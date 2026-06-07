급조된 방구석 뉴스룸, 온 가족의 마음을 이어주다

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큰사진보기 ▲인공지능 활용 스케치 ⓒ 홍영미 관련사진보기

"그럼 할머니가 먼저 하겠습니다!"

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"안녕하세요? 저는 둥둥이 할머니 홍반장입니다."

"할머니, 이렇게 하세요."

"예, 알겠습니다!"

"오늘은 바쁜 하루였습니다. OO마트에서 장도 보고 양파장아찌도 담았습니다. 함께해 준 할아버지가 무척 고마웠습니다. 그리고 오늘 저녁, 둥둥이가 할머니와 즐겁게 목욕을 잘 해주어서 참 감사합니다. 이상 끝입니다."

"엄마도 이렇게 박수 치세요!"

"음... 저는 똥입니다. 음... 1층에서 똥 냄새가 났습니다. 어떻게 할까요?"

"하하하, 똥 냄새가 난다고요? 그럼 똥을 치워야지요!"

"그럼 제가 날아가서 치우고 오겠습니다!"

"오늘은 할머니께서 김치볶음밥을 맛있게 만들어 주셔서 감사히 잘 먹었습니다. 그런데 둥둥이가 햄만 골라내서 조금 아쉬웠습니다. 다음에는 뭐든 골고루 잘 먹었으면 좋겠습니다."

"오늘 엄마 아빠가 할아버지 좋아하는 단팥빵을 사다 줘서 맛있게 먹었습니다. 다음에도 잘 부탁합니다."

"오늘 둥둥이가 스스로 한글 공부를 열심히 해서 아주 놀랐습니다. 그리고 목욕을 마친 둥둥이와 에그 모두 너무 예쁩니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

육퇴(육아 퇴근) 후 방에서 조용히 책을 읽고 있는데, 첫째 손주 녀석이 다급하게 문을 열어 젖혔다.서툰 발음으로 당장 거실로 나와 보라는 둥둥이(태명)의 성화에 무슨 큰일이라도 났나 싶어 황급히 나갔다. 막상 나와 보니 거실에는 특별히 이렇다 할 만한 일이 없었다. 그저 이제 막 말문이 트이기 시작한 아이가 고사리 같은 손으로 보이지 않는 주먹 마이크를 쥐고, 서투른 발음으로 "지금부터 아기가 음... 말한다아." 하며 온 가족을 불러 모은 것이었다.그 순간, 내 머릿속을 스치는 생각 하나가 있었다.아이가 무심코 던진 장난의 씨앗을 멋진 놀이로 키워보고 싶었다.나는 얼른 아이의 장단에 맞추며 나섰다.주먹을 꽉 쥐어 야무진 '주먹 마이크'를 만들어 들었다.내 인사가 채 끝나기도 전에 날카로운 지적(?)이 치고 들어왔다.둥둥이는 두 손을 배꼽 위에 가지런히 모으더니, 허리를 90도로 숙여 인사의 정석을 선보였다.마치 미리 기획된 방송 프로그램의 엄격한 연출자 같았다.나 역시 방송 사고를 내지 않으려는 초보 리포터처럼, 얼른 배꼽 손을 하고 90도로 허리를 숙여 다시 정중하게 소개를 마쳤다. 그제야 둥둥이는 고개를 엄숙하게 끄덕이며 통과라는 듯 '오케이 사인'을 보내주었다.시작할 때처럼 90도 인사를 올린 뒤, "다음은 둥둥이 차례입니다!" 하며 아이와 힘차게 하이파이브로 바통을 터치했다. 바통을 이어받은 둥둥이가 주먹 마이크를 들고 당당하게 무대 중앙으로 나섰다."안녕하세요, 둥둥이입니다" 하고 좌중을 압도하는 눈빛으로 거실을 쓱 훑어보던 녀석이, 이 갑작스러운 풍경이 귀여워 스마트폰을 들고 사진을 찍던 제 엄마에게 매서운 경고 멘트를 날렸다.갑작스러운 풍경이 신통하여 촬영하던 둥둥이 엄마도 놀라서 "예, 알겠습니다!" 하며 부랴부랴 손바닥이 불나도록 '물개박수'를 쳤다. 관객석의 반응이 만족스러웠는지 둥둥이는 그제야 다시 마이크를 고쳐 잡고 본격적인 이야기를 시작했다.큰 손주의 영원한 베스트셀러인 '똥' 이야기가 나오자 거실은 순식간에 웃음바다가 되었다.어른들의 격렬한 호응에 신이 난 둥둥이가 영웅처럼 외쳤다.마치는 인사 역시 배꼽 손 90도였다. 둥둥이는 퇴장하며 아빠에게 바통을 넘겼다. 얼떨결에 무대로 불려 나간 아빠는 어색해하면서도 목청을 가다듬었다.이어서 할아버지가 바통을 넘겨받고 마이크 앞에 서셨다.할아버지의 정감 가득한 소감에 이어, 마지막으로 무대에 선 엄마의 차례가 되었다.아직 말을 하지 못하는 돌쟁이 둘째 에그는 형아를 따라 무대에 나와 그저 신나게 하이파이브를 여러 번 하는 것으로 제 몫을 다했다. 온 가족의 말 한마디 한마디에 거실에는 웃음과 박수가 끊이지 않았다.이대로 끝내기 아쉬웠는지, 둥둥이가 다시 할머니 차례라며 나를 불러냈다. 나는 빼지 않고 다시 나가 음치의 바이브를 살려 '고추 먹고 맴맴' 노래를 '또옹 먹고, 쉬이 먹고'로 개사해 열창했다. 거실은 그야말로 자지러졌다. 네 살 대장에게는 여전히 똥과 쉬만한 흥행 보증 수표가 없다. 마지막으로 둥둥이가 '아기 상어' 노래에 맞춰 화려한 앙코르 춤 무대를 선보이고서야, 이 급조된 '오늘 이야기' 시간은 막을 내렸다.잠들기 전, 거실에서 펼쳐진 이 작은 방구석 뉴스룸은 참 많은 것을 생각하게 했다. 아이에게는 남들 앞에 서는 용기와 제 생각을 논리적으로 표현하는 태도를 연습하는 대단한 무대였을 것이다. 하지만 그보다 더 좋았던 것은, 이 사소한 놀이를 통해 온 가족이 서로의 하루를 경청하게 되었다는 점이다. 할머니는 손주의 목욕 시간에 감사했고, 할아버지는 딸과 사위의 살가운 마음에 감사를 전했고, 엄마는 아이의 성장에 감동했으며, 아빠는 식사 시간의 아쉬움을 다정하게 건넸다. 아이의 엉뚱한 장난에 어른들이 기꺼이 어린이가 되어 동참한 이 시간 덕분에, 우리 가족은 그 어떤 거창한 일기장보다 더 생생하고 따뜻하게 오늘 하루를 갈무리할 수 있었다.앞으로도 잠자기 전, 이 '오늘 이야기' 시간을 정례적인 가족 문화로 이어가 볼까 한다. 주먹 마이크 하나로 온 가족이 눈을 맞추고 웃을 수 있다면, 아이는 남들 앞에서 당당하게 말하는 습관을 넘어, 제 이야기를 귀담아들어 주는 든든한 '내 편'이 세상에 이토록 많다는 사실을 마음 깊이 배우며 자라지 않을까.