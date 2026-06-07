스타벅스 미국 본사 "부적절한 마케팅"... 5월단체에 사과

큰사진보기 ▲스타벅스 미국 본사 투자자관계(IR) 누리집 화면. ⓒ 스타벅스 누리집 갈무리 관련사진보기

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미국 스타벅스 본사가 5·18 탱크데이 사태와 관련해 "결코 일어나서는 안 될 부적절한 마케팅이었다"며 5·18민주화운동 관련 단체와 5·18기념재단에 사과의 뜻을 밝혔다.5·18기념재단은 7일 미국 스타벅스 본사로부터 이 같은 내용이 담긴 답변을 받았다고 밝혔다.스타벅스 본사는 답변에서 "이번 사안이 희생자와 유가족, 그리고 대한민국 민주화에 기여한 모든 분들을 기리는 사람들에게 큰 상처와 모욕감을 안겨주었다는 점을 이해하고 있다"고 밝혔다이어 "귀하의(5월 단체) 요구 사항은 경영진에 보고했다"며 거듭 사과의 뜻을 밝혔다.앞서 5·18 공법 3단체(유족회·부상자회·공로자회)와 재단은 지난 1일 스타벅스 본사에 서한을 보내 본사 차원의 사과와 책임 있는 조치를 요구한 바 있다.오월단체는 이마트의 2대 주주인 국민연금공단에도 지난달 31일 서한을 보내 스타벅스코리아의 최대 주주인 이마트에 대한 주주권 행사를 촉구했다. 이에 국민연금은 이달 2일 제안 내용을 검토하겠다는 취지의 회신을 보내왔다.아울러 오월단체는 5·18 폄훼 게시물이 올라오는 극우 커뮤니티 '일간베스트 저장소'(일베) 광고기업과 광고대행사에 광고 중단을 요청한 결과, 기업들이 광고를 모두 중단했다고 덧붙였다.