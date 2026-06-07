입대 후 첫 전화, 눈물 준비했던 엄마를 빵 터지게 만든 아들의 한마디

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5일 전, 논산 훈련소 연병장에 아들을 남겨두고 돌아오는 길은 그야말로 눈물바다였다. 깎아놓은 밤톨 같은 머리를 쓰다듬으며 씩씩하게 손을 흔들던 아들의 마지막 모습이 눈에 밟혀, 집으로 돌아오는 차 안에서 남편과 나는 약속이라도 한 듯 연신 손수건으로 눈물을 훔쳤다.그날 이후 나의 일상은 온통 아들에게 고정되었다. 혹시나 볼까 싶어 매일 밤 배달되지도 않을 카톡 창을 켜고 "우리 아들, 아픈 데는 없니", "더운데 고생이 많다"라며 걱정을 가득 꾹꾹 눌러 담아 보냈다. 제대일을 하루, 이틀 손가락으로 세어보며 불안과 노심초사로 지내길 일주일. 드디어 입소 후 첫 주말인 토요일이 찾아왔다.언제 올지 모르는 아들의 전화를 받기 위해 나와 남편은 아침 일찍부터 핸드폰만 뚫어지게 노려보고 있었다. 화장실에 갈 때도, 물을 마실 때도 폰을 손에서 놓지 못했다. 온 신경이 팽팽하게 당겨진 거문고 줄 같았던 오후 2시 무렵, 마침내 핸드폰이 우렁찬 진동과 함께 요란하게 울려 퍼졌다. 직감적으로 아들이라는 것을 알았다."여보! 아들이야!" 남편을 급하게 부르며 떨리는 손으로 수락 버튼을 눌렀다. 목이 메어 "아들...!" 하고 부르려던 찰나, 수화기 너머로 들려온 목소리는 내 예상과 전혀 달랐다. 너무나 맑고, 우렁차고, 심지어 활기찬 목소리였다."엄마! 나야! 나 잘 지내고 있어!"눈물부터 쏟을 준비를 하고 있던 나와 남편은 아들의 첫마디에 순간 멍해졌다. 아들은 울먹이기는커녕 싱글벙글 웃음기가 가득 묻어나는 목소리로 군대 자랑을 늘어놓기 시작했다."엄마, 여기 진짜 좋아! 동기들도 다 착하고 즐거워. 그리고 밥이 진짜 너무 맛있어. 얼마 전에는 삼겹살도 나왔다니까? 걱정 하나도 안 해도 돼!"올여름 유독 기승을 부리는 더위 때문에 무거운 군장을 메고 땀을 뻘뻘 흘리며 고생하진 않을까 매일 밤 잠을 설쳤던 엄마였다. 하지만 아들은 "생활관에 에어컨이 빵빵하게 나와서 우리 집보다 훨씬 시원해. 엄마!"라며 철없는 자랑을 이어갔다.전화기 너머로 들려오는 아들의 대책 없이 밝은 목소리에 나와 남편은 가슴을 짓누르던 돌덩이가 한순간에 사르르 녹아내리는 것을 느꼈다.짧은 몇 분간의 통화가 끝나고 전화가 끊긴 뒤, 우리 부부는 한동안 침대에 앉아 아무 말도 하지 못했다. 야속하리만큼 잘 적응하고 있는 아들에게 서운함 1퍼센트, 그리고 눈물이 날 만큼 고마운 마음 99퍼센트가 교차했다. 물가에 내놓은 어린아이인 줄만 알았는데, 자식은 부모가 생각하는 것보다 훨씬 더 단단하고 강한 존재였다. 부모의 과한 걱정이 도리어 아들의 성장을 과소평가했던 것일지도 모른다.이제야 비로소 마음 편히 두 다리를 뻗고 잠을 청할 수 있을 것 같다. 군대를 보내놓고 온갖 불길한 뉴스를 떠올리며 노심초사했던 시간들이 다행스러운 안도로 바뀐 주말이다.집보다 군대가 더 좋다는 능청스러운 우리 아들아. 첫 단추를 이렇게 멋지게 꿰맸으니 남은 군 생활도 지금처럼 씩씩하고 즐겁게 적응해 나가길 바란다. 다치지 말고, 아프지 말고, 18개월 뒤에 몸도 마음도 훌쩍 여문 진짜 멋진 대한민국의 남자가 되어 건강하게 문을 열고 들어오렴. 엄마 아빠는 이제 너를 전적으로 믿고, 든든한 마음으로 네 자리를 비워둔 채 행복하게 기다릴게. 잘 지내라, 자랑스러운 내 아들!