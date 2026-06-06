내년 봄에도 양뿔사초를 볼 수 있을까?

▲ 수라갯벌. 새만금시민생태조사단원들이 수라갯벌에서 식물조사를 하고 있다 ⓒ 김교진 관련사진보기

▲ 양뿔사초 곤봉 모양 소수(작은 이삭) 끝이 깊게 갈라져 마치 양의 뿔처럼 좌우로 퍼져 양뿔사초라고 부른다 ⓒ 김교진 관련사진보기

▲ 양뿔사초 군락지 양뿔사초 군락지에 팻말을 꽂고 보호줄을 쳐놨다. ⓒ 김교진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자 SNS에도 실립니다.수라갯벌 식물조사는 재단법인 숲과나눔의 풀씨연구회 지원 사업으로 진헹할 수 있었습니다