를 기록해, 약 20%에 그친 일본보다 3.5배나 높은 것으로 조사됐다. 철저한 분리배출 제도를 기반으로 한 한국의 자원순환 체계가 통계로도 증명된 셈이다.한국의 생활폐기물 발생량은 지난 10년 동안 꾸준히 증가한 것으로 나타났다. 2014년 약 1800만 톤이었던 생활폐기물은 2023년 약 2200만 톤으로 늘었다. 폐기물 처리 기반시설도 확대됐다. 2023년 기준 전국에서 운영 중인 생활폐기물 소각시설은 모두 404곳으로, 하루 전체 처리용량은 약 4만1000톤에 달하는 것으로 조사됐다.국립환경과학원은 이번 자료집이 양국의 폐기물 관리 체계에 대한 이해를 높이고 향후 정책 수립과 제도 개선을 위한 기초자료로 활용될 것으로 기대하고 있다. 또 폐기물 처리 여건과 재활용 흐름을 파악해야 하는 산업계와 자원순환 정책을 추진하는 국가들에도 참고 자료가 될 것으로 전망했다.이들 기관은 앞으로 자료집을 지속적으로 갱신하고 비교 범위도 확대할 계획이다. 나아가 한국과 일본을 넘어 다른 국가들도 공동 통계 작성에 참여할 수 있도록 국제 협력을 추진한다는 방침이다.박정민 국립환경과학원 환경자원연구부장은 "이번 자료집은 양국의 폐기물 관리 현황을 비교할 수 있는 소중한 기초자료"라며 "앞으로도 순환경제 발전을 위해 국제적 데이터 협력을 더욱 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.한편, '한·일 폐기물 통계자료집'은 이날(8일)부터 국립환경과학원 환경정보도서관 누리집에서 누구나 전자문서 형태로 열람하고 내려받을 수 있다.