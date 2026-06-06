김정은, '강건호' 항해시험 참관... "해군무력으로 핵전쟁 억제"

큰사진보기 ▲지난 4월 12일 김정은 북한 국무위원장이 취역을 앞둔 5천t급 신형 구축함 '최현호'에서 진행된 미사일 시험 발사를 참관했다. 2026.4.14 ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

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(서울=연합뉴스) 이은정 기자 = 김정은 북한 국무위원장이 지난해 진수식 도중 좌초했던 신형 5천t급 구축함 '강건호'의 항해시험을 참관하면서 핵 억제력 확보를 위한 해군 무력 강화의 필요성을 강조했다.조선중앙통신은 김 위원장이 지난 4일 작전수행능력평가 시험공정에 착수한 해군 구축함 '강건호'를 방문하고 항해시험을 참관했다고 6일 보도했다. 북한 매체가 공개한 사진에는 딸 주애가 동행한 모습이 담겼다.김 위원장은 '강건호'에 승선해 종합지휘소를 비롯한 전투근무공간 실태와 시험항해계획, 함 무장체계들의 시험 일정 등을 파악했다.김 위원장은 구축함 해병들의 함 운용능력을 치하하면서 "함의 순항체제와 고속기동체제에 대하여 그 기동성이 작전상요구를 만족시킬 수 있게 대단히 훌륭하다"고 만족감을 드러냈다.또 세계적인 함선건조공업의 발전 양상을 언급하며 함선조종계통을 자국 실정에 맞게 개선하기 위한 중요과업을 제시했다.김 위원장은 "지상과 해상, 공중의 임의의 공간에서 군사주권을 책임적으로 행사할 수 있는 실질적인 강력한 군사력을 갖춰야 전쟁을 억제하고 평화를 지켜낼 수 있다"며 "이는 당의 변함없는 지론이고 국가방위정책"이라고 말했다.특히 "해군 무력을 핵전쟁억제력의 일익을 믿음직하게 담당할수 있는 역량으로, 수중과 수상에서 임의의 시각에 적에게 치명적인 타격을 가할 수 있는 집단으로 급속히 장성강화하는 문제는 우리 당이 새로운 5개년 국방발전정책에서 가장 중요한 핵심과업"이라고 강조했다.그는 올해 초 열린 9차 당대회에서 승인한 해군 현대화를 위한 5개년 계획에 따라 추진하는 수중비밀병기들의 개발과 생산, 1만t급 신형 구축함 건조 등의 과제를 언급하며 향후 함선 무력 강화 계획이 반드시 관철될 것이라는 기대감을 표명했다.김 위원장은 지난 3월 다른 신형 5천t급 구축함 최현호를 참관할 때 8천t급 구축함을 처음 언급했는데 이번에는 배수량이 더 큰 1만t급 건조 계획을 밝힌 것이다.한국 해군의 최신형 이지스 구축함인 정조대왕급은 8천200t이다.김 위원장은 아울러 함선 및 무기체계연구 관련 기관 간부들과 과학자, 기술자 집단에 "가급적 빠른 시일 내에 구축함 '최현호'와 '강건호'를 해군에 취역시키기 바란다"고 당부했다.'강건호'는 지난해 5월 열린 진수식 당시 물에 띄우려던 중 선체가 기울어지며 넘어져 좌초했다. 사고를 현장에서 목격한 김 위원장은 "심각한 중대 사고이며 범죄적 행위"라고 격분하며 관련 인원의 문책을 지시했다.북한은 고작 사고 22일 만에 배를 물에서 건져 진수식을 강행했으나 그동안 정상 작동 여부에 의문이 제기돼 왔다. 이런 상황에서 북한 매체는 '강건호'가 물살을 가르며 항해하는 사진을 공개했다.공개된 사진에는 주애가 함교에서 김 위원장과 함께 함의 운용 체계를 살펴보는 장면과 비가 내리는 갑판 위에서 김 위원장보다 앞서서 손으로 무언가를 가리키는 모습도 담겼다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>