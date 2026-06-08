길이만 수백 미터, '롱하우스'의 6월 추수감사절

큰사진보기 ▲크루즈에서 본 북중국해의 노을이다. ⓒ 조마초 관련사진보기

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큰사진보기 ▲크루즈 내 3인조 밴드가 우리 노래를 너무 잘한다. 유일한 한국인인 내가 있어서인지 한국노래를 3곡이나 불렀다. ⓒ 조마초 관련사진보기

큰사진보기 ▲강과 바닷물이 교차하는 빈투루(Bintulu) 도심에 새로 건설한 다리의 야경이다. ⓒ 조마초 관련사진보기

큰사진보기 ▲지역 정치인들 얼굴 사진이 박힌 ‘Hari Raya Gawai(추수감사절 축하)’ 대형 홍보 판이 실내외에 물결친다. ⓒ 조마초 관련사진보기

큰사진보기 ▲주민들은 모든 방문객들에게 뚜악을 권한다. 주는대로 마셔야 좋아한다. 고마워서 한병 500ml에 약 5천원주고 샀다. ⓒ 조마초 관련사진보기

큰사진보기 ▲각 방문 위마다 주인의 개인정보를 기록해 두었다. 그리고, 종교를 나타내는 십자가를 붙여놓았다. ⓒ 조마초 관련사진보기

큰사진보기 ▲다약족 남녀가 가와이 축제 축하 춤을 추고 있다. 예전엔 머리 장식과 옷에 달린 수술이 다 은이었는데 은 값이 올라 요즘은 양철이나 인도네시아 동전으로 대신한다. 모든 장식을 전체 다 갖추면 10kg가까이 된단다. ⓒ 조마초 관련사진보기

우리에게도 친밀한 여행지인 말레이시아는 13개 주로 구성돼 있다. 그중 전통적으로 왕(Sultan)이 통치하는 9개 주는 조호르, 크다, 클란탄, 느그리슴빌란, 파항, 페락, 퍼리스, 슬랑오르, 트렝가누는 다 서말레이시아 반도에 있다.말레이시아 동부(동말레이시아)는 보르네오섬 북부에 라부안, 사바(Sabah)주와 사라왁(Sarawak)주가 있다. 울창한 열대 우림과 세계적인 휴양지, 다양한 원주민 문화가 공존하는 곳. 사바, 사라왁은 술탄이 없다. 대신 5년마다 선거로 뽑는 주 수상(Chief Minister)이 주 정부 공식 행정 실권과 권한을 행사한다.해안 도시 코타키나발루(Kota Kinabalu)는 보르네오섬 북부 말레이시아 사바주의 주도다. 현대적인 편의 시설, 토착 문화, 활기찬 시장, 현대적인 산책로, 그리고 아름다운 열대 풍경이 완벽한 해변으로 유명하다. 또한 해발 4095m의 키나발루산이 있는 키나발루 국립공원으로 가는 관문이다.내가 10년 만에 다시 찾은 지난 5월 말은 추수 감사제(Hari Raya Haji)인 카마탄(Kaamatan 원주민 카디잔두순어로 '수확'이라는 뜻), 사바주 공식 축제 기간이었다. 그래서 관공서와 학교도 쉬고, 대신 백화점, 음식점, 마트 등이 현지인 가족, 무리로 가득했다. 식당에 대기 줄까지 있는 것을 보니 지역 경제 활성화를 느낄 수 있었다.코타키나발루의 수테라 마리나(Sutera Marina) 선착장에서 늦은 오후에 출발하는 크루즈 요트를 탔다. 약 2시간 남중국해를 따라 툰쿠 압둘 라만 해양 공원 섬들을 지나며, 세계적으로 유명한 코타키나발루의 황금빛 일몰을 감상할 기회다.선내에서는 승객들이 뷔페식 현지 식사를 하는 동안 3인조 밴드와 승무원들이 군무를 추며 흥을 돋운다. 나중엔 모든 승객이 다 같이 선내를 돌며 춤을 추는 것으로 마무리했다. 유일한 한국인이었던 나 때문인지 한국 노래도 몇 곡 불렀다. 밴드의 한국말 발음이 완벽하다고 내가 감탄하자, 옆 외국인 승객이 "한국만의 노래가 아니라, 이미 세계인의 노래다"라고 답한다.에어 보르네오(Air Borneo)는 주 내 지역을 연결하는 사라왁 정부가 설립한 국영 지역 항공사다. 아직 사라왁은 한국과 직행이 없다. 사라왁주는 아직 우리에겐 생소한 여행지다. 보르네오섬 북부에 있는 말레이시아 최대 면적의 주로, 석유, 천연가스, 석탄 매장, 팜유, 임업 등 풍부한 천연 자원과 산업 다각화를 통해 말레이시아 내에서 가장 경제력이 높은 지역 중 하나다. 그래서 수도 쿠알라룸푸르나 산업 중심지들과 어깨를 나란히 할 정도다.사락왁 주의 빈투루(Bintulu) 시에 삼성E&A가 일일 5000톤 규모의 메탄올을 생산하는 시설을 2025년에 완공해 운영 중이라고 한다. 그래서 시설 근처엔 한국인 및 외국인 기술자들 주거지가 있고, 한국 식당, 상점 등 편의 시설도 잘 돼 있다고 들었다. 우리에게 생소한 이 지방 도시가 말레이시아 내 꽤 잘사는 도시 중 하나다.약 250만 명이 사는 사라왁은 11개의 행정 구역이 있다. 말레이시아 반도(서말레이시아)보다 땅 면적도 훨씬 크고, 말레이인 수보다 더 많은 공식적 인정된 27 소수민족(비공식적으로 101 소수민족)이 살고 있다. 현지인들은 어떤 민족이 어디에 사는지 기본적인 것은 알고 있고, 이름만 들어도 어느 소수 민족인지 짐작할 수 있다고 한다. 주민들은 언어, 문화, 전통의 다양성을 매우 자랑스럽게 여기고 있다.시부(Sibu) 도시는 빈투루에서 버스로 약 4시간 걸린다. 지역 정치인들 얼굴 사진이 박힌 'Hari Gawai(추수감사절 축하)' 대형 홍보 판이 도심 전체에 물결친다. 시부는 1901년 중국 푸젠성 푸저우 이주민들이 정착해 푸저우 문화와 음식이 자리 잡은 도시다. 30여만 명 주민 중 다른 지역에 비해 다약족 등 원주민보다 중국계 주민이 더 많다.가와이(Gawai)는 매년 6월 1일~ 2일 열리는 전통 추수감사절이다. 이반(Iban), 비다유(Bidayuh), 오랑울루(Orang Ulu) 등 사라왁의 원주민(다약족)이 풍년을 기뻐하고 새로 모내기를 준비하는 새해의 건강과 번영을 기원하는 가장 큰 문화 행사다.연장자가 잡아온 멧돼지를 단 칼로 죽여 제물로 바치며 축제를 시작한다. 고유 의상을 입고 전통 음악을 연주하며, 방문객에게 쌀과 보리로 빚은 전통주 '뚜악(Tuak)'을 권하며(주는 대로 사양 말고 다 마셔야 한다), 쌀로 빚은 건 얇은 갈색, 보리로 빚은 건 흑색이다. 대나무 통에 지은 밥(Pansuh) 등 풍성한 전통 음식을 나눈다.원주민 다약족은 롱하우스에서 산다. 원래 위치가 깊은 산속이었는데 점차 개발되며 도로가 발달해 이제는 접근이 쉽다. 하지만 아직도 사륜 구동차량 등만 갈 수 있는 곳이 많다. 땅 약 1미터 위에 지은 롱하우스는 일반적으로 수백 미터 길이, 너비 약 6미터 공동 거실 주택이다. 한쪽 끝에서 보면 반대편이 멀리 보인다.현관에 들어서면 맞은편에 문패가 붙어있는 각 방문들이 보인다. 그렇게 수십 가구가 공동 주택에서 사는 것이다. 원로인 족장이 주요 결정을 내리며 모두 잘 따른다. 방문을 열면 먼저 TV, 장식장, 소파 등 있는 넓은 거실이 보인다. 그리고 왼쪽으로 길게 복도가 이어지며 끝에는 주방이 있다. 아직은 나무를 떼거나 프로판 가스로 음식을 만든다. 뒷문 열고 나가면 돼지, 닭 등을 키우는 가축 우리도 있다.복도 중간마다 커튼, 가림막으로 문을 대신한 방 3~4개가 있다. 무선 인터넷은 아직 없지만, 전기, 상수도는 잘 들어와 있다. 각 방엔 한쪽에 침대, 간단한 가구, 재봉틀 등이 있다. 한 가정에선 약 200여 년 전 헤드헌터 선조가 영국군에게 빼앗은 함포를 보여준다.약 200년 전, 영국인 탐험가이자 군인인 제임스 부룩(Brooke)이 보르네오 북부에 상륙했다. 그는 브루나이 술탄, 다약족 등과 관계를 맺으며 동남아시아 역사상 유일하게 사라왁 왕국을 세웠다. 그때 기독교가 들어와, 다약족은 기독교도가 꽤 많다. 기독교도 집은 방문에 십자가 표시가 있다. 우리가 막연히 들었던 싸움에서 이기면 포로들 머리를 참수해 집에 걸어두는 헤드헌터(HeadHunters)가 다약족의 선조다. 기독교를 받아들이며 더 이상 이러한 풍습은 사라졌다고 한다.기독교도와 무슬림 가족들이 같이 생활한다. 이는 사라왁 공동체 내에서 찾아볼 수 있는 독특한 다양성과 조화다. 거주자는 약 500~700여 명인데, 요즘은 영구적으로 거주하는 게 아니라, 학업, 직장, 생계 등 이유로 도시에 살며 축제나 집안 행사, 명절 때나 같이 모여 그때쯤엔 분위기가 활기차고 생동감 넘친다. 현재, 거주자는 대부분 마을의 노인들이다. 그들은 주로 낚시, 식량 채집, 농작물과 텃밭을 가꾼다.사라왁에도 말레이족이 살고 있지만, 말레이시아 본토의 말레이족과는 상당히 다르다. 같은 종교인 이슬람교를 믿지만, 언어, 문화, 전통, 지역 관습에서 뚜렷한 차이가 있다. 또 다른 독특한 점은 비말레이계 소수 민족 중에서도 무슬림이 많다. 이는 대대로 이슬람교를 믿어온 무슬림 가문의 후손이거나, 혼인을 통해 개종한 경우다.그 예로, 멜라나우족은 20개 이상의 민족으로 구성되어 있다. 하지만 모든 멜라나우족이 무슬림은 아니며, 일부는 기독교인이다. 사라왁 주민들은 지역, 가족 배경, 심지어 이름만으로도 그들이 무슬림, 기독교인이 많은 지역 출신인지 알 수 있다고 한다.각 민족 집단은 종교 행사 외에도 고유의 문화 축제를 기념한다. 문화 및 전통 축제는 그들의 정체성에 중요한 부분을 차지하며, 종교 축제는 각자의 신앙에 따른다. 가와이는 다약족 문화의 일부로 여러 세대에 걸쳐 기념되어 온 전통 수확 축제다. 기독교도들의 부활절과 성탄절, 무슬림들의 라마단 끝남을 축하하는 '하리 라야 아이딜피트리(Hari Raya Aidilfitri)'와 메카 순례를 마치는 '하리 라야 아이딜아다(HariRaya Aidiladha)'를 다 같이 축하한다.롱하우스 공동체에서 아이들은 모든 연장자에게 가르침과 예절 교육을 받는다. 각 종교를 존중하고 서로를 이해하는 상식을 배운다. 지금 중동에서 매일 벌어지는 살육과 다르게 사라왁 주민은 문화적 전통을 종교적 가르침과 충돌하지 않게 노력한다. 서로 다른 신앙을 가진 구성원들이 함께 모여 문화유산을 보존하고, 상호 존중과 가족 화합의 정신으로 각자의 종교 행사를 기념하고 있다.