현충탑 앞 약속 지킨 이 대통령 "예우와 보상은 말이 아닌 실천으로"

이재명 대통령이 6일 현충일을 맞아 "지킬 수 있는 약속을 하고 한 번 한 약속은 반드시 지켜서 모두를 위한 숭고한 헌신에 반드시 보답하겠다"고 했다. 독립유공자 유족 보상범위 확대 및 참전유공자 배우자 생계지원금 지급 등 1년 전 했던 약속들이 이행되고 있음을 강조하는 한편, 다른 약속들도 차질 없이 실천해 나가겠다는 다짐이었다.
이 대통령은 이날 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 제71회 현충일 추념사에서 "대한민국을 위해 목숨을 바치신 순국선열과 호국영령의 숭고한 희생을 기린다. 모두를 위해 헌신하신 국가유공자들과 유가족 여러분께도 깊은 존경의 말씀을 드린다"며 이같이 말했다.
지난해 9월 인천 옹진군 갯벌에 고립된 남성을 구조하다 순직한 고(故) 이재석 경사, 올해 2월 육군 헬리콥터 추락 사고로 순직한 고(故) 정상근 준위·장희성 준위를 언급하며 애도의 뜻을 전한 이 대통령은 "그분들이 바친 '모든 내일' 위에 오늘의 우리가 서 있다"고 강조했다.
또 "빼앗긴 나라를 되찾기 위해 삶을 바친 독립운동가", "국가와 국민을 위해 포연을 헤치며 싸운 호국영령들", "독재의 폭력과 맞서며 민주주의 강국을 일궈낸 민주시민들"의 희생과 헌신이 없었다면 오늘날의 대한민국도 존재할 수 없었고, 자유롭고 평화로운 일상도 불가능했다고 짚었다.
이 대통령은 그러면서 "선열들의 정신을 기리며 합당한 예우를 다하는 것은 살아있는 우리가 마땅히 해야 할 사회적 책무"라며 "모두를 위한 헌신이 외면 받는다면 장차 또 다른 위기 앞에 어느 누가 공동체를 위해 나서겠나. 그렇기에 모두를 위한 특별한 희생에는 그에 걸맞은 특별한 보상이 따라야 한다"라고 말했다.
독립유공자 개정안·참전유공자 배우자 생계지원비 지급·친일재산귀속법 등 이행
이 대통령은 무엇보다 "예우와 보상은 말이 아닌 실천으로 하는 것"이라며 "국민주권정부는 1년 전 현충일에 드린 약속을 차근차근 이행하고 있다"고 밝혔다.
구체적으론 "독립유공자 유족의 보상 범위 확대를 위한 '독립유공자' 개정안이 올해 국회를 통과하여 내년부터 시행될 예정"이며 "참전유공자분들을 떠나보낸 배우자분들께 생계지원금을 지급하겠다는 약속도 착실히 이행하고 있다"고 밝혔다. 또 사각지대 없는 보훈의료체계 구축을 위한 위탁의료기관 순차적 확대와 보훈병원이 없는 강원·제주지역의 준보훈병원 지정 준비 소식도 함께 알렸다.
"독립운동하면 3대가 망하고 친일하면 3대가 흥한다는 말은 이제 영원히 사라져야 한다"던 1년 전 추념사를 지킬 준비도 진행 중이라고 했다(관련기사 : 이 대통령 "독립운동 3대 망하고 친일 3대 흥한다는 말 사라져야" https://omn.kr/2e0x6
).
이에 대해 이 대통령은 "헌신은 드높이고 배신은 단죄할 때 국가공동체의 지속과 발전을 위한 정의로운 통합도 가능하기 때문"이라며 "지난 6월 2일 공포된 '친일재산귀속법'을 통해 친일 반민족 행위자가 부당 축적한 재산을 조사·환수하여 책임을 붇고 재발 방지를 위한 본보기를 마련하겠다"고 밝혔다.
"현재를 지키고 있는" 군 장병과 소방관, 경찰과 해양경찰, 교도관 등 '제복 입은 시민'들께도 마땅한 예우를 다해야 한다고 강조했다. 이와 관련 이 대통령은 군 복무 중 부상 장병이 전역과 동시에 보훈대상자로 예우 받을 수 있도록 지원 체계를 개선하겠다면서 "그동안 상대적으로 소외됐던 '재해부상군경 7급까지 모두'에 대해서도 부양가족수당을 지급하고 있다"고 알렸다.
"국민과 함께 위기 극복하고 순국선열과 호국영령 바라던 나라 만들 것"
이 대통령은 마지막으로 "정부는 국민 여러분과 함께 위기를 극복하고, 순국선열과 호국영령께서 바라마지 않던 나라, 자랑스러운 대한민국을 만드는 길에 매진하겠다"고 밝혔다. 그것이 "순국선열과 호국영령의 희생을 올바로 기리고 그 숭고한 정신을 더욱 빛내는 길이라고 믿는다"고 했다.
이에 대해 이 대통령은 "오늘날 대한민국은 또 다시 위기의 파도를 넘고 있다. 내란으로 무너진 나라를 정상화하자마자 숨 돌릴 틈도 없이 밀어닥친 중동전쟁의 높은 파도가 우리의 경제와 삶에까지 큰 영향을 미치고 있다"고 짚었다.
이어 "그러나 언제나 국난 앞에 더 큰 '우리'로 한데 뭉치는 대한국민의 저력이 있기에 그 어떤 위기도 능히 극복해낼 것이라 확신한다"라며 "사는 곳과 관계없이 누구나 동등한 삶을 누릴 수 있는 나라, 모두가 안심하고 살아가는 안전한 나라, 오늘보다 더 나은 내일이 기대되는 희망찬 나라, 평화와 번영이 가득한 함께 더불어 잘 사는 대동세상, 대한민국"을 만드는 데 온 힘을 다 하겠다고 약속했다.
한편, 이번 추념식은 '기억하고 기록하고 책임을 다하겠습니다'는 주제 아래 열렸다. 국가와 공동체를 위한 희생과 헌신을 잊지 않고 선열들의 고귀한 정신을 이어받아 다 함께 평화와 번영을 이루자는 의미다.