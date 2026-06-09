"포장 없이 팔면 더 저렴" 공정무역 고정관념 깨는 작은 가게

큰사진보기 ▲일상공감 가게 전면 ⓒ 곽아영 관련사진보기

큰사진보기 ▲일상공감 김민이 대표 ⓒ 곽아영 관련사진보기

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"안 예쁘고, 도와줘야 하고, 비싸다는 인식이 전반적인 것 같아요. 그런데 사실이 아니거든요. 접할 접점이 너무 적어서 그런 오해가 생기는 것 같아요. 사실 쓰레기를 최소화하기 위해 낱개 포장이 아니라 벌크로 매입해서 소비자에게 나눠드리는 식으로 판매하면 더 저렴하기도 해요. 제가 갖고 온 제품들은 1만원 이하가 제일 많아요. 그래서 너무 어렵게 생각하시지 않았으면 좋겠어요."

큰사진보기 ▲가게 내부 전경 ⓒ 곽아영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 한국공정무역마을위원회 청년기자단 소속입니다. 이 기사는 라이프인에도 실립니다.

서울 성북구 삼양로에는 제로웨이스트와 공정무역 제품을 함께 판매하는 '일상공감'이 있다. 일상공감의 김민이 대표는 쓰레기를 줄이는 방법과 생산자에게 정당한 대가를 돌려주는 방식을 고민하며 가게를 운영하고 있다.지난 5월 9일 김민이 대표와의 인터뷰를 위해 찾은 일상공감은 길음역에서 멀지 않은 주거지 근처에 위치해 있었다. 세월의 흔적이 느껴지는 주변 건물들 사이에서, 일상공감의 감각적인 인테리어와 소품들이 시선을 사로잡았다.김 대표는 "건물 자체와 주변 환경이 오래된 터라 사람들이 들어오고 싶은 마음이 드는 매장이면 좋겠다"는 생각으로 꾸몄다고 했다. 그래서인지 주로 젊은 가정주부가 단골이며, 20대에서 30대 초반 고객들이 찾아온다.코로나19 이전까지 김민이 대표는 지역의 마을기업과 사회적기업 홍보를 돕는 디자인 사회적기업을 운영했다. 팬데믹을 겪으며 앞으로를 고민하던 중, 당시 사회적으로 크게 부각된 일회용품 문제가 전환점이 됐다. 평소 환경에 관심이 많던 김 대표는 동네주민들이 생필품을 사러 편하게 드나들 수 있는 작은 제로웨이스트샵을 만들어야겠다는 생각으로 일상공감을 시작했다.현재 일상공감은 공정무역 식품은 물론 코끼리똥 종이, 양모펠트 키링, 가방 등 공정무역 수공예 제품도 취급하고 있다. 공정무역 거래처 세 곳과 거래 중이며, 확대를 검토하고 있다.제품을 고를 때 김 대표는 포장이 최소화되거나 없는 것을 선호한다. 예를 들어, 공정무역 망고는 1kg, 캐슈넛은 4kg씩 들여와 필요한 만큼 덜어 판매한다. 그는 "매달 700g씩 계피를 정기 구매하는 단골도 있다"며 "벌크로 판매하면 소포장이 없기에 더 저렴하게 구입할 수 있는 것은 물론 공정무역과 제로웨이스트를 더 잘 연결할 수 있다"고 말했다.하지만 운영이 쉽지는 않다. 포장을 꼭 요구하는 소비자들에겐 별도의 종이 포장지를 제공하고, 생산자에게 직접 연락해 무포장 납품을 요청하는 등 일상공감의 가치를 지키는 별도의 노력이 필요하다. 가게 특성상 고가의 제품을 취급하지 않기 때문에 생활용품과 관련된 저렴한 공정무역 제품이 많이 출시되기를 바란다고 했다.가게 안에 공정무역이라는 표시를 크게 붙여 놓지는 않았다. 김 대표는 "사람들은 공정무역 말린 망고나 키링을 보고, 처음에 공정무역이 아니라 망고, 키링 자체에 관심을 가져요. 그분들이 제품에 대해 물어보실 때 공정무역 제품이라고 소개해요"라고 말했다. 그는 공정무역과 제로웨이스트에 대한 고정관념을 바꾸고 싶다고 했다.또한 지자체가 필요한 물품을 구매할 때 일상공감과 같은 지역의 소상공인이나 작은 가게를 우선하는 것도 좋은 방법이라고 덧붙였다.지난해 5월 일상공감은 공정무역실천기업으로 인증을 받았다. 한국공정무역마을위원회는 공정무역 담당자 지정, 관련 제품 판매, 교육 및 캠페인 활동의 세 가지 조건을 인증의 요건으로 두고 있다. 인증 신청 전부터 이미 성북구공정무역센터와의 협업은 물론, '페어카페' 협약 참여 등 관련 활동을 해오고 있었기에 준비에 어려움은 없었다. 김민이 대표는 인증을 받은 후 더 많은 공정무역 제품을 선택하게 됐다고 말한다.앞으로 취급하는 공정무역 제품의 품목을 더 다양화하고 싶다는 김 대표는 "사람들이 물건 하나를 선택할 때도 '좋은 것'을 선택하는 소비문화가 확산되면 좋겠다"고 말했다. 작은 동네 가게에서 시작된 실천이 성북구의 공정무역마을 운동과 만나며, 지역 안에서 더 넓은 착한 소비의 가능성을 만들어가고 있다.