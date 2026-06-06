진보당, 12년 만에 울산시의회 입성... 이은주 "제대로 일할것"

큰사진보기 ▲울산 동구 남목 1, 2, 3동에서 울산시의원에 당선된 이은주 전 시의원(왼쪽3번째)와 후보자들이 4일 시의회에서 6.3지방선거 후 기자회견을 하고 있다 ⓒ 박석철 관련사진보기

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지난 2010년대까지 울산광역시 제1야당은 진보당이었다. 진보당은 특히 민선 5기 때 22석의 울산시의원 중 7석을 차지하며 전국 최초로 무상급식 의제를 이끄는 등 울산에서 진보정치를 꽃피웠다.진보당이 지난 2014년 이후 12년 만에 다시 울산시의회에 입성한다. 그 역할은 6.3 지방선거에서 울산 동구 남목 1, 2, 3동에서 진보당 유일의 시의원에 당선된 이은주 전 시의원이 맡게 됐다.이은주 시의원 당선자는 민선 4기 때 당시 민주노동당 소속 윤종오(현재 울산 북구 국회의원), 이현숙, 이재현 시의원과, 5기 때는 통합진보당 김진영, 류경민, 이은영, 이재현, 천병태, 하현숙 등 7명이서 활동했다진보당 울산시당은 이은주 당선자와 함께 지방선거일 다음날인 지난 4일 시의회에서 기자회견을 갖고 "선거 과정에서 시민들의 변화에 대한 간절함과 진보정치에 대한 깊은 애정을 느꼈다"며 "이번 선거는 진보당에게 큰 책임과 무거운 과제를 남겼다"고 밝혔다.이어 "앞으로 진보당은 약속을 지키는 책임정치, 시민의 삶을 살피는 민생정당, 울산의 미래를 만드는 대안정당의 길을 걷겠다"며 "시민 여러분이 자랑스러워할 수 있는 더 큰 진보정치로 보답할 것"이라고 밝혔다.이은주 시의원은 "12년 만에 울산시의회에 들어가게 돼 어깨가 무겁다"며 "제대로 일하고 좋은 정치로 보답하겠다"고 말했다.한편 비례대표 2명을 포함해 22명을 뽑는 울산시의원(광역의원) 선거에서는 국민의힘이 비례 2명을 포함해 15명을 차지했다. 민주당은 6명 진보당은 1명이었다.국민의힘은 중구 권태호, 김기환, 이성룡, 강혜순 등 4명과 남구 박용걸, 이장걸, 안대룡, 김남이, 김대명, 이영해 등 6명, 북구 백현조 1명, 울주군 공진혁, 홍성우 등 2명이었다.민주당은 동구 전영희, 노명환 등 2명과 북구 손근호, 이주언 등 2명 울주군 조성철 1명이었다. 진보당은 동구에서 이은주 후보가 당선됐다.