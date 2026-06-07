이 대통령 "참정권 훼손 선관위, 합수본 꾸려 수사 지시"... 장동혁엔 '무응답'

▲7일 오전 ‘사전투표 폐지’와 ‘전국 재선거’를 요구한 장동혁 국민의힘 대표는 오후 5시께 본인 스레드 계정에 검은 마스크와 검은 모자, ‘재선거’라 쓰인 피켓을 든 사진을 올린 뒤 “오늘도 시민의 한 사람으로서 올림픽공원에서 여러분과 함께 재선거를 외치겠다”고 썼다. ⓒ 화면갈무리 관련사진보기