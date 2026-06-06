순백의 레이스에 담긴 그리움, 오를라야

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"이 꽃 이름이 뭐예요? 잎사귀가 미나리를 꼭 닮았는데, 꽃은 참 이국적이고 예쁘네요."

"맞아요. 오를라야라고 불러요. 작물이 아니고 순전히 꽃을 보려고 심는 아이랍니다."

큰사진보기 ▲순백의 레이스를 정교하게 엮어놓은 듯한 오를라야 꽃송이. 사방으로 뻗은 하얀 꽃잎은 못다 한 이야기를 전하는 하늘의 편지를 닮았다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"무안공항 여객기 사고 기억하시죠?"

"그럼요. 짙은 안개 속에서 벌어져 전 국민이 애통해하고 슬퍼했던 가슴 아픈 일이었지요. 그런데 이 오를라야가 그 사고와 무슨 연관이 있나요?"

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"이 꽃씨를 제게 주신 분이 바로 그 사고로 갑작스럽게 세상을 떠나셨어요…."

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큰사진보기 ▲화단 가득 무리 지어 피어난 오를라야의 전경. 연록색 잎사귀 위로 하얗게 내려앉은 꽃송이들이 싱그러운 초여름 화단을 완성한다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"이 꽃을 보고 있으면 그분이 참 많이 생각해요. 하늘나라에서도 이 예쁜 꽃을 꼭 보고 계셨으면 좋겠어요."

큰사진보기 ▲새로운 시작을 품고 있는 오를라야의 꽃봉오리. 끊임없이 피고 지며 초여름 화단을 오랫동안 지켜줄 강인한 생명력이 담겨 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

단정한 이웃집 화단에 하얀 레이스를 펼쳐놓은 듯 화사한 꽃이 피었다. 깃털처럼 잘게 갈라진 연록색 잎사귀는 영락없는 미나리나 당근의 모양새인데, 그 위로 몽실몽실 피어난 하얀 꽃송이들이 눈길을 사로잡는다. 작은 꽃들이 우산 모양으로 모여 피는 미나리과 특유의 '산형(傘形)꽃차례'가 근사한 멋을 자랑한다.마침 마당 풀을 뽑던 이웃집 아주머니에게 슬쩍 말을 건네자, 아주머니는 손에 묻은 흙을 털어내며 엷은 미소를 지었다.아주머니는 오를라야가 겉보기엔 가냘파 보여도 척박한 땅에서 곧잘 자랄 만큼 생명력이 강하다고 귀띔해 준다. 물이 잘 빠지는 햇살 바른 곳에 한 번 심어두면, 꽃이 지고 난 뒤 떨어진 씨앗들이 이듬해 봄에 스스로 싹을 틔우는 '자연 발아'가 무척 잘 되어 키우기도 수월하단다.한참을 들여다보며 카메라 셔터를 누르고 있는데, 아주머니가 꽃대 하나를 가만히 어루만지며 낮고 아련한 목소리로 사연을 꺼내놓았다.질문을 던지는 내 시선에 아주머니의 촉촉해진 눈망울이 부딪쳐 왔다.그날의 참사는 수많은 이들의 황망한 눈물로 기억되는 아픔이었다. 가슴이 쿵 하고 내려앉았다. 아주머니 이야기에 따르면, 먼저 떠나신 그분은 생전에 꽃을 무척이나 사랑하던 이였다고 한다.그분은 홀로 꽃의 아름다움을 독점하지 않고, 손수 정성껏 가꾼 뒤 씨앗을 받아 자기만큼이나 꽃을 사랑하는 이웃들에게 나누고 공유하던 따뜻한 성품의 소유자였다. 환갑을 겨우 넘긴 나이, 인생의 황혼을 꽃과 함께 아름답게 수놓아가던 한 영혼이 졸지에 차가운 하늘의 별이 되었으니, 남겨진 이들의 슬픔은 오죽 깊었을까. 그 황망한 비극이 하얀 꽃잎 위로 조용히 번져오는 듯했다.문득 찾아보니 오를라야는 '다정한 사람'과 '빛나는 순수', 그리고 '그리움'이라는 꽃말을 지니고 있다. 어쩌면 그분의 삶과 꼭 닮아있는지 가슴 한구석이 뭉클해진다. 대가 없이 꽃씨를 건네던 그 '다정한 사람'의 마음이 화단 가득 피어난 듯하다.오를라야의 '빛나는 순수'를 닮은 백색 꽃잎들은 이제 남겨진 이들의 가슴속에서 시린 '그리움'으로 살랑이고 있다.이야기를 듣고 다시 바라본 오를라야는 더 이상 단순한 식물이 아니었다. 부서지는 햇살을 받아 눈부시게 빛나는 순백의 꽃송이에서는 먼저 떠난 이의 맑은 마음이 은은히 전해지는 듯했다.사방으로 뻗은 하얀 꽃잎은 지상에 남은 이들을 위로하는 천사의 날개 같기도 하고, 못다 한 이야기를 전하는 하늘의 편지 같기도 하다.오를라야는 한 번에 피고 지는 게 아니라, 초여름 햇살 아래 끊임없이 새로운 꽃대를 올리며 7월 중순까지 피고 지기를 반복한다고 한다.올해 처음으로 화단 가득 이 꽃을 피워냈다는 이웃집 아주머니는 한동안 길게 머무를 하얀 꽃송이들을 가만히 바라보며 혼잣말처럼 중얼거렸다.그리움은 계절을 타고 흐른다. 꽃을 사랑하던 이는 비록 불의의 사고로 우리 곁을 떠났지만, 그분이 남겨준 작은 씨앗은 이웃의 화단에서 이토록 찬란한 생명으로 부활했다. 사방으로 흩뿌려진 선한 마음이 매년 봄마다 오를라야라는 이름의 하얀 레이스로 피어나 지상을 위로하고 있는지도 모른다.아주머니는 이내 나를 보며 환하게 웃었다. 그리고는 하늘나라 선녀처럼 고왔던 그분처럼, 자신도 이 꽃이 지고 나면 내게 꽃씨를 나누어주고 싶다고 한다. 먼저 떠난 이의 다정함이 아주머니를 거쳐 이제는 내 손끝으로 이어지려 하고 있다.고마운 마음으로 꽃씨를 건네받을 초여름을 기다려본다. 고개를 돌려 우리 집 마당을 바라본다. 마당 한편에서 자라고 있는 다른 꽃들 사이에 이 하얗고 다정한 레이스가 한 자리를 차지한다면 얼마나 화사할까? 그 온기가 담긴 오를라야 씨앗이 내년 봄, 우리 집 화단도 눈부신 순백으로 장식해 주기를 설레는 마음으로 기대해 본다. 하늘나라에 닿을 또 하나의 그리움을 심을 준비를 하면서.