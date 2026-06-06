초라한 지선 성적에 "당이 대표 발목 잡고 있다"는 개혁신당 이기인

큰사진보기 ▲5일 정치 유튜브 채널 '여의도너머'에 출연한 이기인 개혁신당 사무총장은 이번 지선 결과를 두고 "가장 마음 아프고 가장 힘든 건 저희 개혁신당이다. 기초의원 1석밖에 못했다"며 '당이 당 대표의 발목을 잡고 있다'고 언급했다. ⓒ Youtube '여의도너머' 관련사진보기

큰사진보기 ▲이에 이준석 대표는 4일 자신의 페이스북에 "이번 지방선거에서 개혁신당은 국민의 기대에 미치지 못하는 결과를 받았다. 그 결과를 무겁게, 겸허하게 받아들인다"며 "분명히 말씀드린다. 훌륭한 후보들이 마땅히 받았어야 할 성적을 얻지 못한 책임은, 부족한 당세로 그들을 충분히 뒷받침하지 못한 저 이준석과 중앙당에 오롯이 있다"고 했다. ⓒ 이준석 대표 페이스북 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이러한 이 사무총장의 발언은 여러 면에서 치명적인 오류를 범하고 있다. 우선, 지난 대선 당시 이 대표가 거뒀던 득표율이 1년이 지난 현시점에서도 그대로 유지될 것이라 믿는 것은 지나친 착각이다. 대선과 지방선거는 그 성격과 선거 구도 자체가 확연히 다르다는 점도 고려해야 마땅하다. ⓒ Youtube '여의도너머' 관련사진보기

"지난 대선 때 이준석 대표가 (득표율) 10% 가까이 받았는데 우리 모든 후보들이 거기에 못 따라가고 있다. 물론 15%, 20% 넘은 후보도 있다. 그런데 당 대표의 지지율을 못 따라가는 건 당이 어쩌면 이준석 대표의 발목을 잡고 있는 건 아닌가라는 생각을 좀 많이들 한다"

큰사진보기 ▲더욱 황당한 것은 이 사무총장의 이중적인 태도다. 불과 지선 직후인 지난 4일, 그는 자신의 페이스북을 통해 "사무총장으로서 고개 숙여 사과드린다"며 "30여 차례의 공천 면접을 직접 치르며 엄선했던 우리 후보들은 더할 나위 없이 훌륭하고 충분했다. 부족했던 것은 당이었고, 그 훌륭한 분들을 제대로 뒷받침하지 못했다"고 자책한 바 있다. ⓒ 이기인 사무총장 페이스북 갈무리 관련사진보기

개혁신당이 지방선거에서 기초의원 1석이라는 초라한 성적표를 거둔 것을 두고 개혁신당 사무총장이 "당이 이준석 대표의 발목을 잡고 있다"고 표현해 논란이 예상된다.이번 6·3 지방선거에서 개혁신당은 185명의 후보들이 출마했지만 김기현 경기 화성시의원 당선자를 제외한 모두가 낙선했다. 같은 원내 소수정당인 진보당이 광역의원 7명과 기초의원 34명의 당선자를 냈고, 원외정당인 정의당도 기초의원 6명의 당선자를 낸 만큼 개혁신당으로서는 뼈 아픈 결과다.이에 이준석 대표는 4일 자신의 페이스북에 "이번 지방선거에서 개혁신당은 국민의 기대에 미치지 못하는 결과를 받았다. 그 결과를 무겁게, 겸허하게 받아들인다"며 "분명히 말씀드린다. 훌륭한 후보들이 마땅히 받았어야 할 성적을 얻지 못한 책임은, 부족한 당세로 그들을 충분히 뒷받침하지 못한 저 이준석과 중앙당에 오롯이 있다"고 했다.또한 "후보들의 헌신이 모자랐던 것이 결코 아니라, 그 헌신을 받쳐줄 우리의 그릇이 아직 작았던 것"이라며 "이제는 냉정하게 분석하고, 철저하게 재정비할 때다. 이번 선거에서 드러난 우리의 약점을 다각도로 들여다보고, 하나하나 정직하게 보완해 나가겠다"고 강조했다.이처럼 당 대표가 겸허히 결과를 수용하고 그 책임을 현장의 후보들이 아닌 자신과 중앙당에게 있다고 나서는 모습은 훌륭하다고 하지 않을 수 없다. 문제는 이러한 당 대표의 발언에도 불구하고 정작 당직자들은 다른 의견을 지니고 있다는 점이다.5일 정치 유튜브 채널 '여의도너머'에 출연한 이기인 개혁신당 사무총장은 이번 지선 결과를 두고 "가장 마음 아프고 가장 힘든 건 저희 개혁신당이다. 기초의원 1석밖에 못했다"며 다음과 같이 말했다.즉, 지난 대선에서 이 대표의 득표율이 8.34%임에도 불구하고 많은 개혁신당 후보들이 이에 미치지 못했고, 이는 곧 이 대표의 발목을 개혁신당이 잡고 있는 것으로 보인다는 얘기다.이러한 이 사무총장의 발언은 여러 면에서 치명적인 오류를 범하고 있다. 우선, 지난 대선 당시 이 대표가 거뒀던 득표율이 1년이 지난 현시점에서도 그대로 유지될 것이라 믿는 것은 지나친 착각이다. 대선과 지방선거는 그 성격과 선거 구도 자체가 확연히 다르다는 점도 고려해야 마땅하다.무엇보다 이번 지선을 앞두고 실시된 수많은 여론조사에서 개혁신당의 정당 지지율은 단 한 번도 5%의 벽을 넘지 못했다. 정당 지지율 자체가 고전을 면치 못한 상황을 두고 과연 이 대표의 책임은 없다고 말할 수 있는가.당이 이 대표의 발목을 잡고 있다는 표현 역시 매우 부적절하다. 개혁신당은 애초에 이 대표가 주도하여 창당한 정당이며, 현재도 그가 당 대표직을 맡아 당을 이끌고 있다. 천하람 원내대표를 비롯한 주요 당 지도부 또한 사실상 이 대표와 정치적 뜻을 함께하는 인사들로만 채워져 있는 실정이다. 당의 핵심 의사결정권과 주도권이 이 대표와 그 측근들에게 집중된 상황에서, 대체 당이 어떻게 이 대표의 발목을 잡고 있다는 것인지 납득하기 어렵다.더욱 황당한 것은 이 사무총장의 이중적인 태도다. 불과 지선 직후인 지난 4일, 그는 자신의 페이스북을 통해 "사무총장으로서 고개 숙여 사과드린다"며 "30여 차례의 공천 면접을 직접 치르며 엄선했던 우리 후보들은 더할 나위 없이 훌륭하고 충분했다. 부족했던 것은 당이었고, 그 훌륭한 분들을 제대로 뒷받침하지 못했다"고 자책한 바 있다.이어 "저 또한 스스로의 길을 증명하기보다 때때로 남을 비판하고 반목하는 데 집중했던 점을 반성한다"며 "이준석 대표의 말처럼 이번 선거를 냉정하게 분석하고, 철저하게 재정비하여 정직하게 보완해 나가겠다"고 덧붙였다.이처럼 본인 스스로 '당이 후보들을 뒷받침하지 못했다'며 고개를 숙이고, 남을 향한 비판 대신 스스로의 길을 증명하겠다고 선언해 놓고서, 불과 하루 만에 후보들이 당 대표의 지지율에 미치지 못했다며 공개적으로 지적하고 나선 것이다. 낙선한 후보들에게 지선 참패의 책임을 은연중에 전가하는 듯한 이러한 발언은 앞선 반성문이 무색해질 만큼 모순적이다. 대체 하루 만에 입장을 바꿔 어쩌겠다는 것인지 묻지 않을 수 없다.개혁신당이 소수정당의 한계를 극복하고 진정한 대안 정당으로 자리 잡기 위해서는 자성과 동시에 함께 하는 이들을 존중하는 태도가 선행되어야 한다. 당 대표는 모든 책임이 중앙당에 있다며 고개를 숙였는데, 실무를 총괄하는 사무총장은 외부 방송에 나가 현장 후보들을 탓하며 '당이 대표 수준에 못 미친다'는 식으로 얘기한다면 어느 국민이 개혁신당의 반성을 진정성 있게 받아들이겠는가.처참한 성적표 앞에서 지금 개혁신당 지도부에게 필요한 것은 내부로 화살을 돌리는 얄팍한 책임 회피가 아니라, 국민의 냉혹한 평가를 일관된 태도로 겸허히 수용하고 당의 체질을 근본적으로 개선하려는 책임감 있는 모습이다.