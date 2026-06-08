"중국 AI는 산업 아닌 전쟁... 한국은 6개월이 골든타임"

▲5월 30일 오후 오마이뉴스 서교동마당집에서 '오마이포럼'이 열렸다. '중국의 AI산업, 이미 미국을 앞섰다? - 14억이 만드는 인공지능 생태계, 어디로 향하고 있나'라는 주제로 임선영 중국경제전문가가 주제 발표를 했다. 사진은 임선영 중국경제전문가(왼쪽)와 오연호 오마이뉴스 대표. ⓒ 박혜경 관련사진보기