르누아르가 온 몸으로 쏟아졌다... 김포에 이런 곳이 있다니!

큰사진보기 ▲김포아트빌리지 아트센터 외관. 현재 미디어아트전 '사랑의 색채 展(La Palette de l'Amour)'이 오는 8월 2일까지 열리고 있다. ⓒ 김지영 관련사진보기

▲김포미디어아트센터 입구. 역동성을 표현한 미디어영상물이 있었다. 김지영 관련영상보기

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김포 하면 무엇이 떠오르는가. 아마 대부분은 시골과 도심이 공존하는 그림을 떠올릴 것이다. 나도 그랬다. 신도시와 서울로 향하는 출퇴근길, 이제 막 기지개를 펴는 듯한 도시. 그렇게 김포를 생각하고 있었다.그런데 이번 주말 연휴, 모담공원 한편에서 전혀 예상치 못한 공간을 만났다. 입구에 들어서자마자 발걸음이 멈춘다. 벽과 바닥을 가득 채운 거대한 영상이 살아 움직이고 있었다. 알록달록한 빛이 온몸으로 쏟아져 들어온다.이날 열리고 있던 전시는 스토리빌딩형 미디어아트전 '사랑의 색채 展(Colors of Love, La Palette de l'Amour)'이었다. 전시장 안으로 발을 들이자, 사랑이 이토록 다양한 얼굴을 하고 있다는 사실이 온몸으로 느껴졌다.클림트의 황금빛 장식은 매혹적이고 관능적이었고, 모네의 빛은 잔잔하면서도 마음 깊은 곳을 건드렸다. 에곤 실레의 선은 날카롭고 불안했으며, 무하의 화면은 따뜻하고 균형 잡혀 있었다. 르누아르는 일상의 친밀함을, 반 고흐는 고통 속에서도 타인을 향해 손을 내미는 온기를 전했다.여섯 거장이 저마다 다른 방식으로 사랑을 살아냈다는 것, 그 감정을 예술로 지켜냈다는 것. 전시장을 걸으며 나도 모르게 스스로에게 묻고 있었다. 나는 과연 어떤 색으로 누군가를 사랑해왔는가.전시는 클로드 모네·구스타프 클림트·에곤 실레·알폰스 무하·피에르 오귀스트 르누아르·빈센트 반 고흐, 총 6인의 거장을 6개 챕터로 나누어 소개하며 2026년 8월 2일(일)까지 계속된다. 관람 시간은 오전 10시부터 오후 6시까지(입장 마감 오후 5시), 월요일은 휴관이다. 입장료는 일반 4000원, 김포 시민은 2000원이다.사실 이곳은 하나의 전시만을 위한 공간이 아니다. 김포아트빌리지 미디어아트센터는 영상·음향·디지털 기술을 기반으로 한 복합문화공간으로, 전시뿐 아니라 창작·교육·공연까지 아우른다.현재 함께 열리고 있는 기획전시로는 어린이를 위한 '모두모두 어린이'전(~6월 28일)과 '2026년 김포아트빌리지 한옥마을 기획전시'(~6월 30일)가 있다. 전시 외에도 매월 셋째 주 토요일(7·8월 제외), 미디어센터 앞에서는 '디저트 버스킹'이 오후 1시 30분부터 무료로 펼쳐진다. 마술·클라운 공연·버블쇼·밸런싱 퍼포먼스 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 공연들이다.김포아트빌리지는 경기도 김포시 모담공원로 170에 위치해 있다. 홈페이지(www.gcf.or.kr)에서 전시와 공연 일정을 미리 확인하고 가길 권한다. 김포를 그냥 스쳐 지나쳤던 사람이라면, 한 번쯤 걸음을 멈춰볼 이유가 생겼다.