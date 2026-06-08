반민특위 강제 해체 77년, 상여 행진으로 되살린 역사 정의

큰사진보기 ▲상여소리 행렬공주 상여소리 보전회가 상여를 메고 행렬을 하고 있다. ⓒ 이명옥 관련사진보기

'역사를 잊은 민족에게 미래는 없다.'

큰사진보기 ▲상여 준비상여를 멜 준비를 하고 있다. ⓒ 이명옥 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이영국 반민특위기념사업회 사무총과 참가자들이영국 반민특위기념사업회 사무총장이 반민특위 강제 해에 77년 기억행진의 의미를 설명하고 있다. ⓒ 이명옥 관련사진보기

덧붙이는 글 | ｢공주 봉현리 상여소리｣는 충청남도 공주시 우성면 봉현리에서 전승되어 온 장례의식요이다. 공주시 우성면 봉현리 연반계원들에 의해 구연되었으며, 1997년 12월 23일 충청남도 무형유산으로 지정되었다. 전체 내용은 하직인사, ｢행상소리｣, ｢흙가래질소리｣, ｢달구질소리｣로 이루어져 있다. 공주봉현리상여소리보존회는 기관과의 협업, 무형유산 공연, 실제 장례 절차를 통해 ｢공주 봉현리 상여소리｣를 면면히 계승하고 있다./한국민족문화대백과 사전

지난 6일, 반민족행위특별조사위원회(아래 반민특위) 강제 해체 77년 기억 상여 행진이 공주 봉현리 상여소리보존회 주관으로 진행됐다. 이날 행진은 반민특위 본부터였던 스탠포드 호텔(명동)에서 중부경찰서(서울 중구 저동)까지 이어졌다.반민특위는 일제강점기 친일 반민족 행위를 조사·처벌하기 위해 1948년 제헌국회에 설치된 특별기구로, 정식 명칭은 '반민족행위특별조사위원회'다.1948년 8월 15일 제헌국회는 제헌 헌법 101조에 따라 '반민족행위처벌법(반민법)'을 제정하고, 반민특위를 구성했다. 반민법의 중심 내용은 일본의 조선 침탈과 지배에 협력한 사람들을 처벌하는 것이었다.반민특위는 1949년 9월 22일 박흥식을 제 1호로 체포하면서 본격적인 활동에 들어가 반민족행위자들을 조사해 재판부에 넘겼다. 하지만 친일 행적이 파악된 사건 682건 중 재판까지 간 경우는 221건에 불과했다. 이 가운데 처벌받을 수 있도록 판결이 난 경우는 40건, 실제로 처벌받은 경우는 고작 14명에 그쳤다. 상당수 친일 인사들은 처벌 받지 않거나 재판도 받지 않았다.이 과정에서 이승만 정부는 친일 경력이 있는 경찰 조직을 중심으로 반민특위 활동에 제동을 걸었다. 반민법 집행에 적극적이던 일부 국회의원들은 북한 간첩으로 몰려 탄압을 받는 등 정치적 갈등이 격화됐다.결국 1949년 6월 6일, 윤기병 서울중부경찰서 서장과 경찰 40여 명이 폭력으로 반민특위 사무실을 급습해 증거 자료를 압수하면서 반민특위는 강제 해체되었다.같은 해 6월 26일 백범 김구 암살에 이어 1951년 2월 14일 반민족행위자처벌법이 폐지되면서, 일제 강점기에 협력한 친일파들은 해방 이후에도 사실상 처벌 받지 않았다. 이로 인해 친일 청산은 완결되지 못한 채 역사적 과제로 남게 됐다.2025년에는 반민특위기념사업회가 국회에서 출범해 국회 프락치 사건 재심 소송에 들어가며 본격적인 활동을 이어가고 있다.김선도 공주 봉현리 상여소리 보존회 회장은 이번 행진에 대해 "반민특위 행사와 상여소리는 직접적인 역사적 성격은 다르지만, 민족의 아픔과 역사적 기억을 함께 되새긴다는 점에서 깊은 의미로 연결될 수 있다"고 말했다.이어 "상여소리 행렬은 장례를 위한 행렬이라기보다 역사 속에서 사라질 뻔했던 정의와 진실을 다시 기억하자는 부활의 의미가 담긴 시민적 다짐"이라며 "봉현리 상여소리 보존회도 전통문화를 지켜가는 마음으로 역사와 공동체 정신을 함께 이어가겠다"라고 밝혔다.