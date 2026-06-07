장동혁, 이제 '정쟁'을 거두고 '국민'을 위한 정치를 해라

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선거는 끝났다. 하지만 국민의힘 장동혁 대표의 시계는 여전히 선거 운동 기간에 멈춰 서 있는 듯하다.최근 불거진 투표용지 부족 사태를 두고 장 대표가 던진 메시지는 거칠고 과격하다. 이재명 대통령과의 즉시 회담을 요구하는가 하면, 전국적인 '재선거'라는 극단적인 카드까지 꺼내 들었다. 올림픽공원 앞 시위를 두고 "민주주의 성지가 됐다"며 감정적인 언어로 여론을 자극하는 모습은 공당의 대표라기보다 장외 투쟁을 이끄는 시민단체 활동가에 가깝다.묻고 싶다. 장 대표가 이 시점에서 '전면 재선거'를 주장해 얻을 수 있는 실익은 과연 무엇인가. 천문학적인 세금이 들어가는 재선거를 치렀을 때 국가가 마주할 혼란은 안중에도 없는 것인가. 결국, 선거 참패 이후 사면초가에 몰린 자신의 '당내 입지 강화'와 책임론 회피를 위한 정략적 승부수에 불과하다는 지적을 피하기 어렵다."거취에 관한 말씀을 하는 분은 올림픽 공원으로 나가보길 권해드린다." 자신의 거취를 묻는 기자의 질문에 장 대표가 내놓은 답변이다.이는 민심을 아전인수로 해석하는 오만의 극치다. 지금 장 대표가 서 있어야 할 곳은 올림픽공원의 시위대 앞이 아니라, 선거를 통해 나타난 진짜 민심을 헤아리고 스스로의 부족함을 성찰하는 자리여야 한다.투표용지 사태에 대한 진상규명과 책임 추궁은 당연히 필요하다. 하지만 법 절차와 국회의 시스템을 무시한 채 길거리 정치로 해결할 일은 아니다. 이미 법원의 사법적 심판이 기다리고 있고, 더불어민주당을 비롯한 정치권 역시 국정조사와 특검을 포함한 모든 진상규명 조치를 약속했다. 중앙선관위의 근본적인 체질 개선을 위한 개혁 기구 마련도 검토 중이다.상황이 이러함에도 국민의힘과 장 대표는 오로지 '기승전 대통령 탓'과 '선거 무효'만을 외치며 문제의 본질을 부풀리고 있다. 민주당 강준현 수석대변인의 지적대로, 선거가 끝나도 변하지 않는 "본질 흐리기와 막무가내식 공세 본능"은 국민에게 피로감만 더할 뿐이다.특검과 국정조사를 진정으로 원한다면, 장외 선동을 멈추고 후반기 원 구성 등 국회 운영 체제부터 협조하는 것이 공당의 정상적인 태도다.돌이켜보면 장동혁 대표는 선거 기간 내내 이렇다 할 정책적 대안을 제시하지 못했다. 오로지 이재명 대통령과 여당을 향한 날 선 비판과 비방이 무기의 전부였다. 그럼에도 불구하고 국민의힘은 이번 선거에서 서울 지역 등을 수호하고 국회의원 의석수를 3석이나 늘리는 성과를 거두었다. 정권 심판론의 거센 바람 속에서도 지지층을 결집하며 정치적으로 '할 만큼 한' 셈이다.이제 당 대표로서의 소임은 정쟁이 아니라 '성과'로 증명해야 한다. 남은 임기 1년 동안 장 대표가 집중해야 할 곳은 올림픽공원의 함성이 아니라, 고물가와 고금리에 신음하는 국민들의 삶이다. 비방과 폭로만으로 가득 찬 정치는 선거용으로 족하다. 선거가 끝난 지금은 민생을 위한 구체적인 정책과 합리적인 대안을 내놓아야 할 때다.국민이 선거를 통해 보여준 진짜 메시지는 여야가 머리를 맞대고 민생을 돌보라는 준엄한 경고다. 여당의 독주와 국민의힘의 억지스러운 정치와 발목잡기에 대한 피로감이 반영된 결과이기도하다.투표용지 사태에 대한 국정조사든 특검이든, 정치권이 제도권 안에서 해야 할 일은 순리대로 풀어나가면 된다. 장 대표는 이제 '기승전 대통령 탓'이라는 낡은 레퍼토리를 버려야 한다. 언제까지 비방과 선동의 정치에 기생할 것인가.장동혁 대표가 진정으로 국가와 국민을 생각하는 정치인이라면, 당장 '재선거'라는 허황된 구호를 거두어들이라. 그리고 국민을 위해, 민생을 위해 대안을 제시하는 '책임 정치'의 장으로 돌아오길 바란다. 국민이 원하는 것은 끝없는 싸움이 아니라, 내 삶을 바꾸는 정당의 모습이다.