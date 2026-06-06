현충일은 '쉬는 날'이 아니다, 우리가 기억을 멈추지 말아야 할 이유

큰사진보기 ▲인공지능을 활용, 어릴 적 현충일의 기억을 그렸다. ⓒ 이점록 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 개인 브런치에도 실립니다

오늘은 제71회 현충일이다. 나라를 위해 목숨을 바친 순국선열과 호국영령의 숭고한 희생을 기리는 날이다. 해마다 6월 6일이 되면 태극기를 게양하고 묵념을 올리지만, 세월이 흐르면서 그 의미를 깊이 생각하는 사람은 점점 줄어드는 것 같아 아쉬움이 남는다.어릴 적 현충일의 풍경은 지금과 많이 달랐다. 농촌에서 자란 나는 이맘때면 들판에서 소를 먹이거나 친구들과 뛰어놀곤 했다. 그러다 오전 10시, 온 동네에 길게 사이렌 소리가 울려 퍼지면 어른 아이 할 것 없이 모두 하던 일을 멈추었다.낫질을 하던 농부도 손을 멈췄고, 논두렁을 뛰놀던 아이들도 걸음을 멈췄다. 모두가 잠시 고개를 숙인 채 묵념을 했다. 당시에는 나라를 위한 희생이라는 개념을 온전히 이해하지 못했지만, 사이렌 소리에 맞춰 온 세상이 일제히 멈추던 그 순간 만큼은 어린 마음에도 무척 엄숙하게 다가왔다.지금 돌이켜보면 그 1분의 묵념은 단순한 의식이 아니었다. 우리가 누리는 자유와 평화가 누군가의 희생 위에 세워졌음을 되새기는 시간이었다. 이름도 얼굴도 모르는 수많은 이들의 헌신 덕분에 오늘의 대한민국이 존재한다는 사실을 일깨워 준, 살아 있는 교육이었던 셈이다.현충일에는 슬픔을 표하는 의미로 조기(弔旗)를 게양한다. 깃봉에서 깃면의 세로 길이만큼 내려서 다는 조기는 나라를 위해 희생한 분들에 대한 깊은 애도와 추모를 뜻한다. 각 가정에서는 베란다나 대문 앞에 달면 된다. 다만, 심한 비바람으로 국기가 훼손될 우려가 있는 악천후에는 달지 않으며, 날이 갠 후에 다시 다는 것이 올바른 방법이다.최근에는 조기를 단 가정을 찾아보기 어려워졌다. 현충일을 그저 '쉬는 공휴일'로 여기는 분위기도 짙어졌다. 하지만 우리가 당연하게 누리는 일상의 평화는 결코 값없이 주어진 것이 아니다. 전쟁터에서 나라를 지키다 산화한 젊은 장병들과 독립을 위해 모든 것을 바친 선열들의 피와 땀이 있었기에 가능한 일이다.묵념에 필요한 시간은 단 1분이면 충분하다. 하지만 그 1분이 지닌 무게는 결코 가볍지 않다. 바쁜 일상을 잠시 멈추고 마음 깊이 감사를 전하는 시간이기 때문이다.어쩌면 현충일의 진정한 가치는 추모를 넘어 '기억'에 있을지도 모른다. 우리가 잊지 않고 기억할 때, 그분들의 희생은 역사 속에서 살아 숨 쉬고 그 숭고한 정신도 다음 세대로 이어질 수 있다.올해도 오전 10시가 되면 어김없이 사이렌이 울릴 것이다. 그 순간만큼은 잠시 걸음을 멈추고 고개를 숙여보자. 어린 시절 들판에서 들었던 그 사이렌 소리가 아직도 귓가에 선명하다. 온 동네가 말없이 서 있던 그 짧은 침묵 속에는 나라를 사랑하는 마음과 감사함이 가득 담겨 있었다.순국선열과 호국영령의 고귀한 희생을 기억하는 것이야말로 우리가 드릴 수 있는 최고의 예우다. 오늘 집 앞에 조기를 달고 1분의 묵념에 동참하는 작은 실천이, 그 숭고한 뜻을 이어가는 소중한 시작이 되기를 바란다.#현충일 #6월6일 #순국선열 #추모 #감사