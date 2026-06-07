[홍성] 민선 9기 기초의원의 다짐, '선택과 믿음 가슴에 새길 것'

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큰사진보기 ▲다 선거구 민주당 신동규, 국힘 신경진(사진, 왼쪽부터) 당선인. ⓒ SNS 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲라 선거구 민주당 이정희, 국힘 박만(사진, 왼쪽부터) 당선인. ⓒ SNS 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲비례대표 민주당 최선미, 국힘 임이재(사진, 왼쪽부터) 당선인. ⓒ SNS 갈무리 관련사진보기

지난 3일, 치열했던 13일간의 제9회 전국동시지방선거가 끝나고 당선자가 확정됐다.홍성군은 이번 지방선거에서 군수와 군의원 11명(4개 지역구 9명, 비례대표 2명), 도의원 2명(2개 지역구) 등 모두 14명이 선출됐다.보수 텃밭답게 국민의힘은 홍성군수, 충남도의원 후보가 모두 당선됐으며, 기초의원은 과반이 넘는 6명이 당선되면서 여전히 다수당이 됐다.반면, 민주당 기초의원은 지난 8회 지방선거보다 1명이 더 늘어난 총 5명으로 만족해야 했다.4년 동안 시민들을 위해 일 할 홍성군의회 다 선거구 신동규, 신경진 당선인, 라 선거구 이정희, 박만 당선인, 비례대표 최선미, 임이재 당선인의 소감을 들어 봤다.신 당선인은 "이번 선거에서 보내준 뜨거운 성원과 소중한 한 표에 깊이 감사드린다"면서 "(유권자의) 선택과 믿음을 가슴에 새기며 더욱 낮은 자세로 군민 여러분의 목소리를 듣겠다. 지역 발전과 군민 행복을 위해 최선을 다하겠다"는 소감을 전했다.그러면서 "선거 기간 동안 함께해 주신 지지자 여러분과 자원봉사자, 그리고 모든 군민 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "보내준 기대에 반드시 보답하고 늘 군민과 함께하며, 약속을 실천하는 성실한 군의원으로 최선을 다하겠다"면서 고마움을 덧붙였다.신 후보는 혜전대학교 디지털서비스과를 졸업했으며, 광천토굴새우젓·광천김대축제 추진위원장을 역임한 바 있다. 현재 9대 홍성군의회 의원이다.신 당선인은 유권자들에게 보낸 문자 메시지를 통해 "보내준 뜨거운 성원에 진심으로 감사드린다"면서 "선거 기간 들려주신 모든 말씀을 가슴에 새기며, 공약을 반드시 실천하겠다"는 각오를 밝혔다.이어, "언제나 초심을 잃지 않고 낮고 겸손한 자세로 군민들을 대하겠다"며 "지역 발전과 주민 여러분의 더 나은 삶을 위해 헌신하겠다"고 말했다.신 후보는 청운대 대학원 베트남학과를 졸업했으며, 광천읍 체육회장, 광천라이온스클럽 회장을 역임했다. 현재는 광천토굴전통식품 대표다.이 당선인은 "지지해 준 유권자들에게 진심으로 감사드린다"면서 "앞으로 잘할 수 있을지 걱정스럽고 어깨가 무겁다"라는 솔직한 마음을 전했다.이어 "군민들의 웃음과 건강 그리고 행복한 삶을 위해 작은 목소리, 약자의 목소리까지 크게 듣고 대변하고자 힘을 보태겠다"는 각오를 전했다.이 후보는 청운대 대학원 사회복지학과를 졸업했으며, 현재는 민주당 부대변인과 9대 홍성군의회 의원이다.올해 73세인 박 당선인은 제7대 홍성군의원으로 8년 만에 재도전해 의회로 돌아왔다.박 당선인은 "군민을 대표하는 사람은 특별한 사람이 아니라, 더 무겁게 책임지는 사람이어야 한다고 생각한다"면서 "선거 때만 찾는 정치가 아니라 평소에도 늘 주민 곁에서 일하는 정치가 필요하다"며 앞으로 각오를 밝혔다.그러면서 "제7대 의회의 경험을 바탕으로 군민들이 보내준 지지를 생각하며 초심을 잃지 않겠다"며 "홍성의 내일과 군민의 삶을 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.광천상업고를 졸업하고 서부면장과 홍성군의회 제7대 후반기 부의장을 지냈다.최 당선인은 10.29 이태원 참사 당시 안타깝게 사랑하는 딸을 잃으면서, 정부에 진상규명과 특별법 제정 등을 요구하며 거리에서 싸워왔다.최 당선인은 "당선이 더 벅차고 더 무겁게 느껴진다"면서 "누군가는 당선을 축하한다고 말하지만, 축하보다는 막중한 책임으로 받아들이고 있다"며 첫 소감을 밝혔다.이어 "저는 특별한 정치인이 되고 싶지 않다"며 "군민의 이야기를 귀찮아하지 않고, 어려운 사람의 손을 먼저 잡는 사람, 약속을 잊지 않는 사람이 되고 싶다"면서 "딸이 남겨준 삶의 의미를 잊지 않고, 군민에게 받은 믿음이 부끄럽지 않게 일하겠다"며 고마움과 각오를 밝혔다.김 당선인은 청운대학교 청소년상담교육학과을 졸업했으며, 현재는 더불어민주당 정책위원회 부의장과 충남도당 홍성예산 상무위원이다.임 당선인은 "당선될 수 있도록 응원과 성원을 보내준 군민 여러분께 진심으로 감사드린다"면서 "장애인으로 어려움을 직접 경험한 만큼 소외된 이웃들의 목소리에 더욱더 귀 기울이겠다"는 각오를 밝혔다.그러면서 "장애인, 어르신, 여성, 청소년 등 어려움이 필요한 분들의 입장에서 생각하겠다"며 "초심을 잃지 않고 군민의 작은 목소리도 소중히 듣고 실질적인 변화를 만들 것"이라면서 "군민과 함께하는, 따뜻하고 성실한 의정활동으로 (유권자가) 보내준 믿음에 보답하겠다"고 약속했다.임 당선인은 청운대학교 청소년상담교육학과를 졸업했으며, 경력으로는 홍성군여성단체협의회장, 재향군인회 여성회장 등 다양한 봉사활동을 통해 군민들과 함께해 왔다.