광주 찾은 송영길 "당대표 출마, 호남 민심 보고 결정"

큰사진보기 ▲국회 재입성 후 광주 찾은 송영길인천 연수갑 국회의원 보궐선거에서 당선된 더불어민주당 송영길 전 대표가 7일 오전 광주 북구 국립5ㆍ18민주묘지에서 참배를 마치고 발언하고 있다. 2026.6.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲인천 연수갑 국회의원 보궐선거에서 당선된 더불어민주당 송영길 전 대표가 7일 오전 광주 북구 국립5ㆍ18민주묘지를 찾아 방명록을 작성했다. 2026.6.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

송영길 더불어민주당 의원이 7일 광주를 찾아 8월 당대표 선거 출마와 관련해 "호남 민심을 보고 결정하겠다"고 밝혔다.6·3 재보궐 국회의원 선거를 통해 국회에 재입성한 송 의원은 이날 지지자들과 함께 광주 북구 운정동 국립 5·18민주묘지를 참배했다.오월영령 참배 뒤 기자들과 만난 그는 8월 전당대회 당 대표 출마 여부에 관한 물음에 "일단 정청래 대표가 (이번 선거) 전체 책임을 지고 거취를 결정하는 지 보겠다"며 "정 대표가 불출마할 지, 잘했다고 (생각하고) 출마를 할지 지켜보겠다"고 했다.이어 송 의원은 자신이 전남 고흥 출신으로 광주에서 고교까지 마쳤다는 것을 언급한 뒤 "호남 민심이 저에게 사명을 부여할 지를 살펴보고 결정하겠다"고 말했다. 정치는 결국 국민이 하는 것이라고 하면서다.송 의원은 이번 선거와 관련해 정청래 지도부에 대한 작심 비판도 했다.국민의힘 유의동 후보 승리로 끝난 평택을 재선거와 관련해선 정 대표가 공천하고 후원회장을 맡았으면서도 민주당 김용남 후보를 무슨 지원을 했느냐고 직격했다.또 결선 과정에서 여론조사 전화 2300통 먹통 사태가 발생한 전남광주통합특별시장 경선을 놓고는 "폭동이 일어날 일" "허접한 경선 관리"라는 날선 표현을 써가며 당 지도부를 비판했다.송 의원은 "호남의 경우 경선이 곧 본선인데, 경선을 허접하게 관리했다"며 "당 지도부가 영향을 미칠 수 있는 여론조사기관을 선정해 경선하고, 이후 로데이터도 공개하지 않으면 누가 승복할 수 있겠느냐. 그래서 김영록 전남지사가 선거 직후 폭발한 것"이라고 했다.이어 "(부적절한) 후보를 내놓으면 호남인은 선택권이 없다, 자기들 내부에서 결정하면 유권자들은 찍거나 투표 안 하거나 둘 중 하나"라며 "(공정한 경선 관리를 위해) 호남 경선은 선관위에 위탁해야 한다"고 주장했다.8월 당 대표 선거와 관련해서도 당이 현재의 여론조사 업체를 모두 해촉하고, 당 사무총장, 조직국장 등을 교체해 선거가 중립적으로 치러질 수 있도록 해야 한다는 입장도 밝혔다.