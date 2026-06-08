낯선 사람과 나눈 차 한 잔, 느슨한 인연이 되다

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큰사진보기 ▲2026 국제 차문화대전 ⓒ 최주연 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 2026 국제 차문화대전 부스 사진 ⓒ 최주연 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 국제 차문화대전 시음 ⓒ 최주연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026 국제 차문화대전 ⓒ 최주연 관련사진보기

"안녕하세요."

"네 안녕하세요."

큰사진보기 ▲2026 국제 차문화대전 차 시음 ⓒ 최주연 관련사진보기

"차의 본질에는 우리를 삶에 대한 조용한 명상의 세계로 인도하는 무언가가 있다."

지난 6일, 코엑스에서 열리는 제 23회 국제 차문화대전에 다녀왔다. 나로선 작년 9월에 열렸던 명원 세계 차 박람회 이후 이번이 두 번째 차 박람회 방문이다.입장료는 사전 등록을 했을 경우 무료고, 현장 등록시 5000원을 내야 한다. 작년에 차 박람회를 같이 방문했던 친구와 새로운 친구까지 함께 오후 2시 30분쯤 입장했다.차문화대전의 3일차, 전시회장에는 사람들이 가득했다. 방문하고 싶은 부스를 미리 정해두었지만, 사람들이 많아 우선 발 닿는 대로 부스를 구경하기로 결정했다.이제 나름 차 박람회 경험자인지라 처음 온 친구를 이끌며 이곳 저곳을 둘러보았다. 다양한 다기를 구경하며 용도에 대해 설명해주기도 하고 차 종류에 대해 간략하게 알려주기도 했다.차 박람회의 매력은 우선 다양한 차를 시음할 수 있다는 점이다. 길게 늘어진 줄에 서서 차를 맛보기도 하고 인파에 기웃거리며 차를 받기도 한다. 여러 사람들이 몰려 찻물을 다 나눠주지 못하는 상황에서도 선생님들은 웃으며 새로 차를 우려 주신다.빠르지만 차의 온도와 맛을 정확하게 확인하고 사람들에게 나눠주신다. 숙련된 팽주(차를 우려 손님에게 대접하는 사람)의 모습을 보며 나는 그저 속으로 감탄할 뿐이었다. 나는 아직 초보자 팽주라 오늘 같은 박람회에서는 팽객이 되어보는 것이 오히려 공부가 된다. 숙련된 팽주의 손길을 가까이서 보고 차를 받아 마시다 보면 팽주로서의 덕목을 자연스럽게 익힐 수 있기 때문이다.다구의 종류, 물의 종류 온도에 따라 미묘하게 달라지는 차의 맛을 깨달을 때면 어쩐지 다도의 세계에 두 걸음 정도는 입문했구나 싶다. 그러면서도 아직 모르는 차가 이렇게 많다는 것을 새삼 깨닫게 된다.특히 여러 종류의 차를 마셔볼 수 있는 차 박람회가 차에 입문하려는 사람에게 이정표가 되어준다. 단순히 어떤 차가 나의 입맛에 맞느냐의 여부를 떠나서 같은 종류의 차라도 그 안에서 내 취향의 차가 있다는 것을 발견할 수 있기 때문이다. 나 같은 경우 시음을 하며 흑차 종류에 속하는 육보차는 강한 야생의 흙내음 맛이 느껴졌다. 같은 흑차인 보이차도 흙나무 향이 느껴져 잔을 내려놓았지만, 또 다른 부스에서 맛 본 보이차는 산뜻하게 다가왔다. 이렇듯 박람회는 취향을 좁히기 보다 넓혀주는 기반이 된다.그 무엇보다도 차 박람회의 가장 큰 매력은 낯선 사람들을 만나고 그 사이에서 느슨하게 이어지는 인연들을 만날 수 있다는 점이 아닐까.차 박람회는 앉을 수 있는 자리가 제한 돼 있기 때문에 처음 만난 사람들과 함께 찻 자리를 하고 인사를 주고 받게 된다. 차를 우리는 시간은 길어봤자 보통 3분, 그 사이에 낯선 사람과 눈을 맞추고 어색한 분위기는 차 얘기로 풀어본다. 이 차는 몇 년도이며 어떤 특징이 있고 등 차에 관한 이야기가 중심이 된다.짧으면 5분 혹은 그보다 더 길게 합석을 하며 차를 마시게 되는데, 몇 명은 일어나기도 하고 그 사이 새로운 사람들이 앉기도 한다. 그렇게 앉아있다 보면 끊임없는 차의 회전문에 있는 것처럼 느껴진다.나는 여러 부스를 돌며 하동에서 만났던 찻집과 내적 친밀감을 가져보기도 하고, 작년 차 박람회에서 오랫동안 이야기를 즐겁게 나눈 사장님을 만나기도 했다. 해가 바뀌었지만 사장님은 여전히 친절하셨다.작년 처음 뵌 그날처럼 우리에게 계속 차를 내려주셨다. 작년, 사장님은 내게 "이렇게 인연이 생겨서 계속 오시고 계속 만남을 이어가게 되더라고요"라며 말을 건네셨다. 나는 어쩐지 그 인연을 조금이라도 붙잡고 싶어서 차를 조금 더 좋아하게 된 것 같다. 처음에 다도를 취미로 삼겠다는 거창한 마음으로 시작하진 않았다.그저 차를 좋아하는 친구가 나를 위해 차 선물을 해줬다는 사실이 기뻐서 차를 조금 더 알아보고 싶어졌을 뿐이다. 그게 시작이었다. 다른 친구들에게도 차를 선물해주고 관련된 책을 읽고, 그렇게 차 박람회를 가며 새로운 사람을 만나게 됐다. 그 느슨한 인연들이 엮이며 하동으로 여행을 가기도 하고 올해도 차 박람회를 방문했다. 1년도 안 되는 짧은 시간 동안 나는 어떤 취향을 가진 사람인지 스스로 알아볼 수 있는 시간을 차가 만들어주었다.작년엔 사장님 말을 들으며 인연이 계속된다는 것이 마음에 남았다. 올해 실제로 그 자리에 다시 앉아보니 사장님 말대로였다. 계속 오게 됐고, 계속 만나게 됐다. 그리고 그 인연들을 따라가다 보니 어느새 내가 어떤 걸 좋아하는 사람인지 보이기 시작했다.차 한 잔을 사이에 두고 나를 들여다보게 된다는 게 이런 의미였을까. 어쩐지 중국의 작가이자 문화평론가인 린위탕의 말이 떠오른다.가끔은 차 한 잔을 사이에 두고 나를 들여다보는 시간도 괜찮지 않을까.