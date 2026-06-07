240억 달러 동결 자산, 미국-이란 협상의 최대 걸림돌

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모지타바 하메네이 이란 최고지도자의 군사 자문인 모센 레자에이에 따르면 미국과 이란의 협상 타결이 트럼프 대통령의 240억 달러(약 36조원)에 달하는 이란 동결 자산 해제 여부에 달려 있다고 6일(현지시간) CNN이 보도했다. 이란은 120억 달러(약 18조원)의 동결 자산을 양해각서가 체결되는 즉시 해제하고 나머지 120억 달러는 이후 단계적으로 해제할 것을 요구하고 있다.레자에이 자문은 CNN에 "협상이 교착상태에 빠져 있으며 트럼프 대통령이 교착상태를 깨야 한다"면서 "공은 트럼프에게 넘어갔다"고 말했다. CNN은 레자에이 자문의 발언이 무게감을 가지는 이유는 그가 최고지도자와 가까운 인물로 널리 알려져 있고 이란 안보 기관과도 밀접하게 관련된 인물이기 때문이라고 전했다.이 보도에 따르면 레자에이 자문은 이란의 동결 자산 해제 요구를 미국과 이란의 신뢰 구축 수단이라며 트럼프 대통령의 이란 동결 자산 해제가 양국 관계의 "미래를 위한 새로운 지평"이 될 것이라고 말했다. 그러면서 "트럼프 대통령이 이란과 합의에 이르길 원한다면 240억 달러는 이란이 트럼프 대통령에게 요구하는 신뢰 시험이고, 미국이 이 시험을 통과하면 길이 열릴 것"이라고 말했다. 그러면서 "그건 우리 돈이지 미국 돈이 아니다"라고 말하기도 했다.레자에이 자문의 발언은 이란이 핵협상 중 이란을 반복적으로 공격한 미국에 전혀 신뢰가 없지만 동결 자산을 해제하면 그 신뢰가 회복될 수 있음을 강조한 것으로 볼 수 있다. 그가 동결 자산 해제 문제를 협상의 교착상태를 타개할 열쇠로 언급한 것은 이 문제가 이란에게 매우 중요하고 시급한 문제임을 잘 보여준다. 5월 26일 이란 국영 파르스통신은 "동결 자산 해제가 이뤄지지 않으면 의미 있는 협상이 시작될 수 없다"고 보도하기도 했다.미국의 이란 동결 자산 해제 문제가 양국 종전 협상의 가장 뜨거운 문제가 되고 있다. 이란이 미국과의 협상에서 포기할 수 없는 문제로 동결 자산 해제를 주장하는 가장 큰 이유는 전쟁으로 인한 이란의 경제적 어려움이 악화하고 있기 때문이다. 또한 종전 후 국가 재건과 정권 안정을 위해 재원이 필요하기 때문이다. 이란 정권에겐 종전 후 경제적 안정을 꾀하고 민심을 달래는 것이 정권 유지를 위한 우선적인 일이 될 수밖에 없고 그러기 위해 막대한 자금이 필요하다.이란은 4월 13일 시작된 미국의 호르무즈 해협 역봉쇄로 원유 수출량이 급감해 경제적 타격을 받고 있다. 글로벌 에너지 정보업체인 케이플러(Kpler)에 따르면 지난 5월 이란의 원유 수출은 6년 만에 최저치를 기록했다. 이란의 5월 하루 원유 수출량은 30만 배럴 이하로 이는 미국의 역봉쇄 이전 약 200만 배럴에 달했던 것과 비교하면 급감한 수치다.전쟁 시작 이후 이란은 호르무즈 해협을 봉쇄하면서 자국의 원유 수출에는 전혀 어려움을 겪지 않았다. 오히려 전쟁으로 인한 원유 가격 상승으로 막대한 이익을 봤다. 케이플러에 따르면 이란은 전쟁 전보다 훨씬 오른 가격인 배럴당 90-100달러에 원유를 수출했고 3월 전체와 4월 대부분의 원유 수출과 수입은 오히려 강세를 유지했다.그러나 미국의 호르무즈 해협 역봉쇄로 5월의 원유 수출은 급감했고 이란은 막대한 수입 손실을 입었다. <알자지라>의 계산에 따르면 이란의 5월 원유 수출은 배럴당 90달러, 하루 30만 배럴로 수입은 약 8억 3700만 달러였다. 이는 3월에 하루 184만 배럴 수출, 하루 수입 1억 6560만 달러, 한달 수입 51억 3000만 달러와 비교하면 현저히 감소한 수치다. 4월에도 원유 수출 수입은 약 36억 2000만 달러였다.<알자지라>는 해운업계 전문지 로이즈리스트(Lloyd's List)를 인용해 이란의 5월 원유 수출 수입이 3월 수입과 비교해 약 84%나 줄었다고 보도했다. 또한 3월과 비교하면 4월과 5월에 58억 달러 이상의 수입 손실을 봤다고 보도했다.이란이 현재 겪고 있는 경제적 어려움, 그리고 종전 후 재원 충당 문제를 감안한다면 동결 자산 해제는 이란에게 단순히 돈 문제가 아니라 호르무즈 해협 역봉쇄 해제와 함께 포기할 수 없는 생존 문제임을 말해준다. 그런데 이는 이란에게 자존심과 정의의 문제이기도 하다. 이란은 미국이 자국을 침략한 대가를 치러야 한다는 입장이고 동결 자산 해제를 그에 대한 일종의 배상으로 생각하고 있다. 또한 미국의 이런 결정이 곧 이란 침략에 대한 책임을 인정하는 것이라고 여기고 있다. 레자에이 자문이 동결 자산 해제를 신뢰 구축을 위한 수단이라고 언급한 건 바로 이런 맥락과 통한다.그러나 바로 이런 점에서 미국에게도 동결 자산 해제 문제는 단순히 돈 문제가 아니고 결정이 쉽지 않은 문제다. 미국은 이것이 이란에 대한 경제적 보상으로 비추어지고 미국이 불법 전쟁 개시를 인정하는 것으로 여겨질 수 있다는 점을 우려하고 있다. 또한 이것이 이란 정권에 통치 자금을 제공하는 것으로 비추어져서 미국 내 지지층의 강한 반발을 키울 가능성도 있다. 그러므로 동결 자산 문제는 미국에게도 돈 문제를 넘어 자존심과 정치적 이익을 함께 고려해야 하는 무겁고 복잡한 문제다.현재 미국은 원칙적인 이유를 들어 이란의 동결 자산 해제 요구를 단호하게 거부하고 있으며 이란이 먼저 고농축 우라늄을 포기해야 이 문제를 협상할 수 있다는 입장이다. 트럼프 대통령은 최근에도 이란의 요구를 수용할 수 없다는 입장을 재확인했다. 5월 27일 내각 회의에서 트럼프 대통령은 제재 해제와 동결 자산 해제 등 이란에 경제적 이익을 주지 않을 것이라고 말했다. 그러면서 "(이란이) 올바르게 행동하고 옳은 일을 할 때 돈을 돌려줄 것이다. 하지만 지금은 그렇게 하지 않을 것"이라고 말했다. 같은 날 와의 인터뷰에서도 이란에 고농축 우라늄을 포기할 것을 압박했다.트럼프 대통령은 이란이 고농축 우라늄을 포기하고 미국으로 반출할 것을 요구하고 있다. 그러나 이란은 핵무기 개발을 하지 않고 우라늄 농축도 상당 기간 중단하겠다고 하면서도 자국의 권리를 언급하며 고농축 우라늄 해외 반출은 거부하고 있다. 5월 21일 <로이터통신>은 이란 고위 소식통을 인용해 모지타바 하메네이 최고지도자가 고농축 우라늄 해외 반출 금지를 지시했다고 보도하기도 했다.이란의 동결 자산 해제가 종전 협상의 최대 걸림돌로 부상한 가운데 양국의 자존심과 실익을 건 기싸움은 계속되고 있다. 문제는 모든 전쟁이 그렇듯이 전쟁 상황이 길어질수록 모두가 패배할 수밖에 없다는 것이다. 특히 전쟁으로 인한 경제적 타격과 압박은 미국과 이란 모두에게 설사 군사적 승리를 획득해도 결국 패배로 여겨질 수밖에 없는 상황을 만들고 있다.<알자지라>는 분석가들을 인용해 계속되고 있는 호르무즈 해협 봉쇄가 이란과 미국 중 어느 쪽이 경제적 고통을 더 오래 견딜 수 있는지에 대한 시험대가 되고 있다고 보도했다. 보도는 원유 수출 수입 급감이 이란 경제와 군사 작전에 영향을 줄 수 있지만 그것이 이란에게만 부담이 되는 건 아님을 강조했다. 이란과 마찬가지로 원유 수출길이 막힌 중동 국가들은 물론 세계 경제와 밀착돼 있는 미국도 결국 강한 압박을 받을 수밖에 없기 때문이다.미국은 호르무즈 해협 역봉쇄가 이란에 경제적 타격을 가져온 점을 대대적으로 홍보해왔고 이란의 5월 원유 수출 수입 급감은 그 효과를 잘 증명하고 있다. 그러나 역봉쇄가 길어질수록 미국도 그로 인한 심각한 경제적 영향에 노출될 수밖에 없는 상황이다. 아이러니하게도 이런 상황은 미국과 이란이 결국 상호 의존적이고 함께 살기 위해 서둘러 종전 협상 타결해야 하는 상황임을 잘 말해주고 있다.