'대동강 편지' 부르던 청년, 호남서 진보당 광역의원 되다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲강광석 선거운동 ⓒ 강광석의 페이스북 관련사진보기

큰사진보기 ▲개표결과 ⓒ 인터넷 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲농사 중인 강광석 ⓒ 강광석 페이스북 관련사진보기

큰사진보기 ▲강광석의 저서 ⓒ 강광석의 페이스북 관련사진보기

대학 시절, 서울 경희대 앞에서 고등학교 동창들이 오랜만에 모였을 때 광석이가 무반주로 불렀던 나훈아의 '대동강 편지'가 아직도 눈에 선하다. 노래 한 곡조에서도 조국 통일을 향한 청년의 뜨거운 의지가 고스란히 묻어났다.고등학교(광주 조선대학교 부속고등학교) 동창회 단체 대화방에 반가운 소식이 올라왔다. 강광석 동창이 이번 지방선거에서 전남광주특별시의원에 당선되었다는 소식이다. 그것도 격전지인 호남에서 민주당 후보를 꺾고 거둔 값진 승리다.그동안 진보당 후보로 여러 차례 출마했지만 번번이 낙선해 늘 마음 한구석이 짠했는데, 드디어 그 결실을 보았다. 소수정당 후보가 당선되기 결코 쉽지 않은 대한민국의 정치 지형에서 이런 기적 같은 결과가 나온 것은, 강광석 개인의 오랜 성실함에 호남 시도민들의 위대한 선택이 더해진 결과가 아닐까 싶다.강광석은 1989년 경희대 국문학과에 입학해 단과대 학생회장을 맡으며 조국 통일 운동에 청춘을 바쳤다. 대학 졸업 후, 강광석은 1997년부터 고향인 전남 강진에 정착해 직접 흙을 일구며 농민운동에 헌신했다. 광주전남농민회 사무처장, 진보당 강진군위원장을 맡으며 현장을 지켰고, 자신이 졸업한 시골 학교에 세 아들을 모두 보냈다. 막내아들 이름을 '강진군'으로 지었을 정도로 고향에 대한 사랑이 남다른 사람이다.광석이는 콤바인을 모는 현장 농민이면서도, 국문학 전공자답게 펜을 놓지 않은 작가이기도 하다. 그는 <강광석의 농지이야기>라는 책을 세상에 내놓았다.그의 진정성은 지난 윤석열 탄핵 국면에서도 빛을 발했다. 그 매서운 겨울날, 강광석은 '전봉준 트랙터'를 몰고 상경하다 남태령 고개에서 경찰에 가로막혔다. 그때 그가 페이스북에 남긴 '28시간의 남태령(2024년 12월 25일)'이라는 글은 1900회 넘게 공유되며 수많은 이들의 심금을 울린 '성지'가 되기도 했다.노동운동 현장을 묵묵히 지켜온 노동자 김영훈이 고용노동부 장관이 되었듯, 오랜 기간 농촌에서 땅을 일구고 농업정책을 고민해온 강광석이야말로 훗날 대한민국 농림축산식품부 장관의 적임자가 아닐까 하는 기분 좋은 상상도 해본다.이제 당당히 광역의원이 되었으니, 특유의 현장 중심형 의정활동으로 더 높고 깊은 경험을 쌓아가길 바란다. 친구의 값진 당선을 진심으로 축하하며, 그의 앞날을 뜨겁게 응원한다.