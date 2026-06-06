2030 우경화때문에 정원오 졌다? 대구를 보십시오

큰사진보기 ▲지난 6·3 지방선거의 서울시장 선거 출구조사 결과를 두고 많은 의견들이 나왔다. 일각에서는 오세훈 국민의힘 후보에게 청년 표심이 쏠린 현상을 보며, 청년들의 이념 지형이 보수로 완전히 기울었다고 탄식하기도 한다. 언론에서도 이러한 우려를 보도하기도 했다. ⓒ JTBC 유튜브 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲대구의 20대 남녀, 30대 남녀, 40대 남녀 유권자의 출구조사 결과를 살펴보자. 이들은 모두 김부겸 더불어민주당 후보에게 상당한 지지를 보냈다. 이는 서울의 동세대 유권자들이 정원오 후보에게 보낸 지지율보다 유의미하게 높은 수치다. ⓒ 박성우 관련사진보기

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지난 6·3 지방선거의 서울시장 선거 출구조사 결과를 두고 많은 의견들이 나왔다. 일각에서는 오세훈 국민의힘 후보에게 청년 표심이 쏠린 현상을 보며, 청년들의 이념 지형이 보수로 완전히 기울었다고 탄식하기도 한다. 언론에서도 이러한 우려를 보도하기도 했다.하지만 대구시장 선거 출구조사를 비교군으로 삼아 현상을 교차 검증해 보면, 서울 청년들이 우경화되었다는 분석은 성급해 보인다.두 지역의 득표율 추이를 비교해 보면 흥미로운 사실이 드러난다. 보수적 성향이 강한 것으로 알려진 2030세대 뿐만 아니라 진보적 성향의 40대에서도 대구의 유권자들이 서울의 유권자들보다 훨씬 더 강하게 민주당 후보를 지지했다.대구의 20대 남녀, 30대 남녀, 40대 남녀 유권자의 출구조사 결과를 살펴보자. 이들은 모두 김부겸 더불어민주당 후보에게 상당한 지지를 보냈다. 이는 서울의 동세대 유권자들이 정원오 후보에게 보낸 지지율보다 유의미하게 높은 수치다.20대 남녀의 경우 대구의 20대 남녀는 서울의 20대 남녀보다 민주당 후보에게 각각 12.6%p, 5.2%p 높은 지지를 보냈다. 30대 남녀의 경우도 대구 유권자가 서울 유권자보다 민주당 후보에게 각각 14.8%p, 15.0%p 높은 지지를 보냈고 40대 남녀 또한 대구 유권자가 보낸 민주당 후보 지지가 각각 10.1%p, 14.1%p 높았다.대구는 이른바 보수의 심장으로 불리는 지역이다. 불과 지난 대선 당시만 해도 불법 계엄을 일으킨 국민의힘의 김문수 후보에게 67%라는 압도적인 지지를 몰아주었다. 그런 대구의 청장년층이 이번 선거에서 김부겸 후보를 택했다. 이 현상을 단순한 이념의 잣대로는 설명할 길이 없다. 대구의 청년들이 서울의 청년들보다 갑자기 진보적인 성향을 띠게 된 것은 아니기 때문이다.이러한 표심의 차이는 결국 후보 개인의 역량과 매력에서 갈렸다. 대구의 젊은 유권자들은 낡은 진영 논리에 갇히지 않았다. 그들은 김부겸이라는 정치인이 지닌 무게감과 개인적 소구력에 즉각적으로 반응했다. 김부겸 개인이 축적해 온 정치적 자산이 대구 청년들의 마음을 움직인 셈이다. 반대로 말하면, 김부겸의 매력이 정원오의 매력을 완벽하게 압도했다는 뜻이기도 하다.서울의 젊은 유권자들에게 정원오 후보는 기대만큼 매력적인 선택지가 아니었다. 선거 기간 내내 그는 '성동구 일잘러'라는 유능한 행정가의 이미지를 전면에 내세웠다. 하지만 광역 단위의 거대한 선거판에서 그 매력은 제대로 빛을 발하지 못했다.오히려 각종 논란에 휘말리며 스스로 표심 확장을 가로막았다. 정치 저관여층일수록 거대 담론이나 복잡한 정책에는 큰 관심이 없다. 이들은 직관적인 이미지와 찰나의 논란에 훨씬 더 민감하게 반응한다. 정원오 후보는 바로 이 지점에서 젊은 유권자들의 지지를 잃었다. 시장 선거에서는 정 후보에게 표를 주지 않았지만 구의원과 시의원에서는 민주당에 표를 준 선거구가 적잖았다는 점도 진영이 아닌 정 후보 개인에게 표심이 작동하지 않았음을 반증한다.이러한 한계는 대구의 김부겸 후보가 유권자들에게 보여주었던 소구력과 비교하면 더욱 뚜렷해진다. 김부겸 후보는 상대적으로 낙후된 대구에 실질적인 지역 발전과 변화를 일으켜줄 '총리 출신의 힘 있는 여당 정치인'이라는 확실한 무기가 있었다.거물급 정치인으로서의 무게감과 지역주의 타파라는 굵직한 서사가 결합되면서 유권자들에게 강력한 매력으로 작용한 것이다. 반면 기초단체장 출신인 정원오 후보에게는 서울 전역의 유권자를 단숨에 사로잡을 만한 전국구 급의 중량감이나 역동적인 기대감을 불러일으킬 만한 서사가 부족했다.한편 정 후보의 상대인 오세훈 후보는 2030 세대에게 큰 거부감 없이 다가갔다. 이는 청년들이 보수 이념에 동조해서가 아니다. 선거 국면에서 장동혁 등과 치열하게 맞붙으며 보여준 모습들이 젊은 층에게 무난하고 합리적인 선택지로 인식되었을 뿐이다.더욱이 현재의 20대 유권자들에게 오세훈의 과거 행적은 투표의 기준점이 되지 못한다. 과거 무상급식 주민투표 무산과 사퇴 과정을 또렷이 기억하는 청년은 많지 않다. 수해 당시 얻었던 '오세이돈'이라는 멸칭을 아는 이도 이제는 드물다. 그들에게 오 후보는 그저 현재의 서울시정을 큰 무리 없이 이끌어갈 익숙하고 세련된 기성 정치인일 뿐이다.작금의 선거 결과를 정확히 읽어내려면 이념이라는 색안경을 벗어야 한다. 개별 후보의 경쟁력과 대중적 매력도가 승패의 핵심이다. 대구의 청년들이 대구의 변화를 기대하며 김부겸이라는 인물에게 표를 던졌듯, 서울의 청년들 역시 놓여진 상황에 기반한 투표를 했을 따름이다.서울의 청년 유권자들은 오세훈이 주는 무난함과 정원오가 노출한 아쉬움을 냉정하게 저울질했다. 오늘날의 청년 세대는 특정 이념에 맹목적으로 충성하지 않는다. 자신들의 삶에 실질적인 효능감을 주는 대안을 향해 언제든 유연하게 이동할 준비가 되어 있다.따라서 서울의 2030 세대가 보수화되었다는 절망 섞인 탄식은 이제 거두어야 한다. 청년들은 이미 실용주의라는 명확하고 새로운 잣대를 들고 정치를 평가하고 있다. 정치권은 이 냉엄한 현실을 겸허히 직시해야 한다. 요동치는 청년들의 눈높이에 맞춰 더 세밀한 정책을 가다듬고, 대중적 소구력을 갖춘 매력적인 인물로 승부수를 띄워야 할 시점이다.