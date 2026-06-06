여권의 전략적 패착이 남긴 참담함

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덧붙이는 글 | 고흥 고래섬에서 시대를 관조하며 쓰는 필자의 첫 정치 평론입니다. 이번 선거 결과를 보며 느낀 아쉬움과 인재 소모에 대한 안타까움을 담았습니다.

이번 제9회 지방선거와 국회의원 재보궐선거 결과는 여권 지도부의 전략적 무능과 안일함이 얼마나 참혹한 결과를 낳는지 적나라하게 보여주었다. 선거 공학적으로도, 국가적 인재 등용 측면에서도 이번 선거는 여당 전체의 '대실패'이자 뼈아픈 후일담을 남겼다.당초 이번 재보선의 최대 승부처는 부산 북구갑이었다. 여당에서 제명된 후 '보수 재건'을 내세우며 배수진을 친 무소속 한동훈 후보가 등판했을 때, 조국혁신당 조국 대표는 자신의 고향이자 보수의 심장부인 부산 험지로 내려가 전면전을 벌였어야 했다. 검찰 시절부터 이어진 '가해자와 피해자' 프레임은 전국적인 주목도를 이끌어내기 가장 좋은 구도였다.설령 험지에서 아쉽게 패배했더라도, 조 대표는 '대인(大人)의 명분'을 얻고 전국적인 지지율을 견인해 지방선거에 출마한 자당 후보들에게 거대한 컨벤션 효과를 주었을 것이다. 호남 지지층 역시 영남 격전지에서 고구분투하는 그를 향해 과거 '해태와 롯데의 경기'처럼 폭발적인 원정 응원을 보냈을 것이다.그러나 조 대표는 위험을 피해 경기 평택을이라는 엉뚱한 행선지를 택했다. 같은 여권인 민주당 후보(김용남)와의 무리한 단일화 치킨게임을 벌이다 '여권 분열의 주범'이라는 욕만 먹고 결국 3위로 낙선했다. "리스크 없이 꽃길만 가려 한다"는 세간의 폄하를 스스로 증명하며 정치적 자산을 통째로 날려버린 꼴이다.더 큰 비극과 참담함은 여당인 민주당의 부산 북구갑 공천에서 발생했다. 무소속 한동훈이라는 거물이 오자 여당의 기성 정치인들은 정치적 내상을 입기 두려워 몸을 사리며 아무도 가려 하지 않았다.결국 민주당 지도부는 이 무서운 전장에, 국가 경제와 AI 미래 기획의 중심에서 대통령과 함께 묵묵히 일 잘하고 있던 천재적 인물 하정우를 등판시켰다. 겁먹은 정객들의 '방패막이'로 애꿎은 실무 인재를 강제 징집한 것이다.결과는 천여 표 차이의 석패였고, 무소속 한동훈 후보에게 극적인 역전승을 안겨주는 발판이 되었다.이 선거는 애초에 하정우라는 인물에게 실익이 없는 소모전이었다. 이겨봐야 상대에게 망신을 주는 정치적 전과에 그쳤을 것이고, 지고 나니 귀한 인재의 가슴에 '정치적 패배자'라는 주홍글씨만 새겨졌다. 여권 지도부가 저지른 참으로 바보 같은 짓이다.현대 한국 정치는 전문성을 가진 인재를 발굴해 국가 발전에 쓰는 것이 아니라, 당장 눈앞의 진영 싸움을 위한 '불쏘시개'로 태워버리는 고질병을 앓고 있다. 하정우 같은 천재적인 실무 인재는 정쟁의 흙탕물 속에서 소모될 정치가 아니라, 대한민국의 경제를 살리고 국민을 먹여 살리는 본연의 자리에 있어야 했다.과감한 승부수 대신 안주를 택해 자멸한 정치인과, 귀한 인재를 사지로 몰아넣고 상처만 입힌 여권 지도부의 무능을 보며 짙은 씁쓸함과 아쉬움을 지울 수 없다.