새벽부터 옷장 앞에... 선거 참관인으로 본 투표소의 하루

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'아, 오늘은 선거 참관하기 딱 좋은 날이네.'

큰사진보기 ▲6·3지방선거일인 3일 서울 서초구 반원초등학교 투표소에서 참관인들이 투표 현장을 지켜보고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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투표 참관인에 참여해주셔서 감사합니다. 투표 참관인의 역할은 투표 용지 교부 상황과 투표하는 모습을 참관하는 것입니다. 투표 간섭, 부정행위 등은 투표 관리관에게 즉시 이의를 제기하고 투표 시작 전 빈 투표함을 확인, 마감 후 투표함을 최종 봉인할 때 참관합니다. 특정 정당이나 후보자를 지지하거나 반대하는 언행은 금지, 투표하러 온 유권자에게 인사를 건네며 영향을 주는 행위 금지, 특정 정당을 연상시키는 색상의 옷 등도 착용 금지입니다.

"현재 시각 6시, 지금부터 투표를 시작하겠습니다."

'같은 말을 계속하자면 얼마나 목이 아플까. 종일 계속 반복해야 할텐데…'

큰사진보기 ▲제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 부산 해운대구 중2동 행정복지센터 2층에 마련된 투표소에서 시민들이 투표를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기