부천 소사 정미소업자들의 친일행적

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농가의 단견과 국세의 혜택으로 각지에 봉기하야 성군모리(成群蒙利)하든 정미업계가 작금(昨今) 양년(兩年) 검사풍(檢査風)을 맞은 후 춘풍에 소설(消雪)같이 자취를 감추고 지구전에 도태(淘汰)를 당한 자 그 수가 불가승수(不可勝數)이나 경인선 소사역전의 소사정미소(素砂精米所)는 소화9년(1934년) 가을에 창업하야이래 하루같이 작업하는 동시 축일융성(逐日隆盛)의 길(途)에 독보를 걷고 있어 이 사업계의 맹장이라는 칭호를 받는 부천 유일의 정미소이다.

큰사진보기 ▲1936년 8월 5일 동아일보에 소개된 소사정미소 기사최원기가 만든 소사정미소를 '...창업하야이래 하루같이 작업하는 동시 축일융성(逐日隆盛)의 길(途)에 독보를 걷고 있어 이 사업계의 맹장...'이라는 소개하고 있다. ⓒ 네이버뉴스라이브러리 관련사진보기

큰사진보기 ▲1941년 1월 1일 조선신문 광고<해국일본만세> 제목의 광고로 여기에 경인선 소사역전 동원정미소 주(主)이전용 전화10번, 경인선 소사역전 소사정미소 주 송곡원기(松谷源基) 최원기 전화소사20번, 경인선 소사역전 정미비료상 원촌정미소(元村精米所) 전화소사8번, 경인선 소사역전 마장정미소 전화소사18번 등이 광고를 하였다. ⓒ 국립중앙도서관(대한민국신문아카이브) 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 콩나물신문에도 실립니다.

일제는 조선을 35년간 식민지배하며 가장 중점을 두었던 것 중 하나가 바로 식량수탈이다. 군국주의를 앞세워 우리나라를 침략하는 동시에 본토에 부족한 식량을 조선에서 충당한 것이다. 일본은 1910년대 산업이 발달하면서 농촌의 인구가 도시로 급격히 이동하였으며 그로인해 농촌의 노동력이 부족하게 되었다. 이러한 현상은 쌀 생산의 부족을 초래하고 동시에 쌀값을 폭등시켰으며 이를 해결하기 위해 일제는 조선을 식량기지로 만들고 1920년대 산미증식계획을 진행하였다.이러한 상황에서 경기도 식량수탈의 핵심지 중 하나가 부천이었다. 부천을 비롯해 김포, 인천 계양과 부평에는 부평평야(富平平野)가 펼쳐져있었으며 이는 경기도 서부의 최대 곡창지대였다. 부평평야에 생산된 쌀은 경인철도를 통해 인천항으로 보내졌다. 결과적으로 인천항은 수탈의 관문이 되었다.그렇다면 일제는 효율적인 수탈을 위해 부천에서 어떠한 일들을 진행하였으며 그리고 여기에 협력한 사람들은 누구였을까? 쌀 수탈과 관련된 부천의 역사에 대해 알아보고자한다.일제는 1910년대에는 토지조사사업을 진행하여 토지를 수탈하였으며, 동시에 1923년에는 부평수리조합을 설치하였다. 표면적으로는 한강물을 끌여와 부평평야에 농업용수로 활용하는 것이었으나 강제로 몽리구역을 지정하여 높은 물세와 조합비를 받아 조선인들의 자작농과 소작농을 몰라시키는 것이었다. 농촌경제를 일본 자본에 복속시켰으며 토지가격을 낮추어 일본인들에게 소유케 함으로써 경제적 여유를 차단하였다. 여기에 더해 쌀을 과도하게 일본 본토로 보내 식량이 부족하였다. 농민들의 원흉이었던 부평수리조합의 사무실은 소사역 남부인 심곡리에 위치하였다.또한 일제는 1915년 2월 17일 <미곡검사규칙>을 공포하여 쌀검사를 진행하였다. 일본으로 반출되는 쌀에 돌이나 피 등의 불순물이 섞여있는 것을 예방하고 동시에 완벽히 건조된 쌀을 만들기 위함이었다. 1927년에는 <가마니검사규칙(叺檢査規則, 부령 83호, 10월 1일 시행>을 제정하여 가마니를 규격화하였다. 즉, 통일된 제품으로 곡물을 반출하기 위했던 것이다. 1937년에는 곡물검사소 소사출장소를 설치하였다. 세계 경제 대공황이 발생함에 따라 쌀 가격이 폭락하고 쌀의 반출량을 통제하기 위해 일제는 미곡의 수출 또는 이출을 통제할 필요성을 느끼게 되어 1932년 인천에 지소를 설치하였고, 1937년 소사에 출장소를 설치하였다.이러한 과정 중 중요한 것이 바로 벼를 도정하는 정미소로 소사역 부근에는 총4개의 정미소가 있었다. 소유자는 조선인과 일본인이 혼재되어있었다. 1924년에 부천에서 인천항을 통해 나가는 쌀이 4만여 석에 달하였고, 1930년에 생산된 쌀이 94,834석이었으니 생산량의 반 정도가 일본으로 반출되었다. 일제의 식량수탈이 심하면 심할수록 우리 선조들의 삶은 힘들었지만 벼를 도정하는 정미소는 많이 이득을 보고 소사역의 물류량은 늘 수 밖에 없었다.최원기(崔源基)는 서울 출신으로 양정고보(養正高普)를 졸업하여 1925년경 소사정미소를 세웠다. 1936년 당시 매일 500 가마니의 현미와 백미를 만들어 현미는 일본으로 보내고 백미는 서울을 비롯해 각 지역으로 보냈다. 이러한 활약으로 1936년 8월 동아일보에서는 최원기를 다음과 같이 소개하고 있다.원인상(元仁常)은 인천상업학교(仁川商業學校)를 졸업하고 인천상계에서 몇십년 일하다 1930년경 소사에 와서 정미소를 차렸다. 불과 6년만에 '미곡계(米穀界)의 패왕(覇王)'으로 불리웠으며, 다양한 활동을 하였다. 계리조합과 소사계리주식회사의 임원을 시작으로 1932년에는 소사면협의원 보결선거에 나가 당선되었다. 여기에 머므르지않고 1941년에는 경기도회 의원에 출마하여 당선되었다. 또한 1939년 10월 4일에 결성된 소사경방에서는 경호부장을 맡았으며, 동년12월에 결성한 부천군유도회 결성식에서는 교화부장을 맡았다. 원인상의 활동을 보면 부천 소사의 마당발이라 할 수 있다. 원인상은 1940년 원촌상일(元村常一)로 창씨개명하였다.마장충태랑(馬場忠太郞)은 1943년 소사읍회의원이 되었다.동원정미소는 이전용이 운영한 정미소로 이전용은 소사경방단에 1940년 3월 10일 육군기념일을 맞이하여 2백 원을 기부하였습니다.정미소를 운영한 사람들은 강력한 경제력을 바탕으로 1930년대 후반 일제의 침략전쟁을 옹호하거나 적극 지지하는 신문광고와 일제의 군국주의를 찬양하는 신문광고를 하였다.네곳 모두 1941년 1월 1일 조선신문에 <해국일본만세>를 홍보하는 광고를 실었으며, 1940년 1월 1일 조선신문에는 소사정미소만 빼고 <신출동장사무운장구>를 실었다. 이외에도 원인상은 1938년 1월 1일 조선신문에 <근영(謹迎) 국위선양의 봄>의 광고를 하였으며, 마장충태랑 1939년 1월 1일 조선신문에 <근하 단성보국신년>을 하였다. 소사정미소와 동원정미소는 1940년 1월 5일 매일신보에 <축 흥아신춘> 광고를 하였다.