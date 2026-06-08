"한국의 마르코폴로"라 불린 여행자, 그를 기리는 사람들

큰사진보기 ▲고 김찬삼을 기억하는 유홍준선생의 회고 동영상을 관람전시장에 상영되는 유홍준 선생의 고 김찬삼님에 관한 회고 동영상 ⓒ 김정형 관련사진보기

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"어린 시절 기억 속의 아버지는 늘 집이 아닌 '길 위'에 계신 분이었습니다. 가끔 집에 돌아오실 때면 온갖 이국적인 냄새와 신비로운 이야기들을 보따리처럼 풀어놓으시곤 했습니다. 당신의 안위보다 세계의 문화와 사람들을 기록하는 것을 더 사랑하셨던 아버지였습니다."

큰사진보기 ▲김찬삼 풋프린팅(Footprinting) 앞에서 찬사모 기념사진김찬삼선생의 풋프린팅(Footprinting) 에서 찬사모 회원 기념사진 ⓒ 김정형 관련사진보기

인천 영종도의 푸른 바닷바람을 품은 영종역사관 3층 전시실. 지난 5일, 이곳은 낡은 슬라이드 필름과 빛바랜 여권, 그리고 한 시대를 풍미했던 이의 발자취를 기억하려는 사람들의 열기로 가득 찼다.해외여행 자유화는커녕 여권 한 장 발급받기조차 하늘의 별 따기였던 시절, 배낭 하나와 카메라만 메고 전 세계를 누비며 국민들에게 넓은 세상을 선물했던 '한국 최초의 세계여행가' 고 김찬삼 선생. 그의 탄신 100주년을 기념하는 특별전시의 서막이 올랐다.이번 전시가 열리는 영종역사관(2018년 건립)은 선생과 매우 깊은 인연이 있는 장소다. 원래 이곳은 선생이 평생을 바쳐 수집한 세계 각국의 유물과 사진을 모아 2000년에 문을 열었던 '김찬삼 세계여행 문화원'이 있던 자리였다.이후 인천국제공항이 들어서고 주변 부지가 국가에 수용되면서 문화관은 2013년 아쉽게 문을 닫았고, 선생 역시 2003년 향년 77세로 세상을 떠났다. 하지만 그가 뿌린 여행의 씨앗은 사라지지 않았다. 선생이 떠난 지 20여 년이 지난 지금, 영종역사관에서 다시금 그의 업적을 기리는 전시가 시작됐다. 영종도가 세계로 나가는 하늘 길이 되었듯, 선생 또한 우리에게 세계로 나가는 눈을 열어준 인물이기 때문이다.이날 기념식의 하이라이트는 선생의 셋째 딸인 김서라씨의 회고담이었다. 김씨는 부친과의 애틋한 추억을 떠올리며 한 일화를 소개했다.기념식 직후 참석자들은 전시된 사진들을 함께 둘러보았다. 빛바랜 사진 속 선생은 아프리카의 오지에서, 유럽의 고도(古都)에서 현지인들과 환하게 웃고 있었다. 당시 그가 마주했던 낯선 세계가 사진을 통해 관객들에게 그대로 전달되는 순간이었다.전시관을 찾은 이들 중에는 세대를 뛰어넘어 선생의 정신을 이어받으려는 이들도 눈에 띄었다. 어머니의 손을 잡고 전시실을 찾은 한 초등학생은 호기심 가득한 눈으로 선생의 여행 사진을 바라보고 있었다. 아이의 어머니는 "아이가 학원 수업과 교재에서 '한국의 마르코 폴로'로 김찬삼 선생님에 대해 공부한 적이 있다"며 "마침 영종도에서 100주년 전시가 열린다는 소식을 듣고 생생한 교육의 장이 될 것 같아 함께 발걸음을 했다"고 전했다. 수십 년 전 선생의 글을 읽으며 세계를 꿈꾸던 세대부터, 이제 막 세상을 배워가는 초등학생까지 김찬삼이라는 이름 아래 하나가 된 것이다.사실 이번 의미 있는 전시의 뒤편에는 선생을 잊지 않으려는 시민들의 노력이 있었다. 바로 선생을 사랑하는 사람들의 모임인 '찬사모'다. 이들의 인연은 영화의 한 장면 같다. 지난 2023년 한 기획전 해설 행사에서 유족들과 우연히 만나면서 시작되었다. "이대로 김찬삼이라는 이름을 역사 속에 묻어둘 수 없다"며 뜻을 모은 시민들은 약 20여 명 규모의 단체 대화방을 개설했다.이 작고 소박한 디지털 공간에서 '김찬삼 기념관 건립'이라는 거대한 꿈이 싹텄고, 회원들이 발 벗고 뛴 지 몇 년 만에 마침내 탄신 100주년 기념 전시라는 결실을 보게 된 것. 거창한 정부 지원이나 대기업의 후원 없이, 오직 선생을 향한 시민들의 '팬심'과 열정이 만들어낸 기적이다. '찬사모'의 한 회원은 "선생님이 걸으셨던 길은 단순한 유람이 아니라, 전쟁의 폐허 속에서 희망을 잃었던 우리 국민에게 '세계는 넓고 할 일은 많다'는 것을 보여준 등불이었다"며 "앞으로 정식 기념관이 건립될 때까지 선생의 개척 정신을 알리는 일을 멈추지 않을 것"이라고 밝혔다.비행기 표 한 장 구하기 어렵던 시절, 오직 열정 하나로 지구를 세 바퀴 반이나 돌았던 김찬삼. 그가 남긴 수만 장의 사진과 많은 기록은 이제 영종도에서 새로운 세대에게 "너만의 세상을 향해 도전하라"는 가슴 벅찬 메시지를 던지고 있다. 시민들의 힘으로 되살려낸 김찬삼 선생의 위대한 발자취, 이번 전시는 영종역사관 3층에서 오는 11월 29일까지 계속된다.